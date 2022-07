Hojny jak lubelski marszałek. Ponad 2 mln zł na nagrody dla urzędników

Od 400 zł do 32 tys. zł - tyle wynosiły nagrody przyznane pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez marszałka Jarosława Stawiarskiego z okazji Dni Samorządowca (27 maja). Nagród nie dostali jednak wszyscy. Około 15 proc. pracowników nie dostało nic.

Ponad 2,3 mln zł wyniosła wysokość nagród dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z okazji Dnia Samorządowca.

Nagrody trafiły do 1014 osób. Najniższe nagrody wyniosły 400 zł, a najwyższe nawet 32 tys. zł.

Przyznający je marszałek Jarosław Stawiarski tłumaczy, że wysokość nagród i ich zróżnicowanie było zgodne z regulaminem nagród obowiązującym w urzędzie.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznał narody pracownikom podległego mu urzędu. Zrobił to z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który obchodzony jest 27 maja. Jak informuje Dziennik Wschodni, który z pytaniami zgłosił się do urzędu w trybie dostępu do informacji publicznej, zsumowana wysokość jednorazowych nagród wyniosła 2,3 mln zł.

Nagrody trafiły w sumie do 1014 osób, czyli 85 proc. wszystkich pracowników urzędu marszałkowskiego. Pojedyncze kwoty były bardzo zróżnicowane: najniższa nagroda wyniosła 400 zł, a najwyższa 32 tys. zł.

Nie wszyscy zasłużyli

Na listach nagrodzonych, które opublikował Dziennik Wschodni, nazwiska pojawiają się tylko przy 22 pozycjach. Są to urzędnicy pełniący funkcje publiczne lub osoby, które zgodziły się na opublikowanie nazwiska. W pozostałej części list, nazwiska są wykreślone.

W grupie nagrodzonych, których nazwiska zostały podane znaleźli się m.in.: Gabriela Janicka, kierująca oddziałem udzielającym zezwoleń na wycinkę drzew (1300 zł), Małgorzata Bieniek z oddziału organizacji ochrony zdrowia (1500 zł), Katarzyna Winiarczyk z departamentu zarządzania RPO (1500 zł). Po 10 tys. zł nagrody dostali Róża Dyrka (do 19 lipca sekretarz województwa przeniesiona na stanowisko dyrektorki departamentu infrastruktury i majątku województwa) oraz Janusz Bodziacki, dyrektor departamentu Środowiska i zasobów naturalnych, a także Ewa Szałachwiej, dyrektorka departamentu rolnictwa i obszarów wiejskich.

W urzędzie marszałkowskim już od dłuższego czasu nieoficjalnie mówiło się o zróżnicowanych wysokościach nagród dla urzędników. Sprawę poruszyła m.in. Bożena Lisowska, radna województwa (Platforma Obywatelska), który podczas czerwcowej sesji sejmiku pytała o szczegóły systemu przyznawania nagród. Zwróciła uwagę, że zróżnicowanie w wysokości nagród jest niesprawiedliwą uznaniowością.

Podczas obrad marszałek Jarosław Stawiarski przyznał, że nagrody z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego otrzymało 85 proc. pracowników. To, że 15 proc. z nich takich nagród nie dostało, miało być - jak powiedział marszałek - "w pełni zgodne z charakterem nagród i regulaminem wynagradzania".

Tłumaczył także, że nagrody są przyznawane za "szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, za wzorowe i godne naśladowania wypełnianie obowiązków, za przejawianie inicjatywy, a także za zaangażowanie lub za podnoszenie efektywności pracy".