Diety radnych w 2022 r. Stawki, kwota bazowa i nowy przelicznik

- Jeśli kwota bazowa w ustawie budżetowej się nie zmieni, u nas z automatu też się nic nie zmieni. W naszej uchwale jest mowa o maksymalnej stawce wynoszącej półtorakrotność kwoty bazowej. By podnieść diety, musielibyśmy zmienić tę uchwałę – mówi nam Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. – Niewykluczone, że i takie głosy wśród radnych się pojawią, ale póki co o tym nie rozmawialiśmy – dodaje. Jak podkreśla, to raczej praktyka dużych miast, by tak kształtować w uchwałach widełki diet, by były jak najbardziej zbliżone do ustawowych maksimów . – Ale faktem jest, że praca radnego w Warszawie czy w innym dużym mieście jest bardziej wymagająca - dodaje.

Średnia dieta minimalna?

W lepszej sytuacji, jeśli chodzi o szybkość ewentualnych podwyżek, są np. radni powiatu cieszyńskiego. Uchwała tamtejszej rady powiatu ustalająca stawki radnych odnosi się do maksymalnych ustawowych kwot. A jako że jest to powiat duży (ponad 178 tys. mieszkańców), to i podwyżki będą spore.

- U nas podwyżki będą niejako z automatu – mówi Stanisław Kubicius, przewodniczący rady powiatu cieszyńskiego. - Nie można jednak wykluczyć, że pojawią się ruchy, inicjatywy obniżające diety, bo są to dość znaczne podwyżki. To będzie wymagało rozmów klubowych - dodaje.

Dieta zwykłego radnego powiatu cieszyńskiego wynosi 41 proc. diety maksymalnej, dla przewodniczącego komisji to 51 proc., a w przypadku wiceprzewodniczącego rady 57 proc. Zaś 100 proc. maksymalnej diety otrzymuje przewodniczący rady oraz radny pełniący nieodpłatnie funkcję członka zarządu powiatu.

Stanisław Kubicius, będący radnym już od sześciu kadencji, podkreśla jednak, że wysokość kwot bazowych, a tym samym diet radnych nie zmieniała się w naszym kraju od wielu lat.

- Te kwoty jeśli już się zmieniały, to bardzo nieznacznie. Zmienił się za to poziom wynagrodzenia w gospodarce. 20 lat temu maksymalna dieta radnego wynosząca 2,5 tys. zł stanowiła 5-krotność płacy minimalnej. Owszem, były to wtedy diety zbyt wysokie, nieuzasadnione wręcz, ale dziś? Jak popatrzymy na dzisiejsze realia i fakt, że od od stycznia minimalna pensja w kraju będzie wynosić 3 tys. zł, to widać, że średnia dieta będzie poniżej minimalnej pensji - podsumowuje.