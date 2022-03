Gdynia pomoże Ukraińcom w znalezieniu pracy

Urząd Miasta Gdynia przypomina, że obywatele Ukrainy, którzy posiadają paszport biometryczny, mogą legalnie pracować w Polsce przez 90 dni, a jednocześnie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Aby jak najbardziej usprawnić proces legalizacji ich pracy w Polsce, został już wzmocniony zespół Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który w razie potrzeby będzie pomagał ukraińskim uchodźcom także poza standardowymi godzinami pracy.

- Każda osoba narodowości ukraińskiej, która przybywa do naszego kraju i przekracza granicę w dowolny sposób, na przejściu granicznym, jest tutaj legalnie – przypomina Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - W tej chwili szykowane są przepisy, które pozwolą wszystkim tym osobom również legalnie pracować.

Jest jednak jeden warunek: pracodawcy, którzy chcą ich zatrudnić, muszą to zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy w Gdyni.

- Wiemy, że wielu przedsiębiorców z naszego regionu chętnie przyjmuje do pracy Ukraińców, pozwalając im tym samym zarabiać i uzyskać ubezpieczenie – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała. - Chcemy maksymalnie usprawnić procedury z tym związane. Dlatego wzmocniliśmy obsadę Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Urzędnicy są gotowi do realizowania niezbędnych procedur nawet w rytmie całodobowym. Zarówno w urzędzie, jak i zdalnie.

Gdyński samorząd dodaje, że Ukraińcy mogą też umówić się na wizytę w powiatowym urzędzie pracy (do tego nie trzeba być w nim zarejestrowanym) i zapytać o aktualne oferty zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni tworzy też bazę firm, które są gotowe przyjąć cudzoziemców do pracy.

- W ubiegłym tygodniu rozesłaliśmy już informacje do związków pracodawców, aby one rozesłały je dalej do swoich członków – tak, aby jak najwięcej firm dowiedziało się o tym, że oczekujemy tych deklaracji – mówi Ewa Andziulewicz, dyrektor tej instytucji. - Pozwoli to zbudować dla obywateli Ukrainy szybką ścieżkę pozyskania pracy.

Przypomnijmy, w tej kwestii pracy uchodźców wypowiedziała się ostatnio Komisja Europejska, która zapowiedziała, że pobyt Ukraińców będzie legalny przez co najmniej 3 lata od wjazdu do każdego z państw należących do Unii Europejskiej. Już teraz, zanim te przepisy wejdą w życie, osoby, które posiadają paszport biometryczny, mogą legalnie pracować.