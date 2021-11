Fala podwyżek wynagrodzeń włodarzy i diet radnych. Zapadają decyzje, nie słabną emocje

- Jestem przerażony, 1 listopada wchodzi regulacja ustawowa, a my już od 1 grudnia chcemy wykorzystać okazję, którą daje nam rząd. W mojej opinii jest to nieuczciwe, żeby przy jednej kadencji, z dużą różnicą dwa razy podnosić dochody. Bardzo serdecznie apeluję o rozsądek - powiedział radny Śliwiński.

Radny Michał Godliński podkreślił z kolei, że jest to pierwsza tak ważna regulacja podjęta od 1990 r., a dotychczasowe podwyżki, w tym podwyżka dla radnych powiatu puławskiego z sierpnia 2020 r., była "kosmetyczna".

- Nie robimy tego jedynie we własnym interesie, ale również dla radnych następnych kadencji, może nawet na 20 lat - stwierdził Michał Godliński. - Jeżeli komuś się zdaje, że bycie radnym to świetny biznes, to przecież może wziąć udział w wyborach i właśnie tam robić te "kokosy". Trzeba jednak pamiętać, że kampanie też trochę kosztują - dodał, wskazując, że do obowiązków radnego należy podejmowanie ciężkich i niepopularnych decyzji czy nieraz praca w weekendy i po godzinach.

Zobacz też: Wójtowie zarobią od listopada nawet 8 tys. zł więcej

Podczas tej samej sesji radni uchwalili także dużą podwyżkę dla starosty puławskiego Danuty Smagi, który teraz będzie zarabiać 20 130 zł miesięcznie. To więcej niż przewidują znowelizowane przepisy, zgodnie z którymi maksymalne wynagrodzenie – i to tylko w przypadku prezydentów największych miast oraz marszałków województw – nie może przekroczyć 20 041,50 zł brutto (wzrost o blisko 7,5 tys. zł, możliwy w związku z podniesieniem o 4 punkty – z 7 do 11,2 – mnożnika kwoty bazowej).

Jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad Rafał Wróbel, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych PWKP, wyjaśnił podczas posiedzenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, jak będzie to możliwie. Otóż do wyliczenia maksymalnych kwot uposażenia nie będzie brany pod uwagę dodatek za wieloletnią pracę. To samo tyczy się wprowadzonego po raz pierwszy minimalnego wynagrodzenia włodarzy, stanowiącego 80 proc. wynagrodzenia maksymalnego, czyli w najlepszym wypadku 16 033,02 zł (przy obecnej wysokości kwoty bazowej). A dodatek stażowy w przypadku starosty puławskiego Danuty Smagi to blisko 2,1 tys. zł.

Włodarze miast z wysokimi podwyżkami

Jak już informowaliśmy, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia włodarzy znaczenie ma wielkość samorządu.

Zobacz też: Tak dorabiają prezydenci polskich miast. Dochody większe niż urzędowa pensja

Uchwały w sprawie podwyżek wynagrodzeń włodarzy podjęli już m.in. radni Krakowa, Słupska czy Częstochowy. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który do tej pory otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 12 525 zł brutto, teraz będzie pobierał maksymalne 20 041 zł brutto miesięcznie.

Zarządzająca Słupskiem Krystyna Danilecka-Wojewódzka ma zarabiać tyle samo (podwyżka z 10 600 zł) m.in. dzięki ponad 2,1 tys. zł dodatku stażowego. Początkowo w projekcie uchwały była mowa o kwocie 19 485 zł, ale podczas dyskusji nad dokumentem przewodnicząca rady zaproponowała autopoprawkę, zbieżną z wnioskiem radnej Małgorzaty Lenart (Łączy nas Słupsk), skutkującą podwyższeniem proponowanych składowych pensji do kwot maksymalnych, do łącznej wysokości 20 040,70 zł.

Jeszcze więcej, bo zgodnie z ubiegłotygodniową uchwałą rady miasta ok. 20 640 zł, pobierał będzie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Szczecińscy radni podnieśli już uposażenie prezydenta Piotra Krzystka z 12,5 do blisko 20 tys. zł brutto.

Miesięczne wynagrodzenie prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego też ma wzrosnąć z 10 940 zł do 20 040,70 zł brutto. 83-procentową podwyżkę z mocą obowiązującą od 1 sierpnia zakłada uchwała, która będzie procedowana podczas zwołanej na czwartek 25 listopada sesji rady miejskiej.

Piotr Jedliński przedstawił w tej sprawie już swoje oficjalne stanowisko.

- Sejm RP swoją decyzją poprzez zmianę prawa nakazał nam, samorządowcom, zwiększyć swoje pensje. Tym samym, w dobie galopującej inflacji i problemów związanych z tworzeniem przyszłorocznego budżetu, zmuszeni jesteśmy wystawić się na społeczny osąd, który w tej sytuacji jest jednoznaczny i uderza w nasz wizerunek. I ja się takiemu społecznemu odbiorowi nie dziwię, bo także uważam, że w tak trudnych czasach, jakie mamy obecnie, na podwyżki, i to tak znaczne podwyżki, nie ma miejsca - napisał w przesłanym do mediów komentarzu.

Niezbędne czy niepotrzebne? Zdania są podzielone

Zarówno podwyżki diet, jak i wynagrodzeń włodarzy budzą, jak widać, skrajne emocje. Przeciwnicy wskazują, że nie powinny mieć miejsca chociażby z uwagi na trwającą pandemię czy drastycznie rosnące ceny i wysoką inflację.

Wzrost uposażeń włodarzy wywołuje niesmak u wielu mieszkańców, może nie ze względu na sam fakt ich wystąpienia, co skalę tych podwyżek. Eksperci od dłuższego czasu wskazywali, że pensja w granicach 10-12 tys. zł jest stawką niekonkurencyjną, a tyle średnio dotychczas płaciliśmy miesięcznie wójtom, burmistrzom czy prezydentom miast.

- Naszym zdaniem powinna pojawić się zachęta do tego, aby o mandat w samorządzie ubiegali się sprawdzeni fachowcy z pożądanymi kompetencjami i doświadczeniem. Wzrost wynagrodzeń wójtów, burmistrzów czy prezydentów, który proponujemy, pozwoli na usunięcie patologicznej sytuacji, w której wójt, burmistrz i prezydent zarabia mniej od szeregowych pracowników na stanowiskach specjalistycznych - komentował kilka miesięcy temu Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, były wieloletni prezydent Gliwic, zwracając uwagę, że świetny menedżer w prywatnej firmie zarabia nieporównywalnie więcej.

W podobnym duchu wypowiadali się na ostatniej sesji krakowscy radni popierający podwyżkę dla prezydenta Jacka Majchrowskiego. Wiceprzewodniczący prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków" Adam Migdał mówił, że prezydent tak dużego miasta jak Kraków, zarządzający tak dużym budżetem powinien mieć wynagrodzenie podobne do tych w dużych przedsiębiorstwach, bo ponosi ogromną odpowiedzialność, tymczasem dotychczas było to tylko ok. 8 tys. zł netto.

- Niech każdy sobie odpowie, czy osoba zarządzająca ponad milionowym miastem i ponad 7-miliardowym budżetem powinna zarabiać więcej czy mniej? - dodał Andrzej Hawranek, szef klubu KO.

Mniej podatni na łapówki?

W przypadku radnych od dawna mówiło się, że diety powinny być większe m.in. żeby radni nie byli podatni na wpływy z zewnątrz w postaci łapówek w zamian za monitowanie na rzecz prywatnych biznesów.

- Przypominam, że radni pełnią swoją funkcję społecznie, a dieta nie jest wynagrodzeniem czy dodatkowym źródłem utrzymania. Dieta radnego jest rekompensatą za utratę wynagrodzenia, w czasie kiedy pełni on funkcje społeczne, czyli uczestniczy w pracach organu gminy, tj. komisjach i sesjach - zwrócił uwagę radny Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie) Sławomir Ossowski.

Szczecińska radna Edyta Łongiewska-Wijas – jako jedyna – przeciwna była podwyższeniu wysokości diet w tej radzie. Zaznacza jednak, że przyjmuje część argumentacji „za”.

- Również uważam, że wysokość obecnych diet nie powinna przez kolejne 20 lat pozostawać niezmienna. Przez dwie dekady diety były na tym samym poziomie – 2 600 zł. Te pieniądze nie są dzisiaj warte tyle samo, co przed wstąpieniem Polski do UE, mniejsza jest ich wartość motywacyjna, lecz mandatu radnego, mam nadzieję, nie zdobywa się dla większych pieniędzy, tylko, by służyć miastu i mieszkańcom - skomentowała na Facebooku.

Jednocześnie zaznaczyła, że zanim jednak podwyższy się do 4 tys. zł diety sobie, należy podwyższyć pensje pracownikom MOPR, żłobków, komunikacji publicznej, oświaty, pracownikom sektora kultury.

- Pensje wielu z nich również od lat nie wzrastają, podobnie jak diety samorządowców. O tym radni PO, PiS i prezydenta Krzystka dziś zapomnieli. Najpierw podwyżki dla tych ludzi, a dopiero na końcu dla polityków, zarządców - beneficjentów codziennej, ciężkiej pracy obywateli miasta. Tymczasem nic nie zapowiada podwyżek dla protestujących z sektora komunalnego. Dysproporcję wynagrodzenia radni dostrzegli tylko u siebie. Stąd mój głos sprzeciwu - wyjaśniła.

Długo czekali, więc podnieśli

Zdecydowanie wyższe diety będą pobierać też m.in. częstochowscy radni, gdzie przewodniczącemu będzie przysługiwać maksymalnie ok. 4,3 tys. zł, wiceprzewodniczącemu rady 4 079,88 zł, przewodniczącemu komisji 3 865,15 zł, wiceprzewodniczącemu komisji 3 220,96 zł, a szeregowym radnym 3 006,23 zł.

Podczas tej samej sesji, na której zwiększono wynagrodzenie prezydenta Majchrowskiego, radni podnieśli także znacząco wysokość swoich diet.

- Diety radnych nie były podnoszone od 2002 roku, a wynoszą niespełna 2,7 tys. zł, podczas gdy średnia krajowa to ok. 5,9 tys. zł brutto, a minimalne wynagrodzenie od stycznia wzrośnie do kwoty 3010 zł brutto. Niech te cyfry służą za cały komentarz - powiedział radny KO Andrzej Hawranek.