Frustracje miejskich strażników. Stresuje ich brak szacunku dla ich zawodu

To przekonanie o kiepskim społecznym odbiorze swej pracy rzutuje też na samoocenę strażników. Z badań wynika, że blisko 21 proc. często wstydzi się przyznać, jaki zawód wykonuje. Jeszcze więcej (ok. 22,5 proc.) przyłapuje się czasem na usprawiedliwianiu tego, że zajmuje się taką właśnie profesją, a co czwarty (niemal 26 proc.) - czasem ukrywa fakt, że pracuje jako strażnik.

– Wydaje się, że strażnicy mają jeszcze bardziej negatywne przekonanie o tym, jak bardzo źle są oceniani, niż to w rzeczywistości pokazują badania. Być może należy im uświadamiać, że ich ten wizerunek się zmienia – komentuje te dane dr Szafrańska.

Jak dodaje, z badań nie wynika wprost, że strażnicy bardzo tęsknią za możliwością pracy w policji, choć - z drugiej strony - ok. 31 proc. badanych przyznało, że wolałoby pracować w tej właśnie formacji; podobny odsetek (33 proc.) uznaje straże gminne za „gorszą” wersję policji, a tylko co piąty uważa, że to praca właśnie w straży ma więcej zalet aniżeli ta w policji.

Entuzjazm tylko na początku służby...

Mniej więcej co trzeci z ankietowanych strażników przyznaje, że gdyby mógł zacząć wszystko od nowa, to na pewno… nie zostałby strażnikiem miejskim. Jeszcze więcej (bo 35 proc.) ocenia, że ich oczekiwania związane z przyjęciem do tej formacji się nie spełniły (przy czym, co trzeba zaznaczyć, nieco więcej, bo 38 proc., uważa, że się ziściły).

Jak przyznał Łukasz Dziura z Zakładu Socjologii Prawa UJ, kolejny z zaangażowanych w ten projekt badaczy, wyłaniający się z ankiet średni poziom satysfakcji strażników z wykonywanej pracy jest „poniżej oczekiwań” (co ciekawe, wyraźnie więcej satysfakcji deklarują strażnicy z Krakowa aniżeli innych jednostek).

Najbardziej zaniżają ten wskaźnik wynagrodzenia, możliwości awansu i premie, z których funkcjonariusze zdecydowanie nie są zadowoleni (przy czym pracujące w strażach kobiety nie są tu tak niezadowolone jak mężczyźni; bardziej za to kontestują kwestie związane z możliwością awansu); najbardziej ów wskaźnik poprawiają za to współpracownicy i przełożeni, których ankietowani strażnicy wyraźnie cenią.

Mat. UJ

– Ankietowani strażnicy co do zasady lubią swoją pracę, borykają się natomiast z problemami dotyczącymi warunków jej wykonywania – podsumowuje Dziura.

Badania wskazały, że największą satysfakcję z pracy mają ci strażnicy, którzy nie przepracowali jeszcze dwóch lat oraz ci, którzy pełnią tę służbę powyżej 21 lat. Po przepracowaniu dwóch lat widać wyraźny spadek tej satysfakcji...

Badacze spekulują, że może to być efekt frustracji spowodowanej np. brakiem awansu, ale równie dobrze licznych nowych obowiązków - właśnie wskutek awansu. Podobnie zresztą wygląda korelacja między stażem pracy a poczuciem tożsamości zawodowej strażników.

Mat. UJ

– Zdaje się to potwierdzać znaną nam z badań prowadzonych w innych służbach mundurowych, zwłaszcza policji, zasadę, że silne zmotywowanie i zadowolenie z pracy, których doświadczają na samym początku rekruci, bardzo szybko ustępują po kilku latach zatrudnienia – stwierdza dr Michalina Szafrańska.

Biurokracja stresuje strażników bardziej niż COVID-19

Mimo całej tej długiej listy „minusów” strażnicy dosyć mocno identyfikują się ze swą formacją (mniej więcej tylko co dziesiąty wykazuje słabą tożsamość zawodową).

Najsilniejsze poczucie tożsamości zawodowej cechuje strażników zajmujących się nadzorem, najsłabsze - tych zajmujących się służbą patrolowo-interwencyjną. Ponad połowa uznaje, że bycie strażnikiem jest dla nich ważne, a niemal 60 proc. czuje silną wieź z innymi osobami z tej profesji, choć tylko 17 proc. podpisałoby się pod stwierdzeniem, że satysfakcja z pracy w straży miejskiej jest dla nich ważniejsza niż wyższe zarobki w innym zawodzie...

Innymi słowy: stosunkowo mocna tożsamość zawodowa nie sprawia, że mało atrakcyjne pensje wydają się większe, ale – zdaniem badaczy – nie jest zupełnie obojętna dla funkcjonowania jednostek.



– Silniejsza tożsamość pracowników oznacza lepiej i sprawniej wykonywaną pracę, a także niższą podatność na rotację pracowników i konflikty w obrębie organizacji – wylicza dr Michalina Szafrańska.

W ramach przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego badań przyjrzano się też temu, co stresuje strażników i jak wielu z nich boryka się z problemem wypalenia zawodowego.

Okazało się, że dla funkcjonariuszy najbardziej stresogenny pozostaje brak poszanowania dla ich zawodu (wskazało to aż 34 proc. ankietowanych). Na kolejnych miejscach znalazły się: niskie zarobki (32 proc.) oraz nadmierna biurokracja i konieczność „dokumentowania wszystkiego” (26 proc.). Czwarte miejsce zajęły zagrożenia zdrowia związane z COVID-19 (wymieniło je niespełna 24 proc. badanych), a piąte - wywierana na strażników presja opinii publicznej (nieco ponad 21 proc.).

Stosunkowo rzadko w tym kontekście pojawiały się konflikty czy poczucie osamotnienia w pracy, konieczność pracy w nadgodzinach, brak porozumienia ze współpracownikami i sytuacje związane z przemawianiem do ludzi (wszystkie te odpowiedzi wskazało zaledwie po kilka procent ankietowanych).

Do wypalenia zawodowego przyznało się ok. 10 proc. uczestniczących w badaniu strażników, choć referujący to zagadnienie dr hab. Roman Dorczak z Zakładu Rozwoju Społecznego Instytutu Spraw Publicznych UJ zwraca uwagę, że zastosowana z konieczności metodologia badania mogła zaniżyć te wyniki- i gdyby przebadano wszystkich funkcjonariuszy, to odsetek tych dotkniętych wypaleniem zawodowym mógłby okazać się większy.