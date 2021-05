Pracują dla naszego komfortu - dziś dzień pracownika komunalnego

Również zdaniem Janusza Dawidziaka, prezesa Goleniowskich Wodociągów, pracownicy sektora komunalnego są w Polsce niedoceniani. - Wszyscy uważają, że za dużo zarabiają, a to przekłada się na ceny naszych usług. A prawda jest zupełnie inna. Nasi pracownicy muszą mieć przygotowanie teoretyczne, praktyczne i doświadczenie, aby nie trzeba im było wskazywać, co mają robić w każdej czynności, by byli samodzielni - mówi.

- Moi pracownicy tacy są - szczyci się prezes Janusz Dawidziuk i dodaje, że może liczyć na lojalność swojej załogi.

Trudny rok dla służb komunalnych w pandemii

Ostatni rok przyniósł branży komunalnej nowe wyzwania. Pracownicy firm wod.-kan., przedsiębiorstw odpadowych, sieci energetycznych, kierowcy i motorniczowie, musieli pozostać na swoich stanowiskach, bo nie mogli przejść na tryb pracy zdalnej.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niektóre z firm wprowadziły pracę w systemie koszarowym. Tak było m.in. w poznańskiej spółce Aquanet. Podobne działania podjęło też przedsiębiorstwo wodociągowe w Białymstoku.

Jako jedna z pierwszych skutki pandemii odczuła też branża odpadowa. Wraz z początkiem pandemii musiała ona dostosować się do nowych przepisów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów, takich jak rękawiczki, maseczki czy komunalne pochodzące mieszkańców przebywających w izolacji lub kwarantannie.

Firmy ponosiły też konsekwencje finansowe wprowadzonych obostrzeń - te, które leżą w regionach turystycznych nie osiągnęły planowanych dochodów w okresie wakacyjnym z powodu ograniczeń w ruchu turystycznym. Straty dotknęły też przedsiębiorstwa, których zyski pochodziły z dodatkowej działalności np. prowadzenia a quaparków.