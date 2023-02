Dyscyplinarka za odmowę promocji uczennicy. Kontrowersyjne kulisy zawieszenia dyrektorki

Kierująca VIII LO w Krakowie, Anna Drwięga, otrzymała decyzję prezydenta miasta zawieszającą ją w obowiązkach dyrektora i nauczyciela, w związku z prowadzonym wobec niej podstępowaniem dyscyplinarnym. O kulisach sprawy napisała w mediach społecznościowych.

Decyzja o zawieszeniu Anny Drwięgi została wydana z uwagi na prowadzone przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Grozi jej nawet 3 lata zakazu wykonywania zawodu.

Sama zainteresowana szczegóły całej sprawy postanowiła wyjaśnić w liście otwartym do społeczności szkolnej.

Twierdzi, że postępowanie dyscyplinarne to odwet pracownic Małopolskiego Kuratorium Oświaty, które próbowały ją zmusić, aby bez przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zmieniła jednej z uczennic ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z chemii na ocenę pozytywną i promowała tę uczennicę do następnej klasy.

Decyzję o zawieszeniu w obowiązkach Anna Drwięga otrzymała 17 lutego 2023 r. Też przed opuszczeniem stanowiska postanowiła opublikować na stronie internetowej szkoły list otwarty skierowany do społeczności VIII LO.

Na wstępie poinformowała, że w lipcu i sierpniu 2022 r. dwie wizytatorki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty próbowały bezprawnymi naciskami przekonać ją, żeby bez przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zmieniła jednej z uczennic szkoły ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z chemii na ocenę pozytywną i promowała tę uczennicę do następnej klasy.

Niezapowiedziana kontrola i nierzetelna analiza niekompletnych dokumentów?

„Przyjęło to taką formę, że owe wizytatorki przyszły do szkoły na niezapowiedzianą kontrolę podczas mojego urlopu. W toku kontroli w oparciu o nierzetelną analizę niekompletnych i niepodpisanych przez kogokolwiek wydruków projektu protokołu rady pedagogicznej doszły do wniosku, że skarżąca się uczennica tak naprawdę otrzymała ocenę pozytywną z chemii, a ja nie wyznaczyłam jej terminu egzaminu poprawkowego” - napisała dyrektorka w liście do szkolnej społeczności.

Według niej to niedorzeczne, ponieważ w dokumentach przedstawionych przez szkołę wizytatorkom i wymienionych w protokole kontroli znajduje się sporządzone i podpisane przez nauczyciela przedmiotowego pisemne uzasadnienie oceny niedostatecznej. Zainteresowana uczennica miała natomiast skarżyć się do kuratorium, bo nie odpowiadała jej wyznaczona przeze dyrektorkę data egzaminu poprawkowego.

„Na podstawie zapisów protokołu z zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 21 czerwca 2022 roku, a w szczególności załącznika nr 4 do ww. protokołu w zakresie „klasyfikacji rocznej”, uczennicy klasy w roku szkolnym 2021/2022 ustalić ocenę pozytywną z chemii równocześnie promując Ją do klasy programów wyższej zgodnie z zapisem art. 44o ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” - zalecenie o takiej treści wizytatorki skierowały do Anny Drwięgi.

„Dyrektor szkoły nie ma prawa zmieniać uczniom ocen wystawionych przez innych nauczycieli”

Zdanie zawieszonej, dyrektor szkoły nie ma prawa zmieniać uczniom ocen wystawionych przez innych nauczycieli. Podała na tę okoliczność przykład Zdzisława Kusztala, byłego dyrektora VIII LO, który utracił swoje stanowisko w 2015 r. właśnie w związku z tym, że podwyższał oceny klasyfikacyjne uczniom i zwróciła uwagę, że niedopuszczalność takiego działania została potwierdzona w jego sprawie, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 lipca 2018 roku.

„Dlatego odmówiłam wykonania zalecenia i zgłosiłam do Małopolskiego Kuratora Oświaty skargę na to, że wizytatorki nadużywają swojej pozycji służbowej i wymuszają na mnie bezprawną zmianę oceny i promowanie ucznia do wyższej klasy. W rezultacie tego uczennica przeniosła się do innego krakowskiego liceum, gdzie z tego co wiem została promowana do następnej klasy. W mojej opinii to „inne krakowskie liceum” nie miało podstaw prawnych do tego, aby przeprowadzić dla tej uczennicy egzamin poprawkowy, tudzież promować ją do następnej klasy bez przystąpienia do tego egzaminu” - stwierdziła Anna Drwięga.

Podkreśliła ona, że wizytatorki w ramach odwetu za zgłoszenie nieprawidłowości, zwróciły się do Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak o wszczęcie przeciwko niej postępowania dyscyplinarnego.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak (z lewej) zdaniem Anny Drwięgi miał polecić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko niej (Fot. malopolska.uw.gov.pl)

Cała władza po stronie Małopolskiej Kurator Oświaty?

„Chociaż zgodnie z prawem rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli i jego zastępców, a także członków komisji dyscyplinarnej wyznacza wojewoda, to w Małopolsce panuje takie nietypowe rozwiązanie, że całość tych kompetencji została przekazana do kuratorium oświaty. Małopolski kurator nie tylko wybiera te osoby, ale również może wydawać wiążące polecenia rzecznikom dyscyplinarnym, żeby wszczęli postepowanie wyjaśniające, postawili komuś zarzuty dyscyplinarne albo umorzyli postępowanie wyjaśniające bez stawiania zarzutów dyscyplinarnych” - czytamy w liście otwartym.

Dyrektorka dodała, że rzecznikami dyscyplinarnymi są w dodatku wizytatorzy kuratorium, czyli koledzy z pracy wspomnianych wizytatorek i w efekcie połowa postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli w kraju, wszczynana jest właśnie w woj. małopolskim.

Anna Drwięga zauważyła też, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego otrzymała wieczorem na dzień przed planowanym już od kilku lat wyjazdem do sanatorium. Poprosiłam więc rzecznika o wyznaczenie czynności w takim terminie, abym mogła wziąć w nich udział.

Zastępca rzecznika miał grozić wicedyrektorkom wszczęciem postępowania dyscyplinarnego

Najbardziej zbulwersowało ją, że 9 listopada 2022 r., w czasie kiedy była w sanatorium, zastępca rzecznika dyscyplinarnego „niezapowiedziany przyszedł do szkoły, wkroczył do gabinetu wicedyrektorów i zmusił jedną z wicedyrektorek do wydania mu dokumentacji szkolnej”.

„Zrobił to w ten sposób, że zagroził jej, że jeżeli ona mu tych dokumentów nie da, to on zrobi postępowanie dyscyplinarne również przeciwko niej. Pani wicedyrektor została osaczona, ponieważ on zabronił jej pójść na prowadzone przez nią lekcje, a nawet zakazał jej odbierania telefonu i wykonywania połączeń. Wypędzał również z gabinetu inne osoby, w tym drugą wicedyrektorkę, która próbowała podać mu telefon przez który mógł ze mną porozmawiać. Ostatecznie pan zastępca rzecznika zbiegł dopiero kiedy przyjechała firma ochroniarska, zabierając bezprawnie pozyskane dokumenty” - wyjaśniła.

Dzień później zastępca rzecznika miał przesłuchać świadków pod nieobecność dyrektorki, jeszcze zanim nawet upłynął termin na odebranie przeze nią zawiadomienia o przesłuchaniu. Dwa razy wezwania dla niej - na złożenie wyjaśnień, a potem na zapoznanie się z aktami i złożenie wyjaśnień, miały być jej doręczane już po dacie odbycia się tych czynności i pomimo wniosków jej obrońcy nie zostały ponowione. Nie doszło też do przesłuchania w tym postępowaniu żadnego świadka, o którego wnioskował jej obrońca.

Bez konkretnych zarzutów i dowodów na popełnienie zakazanych czynów

Mimo to Anna Drwięga stwierdziła, że zastępca rzecznika i tak nie był w stanie postawić jej żadnego konkretnego zarzutu, więc sporządził wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, z którego nie wynikało w ogóle, jakiego czynu sprawa dotyczy ani jakie dowody potwierdzają jego popełnienie.

„Zamiast tego zarzucił mi generalny zły nadzór pedagogiczny, niewłaściwe ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, złe prowadzenie dokumentacji szkolnej i niezapewnianie pomocy psychologicznej uczniom na przestrzeni całego roku oraz… oczywiście zniesławienie wizytatorek kuratorium w liście, w którym zgłosiłam, że nadużywają swojej pozycji służbowej w celu wymuszania zmieniania uczniom ocen” – zauważyła zawieszona dyrektorka.

Do treści listu póki co nie odniosła się małopolska kurator Barbara Nowak.

