GUS policzył turystów. Liczby mówią same za siebie

- W I półroczu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,3 mln turystów, którym udzielono 19,4 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. było to mniej odpowiednio o 54,3 proc. i o 51,5 proc. – wyliczył GUS.

Największe spadki (ok. 70 proc.) liczby korzystających odnotowały ośrodki kolonijne, schroniska młodzieżowe i szkolne schroniska młodzieżowe. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w zestawieniu z I półroczem minionego roku obniżył się z 37,6 proc. do 23,8 proc.

Województwa małopolskie i mazowieckie cieszyły się w pierwszym półroczu największym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Duża liczba turystów przebywała także w obiektach noclegowych województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i śląskiego.

Turystyka to jeden z tych sektorów gospodarki, które najmocniej odczuły skutki pandemii COVID-19. W drugiej połowie marca i kwietnia m.in. w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, branża praktycznie całkowicie stanęła. W maju rozpoczęło się stopniowe odmrażanie, ale dopiero w czerwcu turyści zaczęli śmielej i częściej korzystać z baz noclegowych. I chociaż w okresie letnim w wielu miejscowościach turystycznych obłożenie sięgnęło już lub było przynajmniej bliskie obłożeniu sprzed pandemii, to straty poniesione we wcześniejszych tygodniach są nie do odrobienia.

- Po zniesieniu ograniczeń w maju, część obiektów noclegowych nie podjęła ponownie działalności i pomimo stopniowego wzrostu liczby turystów korzystających z bazy noclegowej, wykorzystanie obiektów nie osiągnęło poziomu z analogicznych okresów ubiegłego roku – wyjaśnił Główny Urząd Statystyczny, który zebrał dane z całej Polski i opublikował w raporcie, który podsumowuje sytuację sektora turystycznego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku i stan wykorzystania bazy noclegowej na dzień 31 lipca 2020.

W turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym półroczu 2020 r. zatrzymało się 7,3 mln osób, tj. 54,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sam początek roku, jeszcze przed wybuchem pandemii, był obiecujący. W styczniu i lutym odnotowano ok. 8 proc. wzrost liczby osób korzystających z noclegów.

- Począwszy od marca liczba turystów w obiektach noclegowych zaczęła gwałtownie spadać, osiągając najniższy poziom w kwietniu (spadek o 96,5 proc.), kiedy to większość obiektów noclegowych zawiesiła działalność z powodu pandemii COVID-19. Od maja br. nastąpił wzrost liczby osób korzystających z noclegów, ale ich liczba w żadnym miesiącu nie osiągnęła poziomu sprzed roku – zaznaczył GUS.

Wyraźnie mniej obiektów noclegowych

Ze zgromadzonych danych wynika, że w końcu lipca działalność prowadziło w Polsce 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 8,5 proc. (960 obiektów) mniej niż przez rokiem. Największy spadek odnotowano jeśli chodzi o liczbę hosteli (o 18,9 proc.), szkolnych schronisk młodzieżowych (o 17,9 proc.) oraz innych turystycznych obiektów noclegowych, np. internatów, domów studenckich (o 15,4 proc.).