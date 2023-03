Dziś Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Pracownicy pomocy społecznej z apelem do premiera

Pracownicy pomocy społecznej na co dzień niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Teraz sami potrzebują wsparcia (fot. ilust.PAP/Grzegorz Michałowski)

Z apelem do premiera o podjęcie realnych działań mających na celu poprawę warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej zwróciła się Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Jak dodaje, sytuacja sektora jest dramatyczna.

Liczba zatrudnionych w tym obszarze pomocy społecznej maleje z roku na rok. Problemem i wyzwaniem dla pracodawców jest rekrutacja wykwalifikowanych pracowników.

"Kolejnym fundamentalnym problemem są niskie płace i związany z tym bezpośrednio niski prestiż zawodu" - czytamy w apelu związków zawodowych pracowników socjalnych, jaki został skierowany do premiera.

Apel jest też nawiązaniem do ostatnich decyzji rządu, który odrzucił większość z postulowanych przez pracowników socjalnych zmian do procedowanej właśnie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej obchodzony jest corocznie w trzeci wtorek marca. W tym roku święto przypada dziś (21 marca). Jak potrzebna jest to praca, pokazały ostanie kryzysy: pandemiczny i uchodźczy.

- Zarówno kryzys covidowy, jak i kryzys uchodźczy zwróciły uwagę, że zaangażowanie i działanie pracowników pomocy społecznej było jednym z filarów systemowych rozwiązań naszego państwa. Podczas tych trudnych dla wszystkich wyzwań to właśnie pracownicy pomocy społecznej stali na "pierwszej linii frontu" - zarówno w kryzysie covidowym (dostępne ośrodki w przeciwieństwie do większości innych urzędów, bohaterska praca pracowników w domach pomocy społecznej), jak i w kryzysie uchodźczym (realizacja i obsługa większości świadczeń dla obywateli Ukrainy) - podkreśla Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), należąca do Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW).

Brakuje kandydatów do pracy w pomocy społecznej. Powodem zarobki i niski prestiż

Jednak pracownicy socjalni i pomocy społecznej nie mają powodów do świętowania. By zwrócić uwagę na problemy tej grupy zarodowej, związkowcy wystosowali apel do premiera.

"Sytuacja w sektorze pomocy społecznej pozostaje dramatyczna. Liczba zatrudnionych w tym obszarze maleje z roku na rok. Problemem i wyzwaniem dla pracodawców jest rekrutacja wykwalifikowanych pracowników, w szczególności z uwagi na brak kandydatów do podjęcia zatrudnienia, co wynika również z likwidacji na wielu uczelniach kierunków studiów związanych z pracą socjalną. Brak jest bowiem kandydatów do podjęcia takich studiów" - czytamy w piśmie.

"Biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo i tym samym zapotrzebowania na m.in. usługi adresowane dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale chorych - w niedalekiej przyszłości z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do sytuacji, w której zabraknie specjalistów świadczących te usługi" - czytamy dalej.

Kolejnym fundamentalnym problemem są niskie płace i związany z tym bezpośrednio niski prestiż zawodu.

- Wszyscy w Polsce doświadczamy obecnie ogólnej drożyzny, inflacji i rosnących kosztów życia. Jednak sytuacja pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jest wyjątkowo trudna. W dużej części gmin nastąpiło spłaszczenie płac, tj. niezależnie od zajmowanego stanowiska, wykształcenia czy też doświadczenia zawodowego pracownicy posiadają obecnie wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy pomocy społecznej często również doświadczają sytuacji, gdy to beneficjent korzystający ze świadczeń otrzymuje większe środki finansowe niż pracownik, który tę pomoc realizuje - podnosi PFZPSiPS.

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej

Federacja przypomina, że zgłaszała postulaty do projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD 467), ale większość jej propozycji została w toku legislacji odrzucona.

- Tymczasem, biorąc pod uwagę, że proces tworzenia ostatecznej wersji ustawy trwa, byłaby to niezwykła okazja pokazania przez polski rząd, że dostrzega i faktycznie docenia pracę oraz zaangażowanie pracowników w sektorze pomocy społecznej, tworząc dla nich ustawowo umocowane odpowiednie warunki pracy i wynagradzania - apeluje federacja związkowa.

- To właśnie pracownicy pomocy społecznej na co dzień niosą pomoc najbardziej potrzebującym, tj. osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy też żyjącym w ubóstwie. Obecnie - z uwagi na sytuację opisaną powyżej - to właśnie pracownicy pomocy społecznej potrzebują pomocy - reasumują przedstawiciele branży.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.