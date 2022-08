Działalność zarobkowa przewodniczącego rady pod lupą prokuratury

Marcin Gołaszewski, przewodniczący rady miejskiej w Łodzi (fot. PTWP)

Prokuratura Okręgowa w Łodzi wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez Marcina Gołaszewskiego, przewodniczącego rady miejskiej w Łodzi. Jeszcze do niedawna zasiadał on w dwóch radach nadzorczych spółek samorządowych spółek komunalnych. Prawo na to nie pozwala.