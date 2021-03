Gdańsk: Piotr Lorens architektem miasta

- Chcemy by osoba, która została architektem, zajęła się porządkiem urbanistycznym i wizją architektoniczną zwłaszcza w obszarach, które są strategiczne i prestiżowe, ale też konfliktowe. Cieszę się, że do naszej drużyny dołączył Piotr Lorens profesor nauk technicznych, który pracę w urzędzie rozpocznie za miesiąc - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz, ogłaszając prof. Lorensa architektem miasta.

Piotr Lorens to profesor nauk technicznych, doktor habilitowany w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, stypendysta Fulbrighta. Człowiek, który jest zarówno teoretykiem, jak i praktykiem w dziedzinie architektury i urbanistyki. Od wielu lat związany z Politechniką Gdańską.

Zadania architekta miasta

Do głównych zadań architekta będzie należało m.in.: kreowanie wizji i strategii rozwoju przestrzennego, prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji i inicjowanie dyskusji – w tym z udziałem inwestorów i społeczności lokalnej - nad kształtem architektonicznym ważniejszych inwestycji i kluczowych przestrzeni publicznych, inicjowanie dialogu społecznego i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej, inicjowanie projektów planów miejscowych.

- Na czym mi szczególnie zależy to na wykorzystaniu, dla przyjaznych przestrzeni, umiejętności Piotra Lorensa, polegających na zbieraniu głosów płynących z różnych stron i wypracowywaniu kompromisów. Kompromisy wbrew temu, co się mówi, nie są takie złe. Biuro Architekta Miasta powstaje z połączenia dwóch komórek. Wyzwań jest sporo przed nowym architektem miejskim, ale wierzę, że swoje bogate doświadczenie Piotr Lorens będzie wykorzystywał w pracy dla Gdańska – mówiła prezydent podczas konferencji.

W konkursie na stanowisko architekta wzięło udział pięciu kandydatów. Czworo z nich spełniło wymogi formalne i przedstawiło swoją wizję miasta komisji konkursowej.

Pierwsze wyzwania

Zielona Strategia Gdańska, Gdańsk Południe, spójna wizja ukształtowania przestrzeni Śródmieścia - Dyrektor Biura Architekta ma jasno sprecyzowane plany dotyczące obszarów, jakimi będzie chciał zająć się w pierwszej kolejności.

- Wśród spraw, którymi chcę się zająć na początku, będzie nazwijmy to zielona strategia Gdańska. W moim przekonaniu to jedna z najważniejszych rzeczy, jaka przed nami stoi. To jest zastanowienie się, w jaki sposób można zazielenić miejską przestrzeń. Musimy rozważyć wszystkie pojawiające się pomysły i idee, by wprowadzić większą ilość zieleni. Gdańsk ma tutaj znakomite warunki środowiskowe. Te prace już się toczą, ale chciałbym zintensyfikować te działania – mówił Piotr Lorens.

Kreowanie wizji i strategii rozwoju przestrzennego, prowadzenie analiz urbanistycznych to wyzwanie nie tylko w Gdańsku. Przypomnijmy, architekta miasta niedługo będzie mieć też Rzeszów. Pełniący obowiązki prezydenta Marek Bajdak spotkał się z początkiem marca z z przedstawicielami rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Przyznał, że miasto powinno jak najszybciej podjąć działania mające na celu uporządkowanie polityki przestrzennej i powołać nowe stanowisko - architekta miasta - w strukturze urzędu.

