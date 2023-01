Geodeci omijają urzędy. Za takie pieniądze nikt nie chce pracować

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła w Sejmie raport dotyczący stanu procesu cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Mówiąc krótko: nie jest dobrze. Zadanie zlecone ponad 20 lat temu starostom, wciąż nie zostało wykonane. Przedstawiciele samorządów przyznają, że mają z tym problem. Winę zrzucają jednak na nieodpowiednie finansowanie powiatów i brak pieniędzy na opłacenie geodetów z kwalifikacjami.

Tylko około 22 proc. danych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) spełniało ustawowe wymagania dotyczące cyfryzacji (stan na 1 stycznia 2021 r.).

Najwyższa Izba Kontroli nie zostawiła w tym zakresie suchej nitki na odpowiedzialnych za cyfryzację starostach.

Kwalifikacje i stan liczbowy pracowników wystarczają jedynie do bieżącego prowadzenia ewidencji, zamiast do działań związanych z procesem cyfryzacji - podkreśla przedstawiciel ZPP.

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przez starostów. Oznacza to, że w Polsce jest 380 jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za tę bazę (314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu). Wszystkie te lokalne bazy powinny już mieć formę cyfrową: w miastach proces ten miał się zakończyć w 2014 r. a na obszarach wiejskich do końca 2016 r.

Tak się jednak nie stało. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szczegółową kontrolę w 18 starostwach powiatowych. Ponadto - w ramach tego samego postępowania kontrolnego - wysłano ankiety do wszystkich 380 JST odpowiedzialnych za dane geodezyjne (odpowiedzi nadeszły z 349 urzędów).

Wyniki kontroli można podsumować jednym zdaniem: danym geodezyjnym w Polsce jeszcze daleko do bycia cyfrowymi.

Poprawa jest, ale wciąż niewiele danych jest cyfrowych

Jak podczas wtorkowego posiedzenia (10 stycznia) sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej informował Marek Maj, p.o. dyrektora Departamentu Infrastruktury w NIK, na 1 stycznia 2017 r. EGiB była odpowiednio zmodernizowana tylko w 7,2 proc. przypadków (chodzi o wspomniane 18 starostw powiatowych). W ciągu kolejnych 4 lat (do 1 stycznia 2021 r.) nastąpiła poprawa, ale modernizacji wymagało jeszcze ponad 78 proc. danych geodezyjnych.

Odsetek gruntów zewidencjonowanych w EGiB zgodnie z przepisami prawa - wynik kontroli NIK (źródło: NIK)

- Ustaliliśmy także, że pogorszeniu uległy kwalifikacje merytoryczne pracowników powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej. O 18,7 proc. spadło zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia geodezyjne, za to o 17,5 proc. wzrosło zatrudnienie pracowników bez jakichkolwiek uprawnień geodezyjnych - powiedział Marek Maj.

Najważniejsze problemy starostw powiatowych związane z EGiB - wynik kontroli NIK (źródło: NIK)

Jak ocenił, było to jedną z podstawowych przyczyn nadawania przez starostów niskiego priorytetu działaniom związanym z geodezją. To z kolei odbiło się nie tylko na opóźnieniach w aktualizacji danych, ale także na nierzetelnym raportowaniu o stanie cyfryzacji EGiB.

Kolejnym problemem były także pieniądze. Z kontroli NIK wynika, że starostowie oszacowali koszty rzetelnej cyfryzacji EGiB na około 5,3 mld zł w skali kraju. Tymczasem w latach 2017-2020 na ten cel wydano w Polsce około 400 mln zł.

Główny geodeta kraju także z opóźnieniami

NIK wskazał także na nieodpowiednie i często spóźnione działanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jak argumentował Marek Maj, w zakresie cyfryzacji EGiB urząd ten skoncentrował się na głównie na rozbudowie systemów teleinformatycznych niezależnie od jakości danych z EGiB. Ponadto, dopiero w 2020 r. Główny Geodeta Kraju opublikował dokumenty dotyczące ujednolicenia sposobu przeprowadzania modernizacji EGiB na obszarze kraju.

Oznacza to, że starostowie nie mieli rzetelnych i jednolitych podstaw do przeprowadzenia procesu, którego zakończenie miało nastąpić w 2017 r.

Szacowane koszty modernizacji EGiB (źródło: NIK)

- Realizację cyfrowej modernizacji EGiB nie zrealizowano mimo upływu 20 lat. Było to skutkiem niezapewnienia odpowiednich środków na realizację zadania, oraz brak skutecznego systemu nadzoru realizacji nad zadaniem. Na szczeblu powiatowym, działania podejmowane przez starostów okazały się niewystarczające do zapewnienia kompletności i zgodności danych EGiB z obowiązującymi normami - podsumował Marek Maj.

Jak dodał, NIK sformułował wniosek przesłany m.in. do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie środków finansowych na zadania wykonywane przez starostów, ale zlecone z przez administrację rządową.

Powiaty: nie stać nas na geodetów

W imieniu powiatów, głos podczas dyskusji w Sejmie zabrał Przemysław Matysiak, pracownik Związku Powiatów Polskich. Jak ocenił, powiatom nie pozostaje nic innego jak przyznać Izbie pełną rację.

- Wyniki kontroli jak w soczewce przedstawiają problemy powiatów związane z ewidencją gruntów. Prawdą jest, że starostowie mają ogromny problem z zapewnieniem zasobu kadrowego administracji geodezyjnej. Prawdą jest także, to, że kwalifikacje i stan liczbowy pracowników wystarczają jedynie do bieżącego prowadzenia ewidencji, zamiast do działań związanych z procesem cyfryzacji - powiedział Przemysław Matysiak.

Jak argumentował, zgodnie z przepisami, minimalny poziom wynagrodzenia geodety powiatowego wynosi 2850 zł. Zdaniem Przemysława Matysiaka, taki poziom płacy nie zachęca osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, do pracy na takim stanowisko.

- Osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, jest w stanie zarobić na prywatnym rynku nawet kilkukrotnie więcej. Coraz powszechniejsze są przypadki, że starostom nie udaje się rozstrzygnąć kilkunastu a nawet kilkudziesięciu konkursów na to stanowisko - mówił Przemysław Matysiak.

Nowelizacje przepisów ciągną za sobą skutki finansowe

Przemysław Matysiak skrytykował także procesy legislacyjne, dotyczące cyfryzacji EGiB, szczególnie w zakresie oceny skutków finansowych nowelizacji przepisów.

- Bardzo często uczestniczymy w konsultacjach publicznych dotyczących projektów aktów prawnych. Dokumenty oceny skutków regulacji, które są załączane do ustaw czy projektów rozporządzeń, w większości przypadku są nierzetelnie sporządzane. Zazwyczaj wynika z nich bowiem, że ustawodawca nie przewiduje skutków finansowych dla powiatów. W rzeczywistości, często nie jest to prawdą - powiedział Przemysław Matysiak.

Zdaniem posła Ryszarda Wilczyńskiego, głównym problemem polskiego "nieładu" przestrzennego, są nierzetelne działania kolejnych rządów. Jak zaznaczył, zadania związane z geodezją są zlecane przez administrację centralną.

- I są to zadania bardzo ważne, bo dzięki nim mamy podstawę do określania wysokości podatku od nieruchomości. Tymczasem w wielu samorządach dochodzi do lawinowego podważania decyzji o określeniu wysokości podatku - powiedział Ryszard Wilczyński - Cały ten obszar jest zabagniony, i należałoby się przyjrzeć mu głębiej i szukać przyczyn choroby, a nie tylko łagodzić jej skutków - dodał.

