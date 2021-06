Dzień Służby Publicznej. Co sądzimy o pracy urzędników i samorządowców?

Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, coraz częściej pozytywnie oceniamy tych urzędników, z którymi mieliśmy okazję się spotkać przy okazji np. wyrabiania dowodu, paszportu czy rejestracji pojazdu.

- Natomiast nadal w społeczeństwie pokutuje zła opinia o administracji. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osobiste doświadczenia przeczą powszechnym opiniom - zwraca uwagę Monika Fedorczuk. - Niewątpliwie, wiele osób dość stereotypowo postrzega pracę w administracji. Często opowiadane są dowcipy "o pani Halince", kawkach, herbatkach... Problemem jest to, że nie bardzo wiemy, czym w rzeczywistości zajmują się urzędnicy zatrudnieni w licznych urzędach, ministerstwach, inspekcjach. Niejednokrotnie te elementy, z którymi stykają się obywatele, to niewielki kawałek działalności danego urzędu - podkreśla.

Ekspert Konfederacji Lewiatan wskazuje ponadto, że istotnym zagadnieniem jest niewystarczająca przejrzystość procesów rekrutacyjnych do pracy w urzędach.

- Szczególnie w mniejszych miejscowościach zatrudnienie "na państwowej posadzie" może być atrakcyjne z uwagi na wynagrodzenie i prestiż społeczny. Ale jeśli sposób uzyskiwania pracy nie jest klarowny, zawsze będziemy mieli do czynienia z plotkami czy domysłami - komentuje.

Włodarze mniejszych gmin bliżej mieszkańców

Jeśli chodzi o ocenę pracy samorządowców z wyboru, m.in. wójtów, burmistrzów czy prezydentów, według Moniki Fedorczuk lepsze zdanie o lokalnych politykach mają mieszkańcy małych miejscowości, którzy na ogół dobrze znają wybranego przez siebie włodarza. Tu sytuacja wyraźnie się poprawia.

- Do tej zmiany przyczyniło się również to, że w niektórych miejscowościach pojawił się nowy typ lidera - osoba z pomysłem na zmianę, konsultująca swoje pomysły z mieszkańcami, angażująca ich do wspólnych przedsięwzięć - wymienia ekspert ds. rynku pracy.

Gorzej jest w dużych miejscowościach, gdzie wybory prezydenta miasta są często powiązane z "dużą polityką".

- Wtedy sympatie czy antypatie w stosunku do określonych partii politycznych przekładają się na ocenę działań władz samorządowych. Brakuje również bezpośredniego kontaktu na linii władze samorządowe-mieszkańcy, dlatego też opinia jest budowana na podstawie informacji prasowych lub usłyszanych opinii - zaznacza Monika Fedorczuk.

Spadek zatrudnienia w sektorze publicznym

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2020 r. przeciętne zatrudnienie w całej administracji publicznej wyniosło 430,3 tys. osób. W porównaniu z końcem 2019 r. nastąpił spadek o 1,5 tys. – z 431,8 tys. osób. Zatrudnienie w administracji samorządowej wyniosło ono 252,4 tys. osób i było o ok. 2,2 tys. mniejsze niż rok wcześniej.

Mimo pandemii i spowodowanego przez nią kryzysu, samorządowi włodarze deklarowali, że nie będą zwalniać urzędników. Ale w wielu urzędach nie obsadzano wakatów powstałych w wyniku odejścia pracownika na emeryturę czy zmiany miejsca pracy.

Szerzej zakrojonych cięć etatów w administracji samorządowej trudno się spodziewać, choć nie brakuje zwolenników tego rodzaju działań. Prezydenci, marszałkowie, starostwie, burmistrzowie i wójtowie generalnie nie widzą takiej możliwości, podkreślając, że z roku na rok rośnie liczba zadań po stronie JST, a są to obowiązki, które muszą być wykonywane.

Jeśli chodzi o administrację centralną, przedstawiciele rządu już ponad rok temu zapowiadali redukcję zatrudnienia nawet o kilka tysięcy osób. Na razie jednak nie wdrożono tych zapowiedzi w życie.

Redukować etaty, ale też podnieść pensje

Za cięciami w sektorze publicznym jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który alarmuje, że nadmierna liczba pracowników sektora publicznego prowadzi do zmniejszenia ich efektywności i pewnego rozmycia odpowiedzialności za realizowane zadania. Według ekspertów ZPP komplikujące się wewnętrzne struktury złożone z wielu osób, utrudniają jasne przypisanie zakresów obowiązków i bieżące zarządzanie.

– Jednym ze skutków pandemii, poza wszystkimi jej dramatycznymi konsekwencjami, będzie optymalizacja procesów – stwierdził Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. – Tryb pracy zdalnej bardzo dobrze pokazuje efektywność zespołów i poszczególnych ich członków. Dobrze byłoby, gdyby również w administracji publicznej dokonano takiej analizy i zidentyfikowano obszary, w których mamy do czynienia z ewidentnym przerostem zatrudnienia. Według dostępnych analiz można szacować, że w skali całej administracji przerost ten sięga ok. 10 proc. – dodał.

Jednocześnie ZPP postuluje jednak zmianę modelu wynagradzania w administracji publicznej, zwracając uwagę, że pensje w sektorze publicznym w bardzo dużym stopniu odbiegają (in minus) od wynagrodzeń w sektorze prywatnym, co rodzi szereg konsekwencji.

– Nie jest to racjonalne, że obciążony gigantyczną odpowiedzialnością wiceminister zarabia na swoim stanowisku nawet kilkukrotnie mniej niż mógłby zarobić na rynku. Nie wspominając już nawet o tym, że czasem wyżej niż on sam uposażeni są jego podwładni – podkreślił Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. – Uważamy, że trzeba jasno powiązać wynagrodzenia najważniejszych urzędników i polityków z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, tak by odpowiadały one realiom rynkowym.

Zaufanie rośnie

Według Centrum Badania opinii Społecznej zaufanie dla pracowników administracji publicznej jednak rośnie. W 2020 roku 61 procent ankietowanych przez CBOS przyznało, że darzy urzędników zaufaniem, a 23 proc. - że nie. W 2002 roku proporcje były zupełnie inne - 52 proc. ankietowanych nie miało zaufania do urzędników, a tylko 31 proc. im ufało.