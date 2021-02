GUS o dochodach mieszkańców: dziesięć regionów poniżej średniej krajowej

Jak zauważył GUS, dla zdecydowanej większości regionów, udział mediany (wartości środkowej) w przeciętnym dochodzie oscylował lub przekraczał 90 proc. W regionach o wyższych dochodach udział ten był bardziej zróżnicowany. W trzecim regionie, co do wysokości przeciętnego dochodu tj. śląskim, udział ten był wysoki i wyniósł ok. 94 proc., natomiast w regionie warszawskim stołecznym, w którym dochód do dyspozycji był najwyższy – udział mediany w wartości średniej wynosił ok. 82 proc. (najmniej ze wszystkich regionów).

W przypadku 4 z 17 analizowanych regionów (województwa: lubelskiego, mazowieckiego regionalnego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) średni roczny dochód do dyspozycji kształtował się poniżej 90 proc. średniej krajowej. Najniższe średnie dochody odnotowano w województwie lubelskim i wyniosły 83 proc. średniego dochodu krajowego. Z kolei w dwóch województwach przekraczał 110 proc. średniej krajowej (111 proc. w województwie dolnośląskim i 133 proc. w regionie warszawskim stołecznym). Różnica między najniższą i najwyższą wartością w odniesieniu do średniego krajowego dochodu wyniosła 50 p. proc.

Porównując dochód na przestrzeni kilkunastu lat GUS odnotował, że dochód do dyspozycji na osobę w badaniu z roku 2019 był wyższy o 83 proc. od dochodu z 2008 roku i o 9 proc. z roku 2018.