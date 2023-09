Dwa miliony złotych w pół roku. W czołówce obcokrajowców pobierających 500 plus m.in. Rosjanie

Eksperci szacują, że w 2024 r. wydatki na program 800 plus wyniosą ok. 65 mld zł (Fot. shutterstock)

Między styczniem i czerwcem 2023 r. ZUS wypłacił cudzoziemcom ponad 2 mln świadczeń 500 plus. Po podniesieniu jego wysokości do 800 zł, wydatki w tym zakresie na rzecz obcokrajowców sięgną ok. 1,3 mld zł w 2024 r.

Udział obcokrajowców w programie Rodzina 500 plus w 2022 r. był na poziomie 4 proc., a na koniec br. może to być już ponad 5 proc.

Zdecydowanie najwięcej świadczeń tego rodzaju spośród gości zza granicy pobierają Ukraińcy. Na podium są jeszcze Białorusini i Rosjanie, ale to już liczby wyraźnie mniejsze.

- Wypłacanie 500 plus jest działaniem sensownym i humanitarnym, wpisującym się w polską strategię wobec tego sąsiedniego państwa. Jeśli wojna dalej będzie się toczyć za naszą wschodnią granicą, to Ukrainki z dziećmi nie zaczną masowo wracać w swoje rodzinne strony - skomentował główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka.

Świadczenie z programu Rodzina 500 plus przysługuje nie tylko Polakom, ale też obywatelom innych krajów, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. W pierwszym półroczu 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił przyjezdnym ponad 2 mln tych świadczeń (udział na poziomie 4 proc.), a w całym 2022 r. – przeszło 3,2 mln.

- Biorąc pod uwagę, że tylko dzieci ukraińskie stanowiły w poszczególnych rocznikach w wieku szkolnym 5-8 proc., można wysnuć wniosek, iż istotna część cudzoziemców w Polsce nie korzystała od początku z przysługującego im prawa do świadczenia. Wiedza na ten temat prawdopodobnie upowszechniła się szczególnie wśród przedstawicieli innych nacji. W związku z tym można przewidywać, że liczebność obcokrajowców korzystających z tego prawa osiągnie w tym roku rekord – zauważył Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP, cytowany przez portal „Business Insider” (BI).

Ukraińcy zdecydowanie na czele, ale niemało świadczeń 500 plus pobierają też Białorusini i Rosjanie

Pozycję dominującą w tym zakresie jeśli chodzi o obcokrajowców stanowią Ukraińcy, który od stycznia do czerwca br. pobrali ok. 1,8 mln świadczeń. Z 500 plus korzystali też przedstawiciele innych nacji, ale to już zdecydowanie mniejsze liczby.

Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych beneficjentów programu Rodzina 500 plus stanowią Ukraińcy

Liczba wypłaconych świadczeń 500 plus dla obcokrajowców w I połowie 2023 r.:

Ukraińcy – 1,8 mln,

Białorusi – prawie 101,5 tys.,

Rosji – przeszło 20,8 tys.,

Wietnamu – 13,5 tys.,

Rumunii – 12,4 tys.,

Bułgarii – ponad 9,5 tys.,

Indii – ponad 9,4 tys.,

Gruzji – blisko 6,4 tys.,

Mołdawii – przeszło 4,5 tys.,

Chin – prawie 4 tys.

– Imigrantami z Ukrainy są głównie kobiety z dziećmi, bo mężczyźni zostali na froncie. Te osoby naprawdę potrzebują takiej pomocy. Wypłacanie 500 plus jest działaniem sensownym i humanitarnym, wpisującym się w polską strategię wobec tego sąsiedniego państwa. Jeśli wojna dalej będzie się toczyć za naszą wschodnią granicą, to Ukrainki z dziećmi nie zaczną masowo wracać w swoje rodzinne strony. Wyjadą wtedy, kiedy zrobi się tam spokojniej i ustaną bombardowania – skomentował dla BI główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka.

Na 800 plus w 2024 r. trzeba ok. 65 mld zł. Wydatki dla przyjezdnych wyniosą 1,3 mld

Kamil Sobolewski wyliczył, że po podniesieniu wysokości świadczenia do 800 zł miesięcznie jego łączny koszt wyniesie ok. 65 mld zł rocznie. Według niego do końca tego roku obcokrajowcy będą stanowić 5 proc. beneficjentów świadczenia wychowawczego, co po podniesieniu kwoty do 800 zł daje ok. 1,3 mld zł.

– To umiarkowana kwota rzędu 0,16 proc. wydatków budżetu albo niecały 1 proc. przyszłorocznego deficytu budżetowego, jeśli chcemy przyciągnąć do Polski obcokrajowców, którzy podejmą w naszym kraju legalne zatrudnienie, zintegrują się społecznie i kulturowo. Jeśli te osoby poznają nasz język, normy prawne i zwyczaje, stając się z czasem pełnoprawnymi obywatelami, to uzupełniają deficyt osób w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że przez następnych 30 lat będzie on narastał w Polsce w tempie nawet 1000 mieszkańców każdego dnia roboczego. Powinniśmy więc zapewnić cudzoziemcom równe, a także jasne zasady i szanse – zwrócił uwagę główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP.

Powinniśmy zapewnić cudzoziemcom równe, a także jasne zasady i szanse - mówi Kamil Sobolewski

Polska potrzebuje mądrej polityki imigracyjnej - z wymaganiami, oczekiwaniami i warunkami pobytu

Kamil Sobolewski powiedział BI, że w Polsce niezbędna jest mądra polityka imigracyjna, obejmująca wymagania, oczekiwania czy warunki pobytu, prawa do świadczeń czy obywatelstwa.

- Mowa tu po pierwsze o warunkach dla poszczególnych osób czy rodzin. W tym możliwe są kryteria, np. brak konfliktów z prawem, poznanie języka, akceptacja dla podstawowych norm prawnych i społecznych. Po drugie, mowa o warunkach dla całych grup, jak np. odsetek obywateli danego państwa popełniających pospolite przestępstwa wpływający na reguły imigracyjne, podobnie jak przewiduje amerykański system wizowy – wyjaśnia Sobolewski.

