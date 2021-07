Ile zarobi burmistrz i prezydent? Nowy projekt na stole

Zdaniem autorów projektu, dokonywane od lat oszczędności w wynagrodzeniach włodarzy, połączone z ograniczeniem możliwości sprawowania funkcji do dwóch kadencji, mogą prowadzić do wymiernych strat wynikających z postępującego odpływu z samorządów osób kompetentnych i zaangażowanych społecznie, bez szansy na zainteresowanie podjęciem tego wyzwania przez osoby z doświadczeniem i potencjałem menedżerskim.

Dla zobrazowania skali problemu w uzasadnieniu uwzględniono analizę zmiany maksymalnego wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję prezydenta miasta na prawach powiatów (a więc ponoszącej odpowiedzialność przypisaną w ustawach dwóm odrębnym organom: prezydentowi i zarządowi powiatu) o wielkości do 300 tys. mieszkańców, legitymującej się 20-letnim stażem pracy, jakie zaszły w okresie 2002 (pierwsze wybory bezpośrednie) do 2018 (od tego roku nie zmieniły się zasady wynagradzania w tej grupie).

"Od 2018 r. wynagrodzenie prezydenta miasta na prawach powiatu (do 300 tys. mieszkańców) może wynieść maksymalnie 10 940 zł brutto i jest to kwota o ok. 5 proc. wyższa niż w roku 2002. Wówczas osoba podejmująca się tej funkcji mogła uzyskać wynagrodzenie maksymalne w wysokości 10 360 zł. W tym samym okresie (2002-2018) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o blisko 115 proc.!, a płaca minimalna o ponad 176 proc.! Jednocześnie wynagrodzenie samorządowych menadżerów obciążonych największą odpowiedzialnością i skalą zadań, relatywnie, tj. z uwzględnieniem inflacji oraz poszerzonego zakresu kompetencji, drastycznie spadło" - czytamy w dokumencie.

Ponadto w opinii projektodawców, aktualnie obowiązujący mnożnik kwoty bazowej - tj. siedmiokrotność tej kwoty - będący podstawą ustalenia maksymalnego poziomu miesięcznego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, nie był zmieniany od dnia jego wprowadzenia, czyli 1 sierpnia 2000 r.

"Równocześnie kwota bazowa, na podstawie której obliczany jest maksymalny poziom wynagrodzenia miesięcznego, pozostaje w zasadzie od 10 lat w tzw. zamrożeniu. W 2011 r. w związku z kryzysem gospodarczym wspomnianą kwotę bazową zmniejszono z 1835,35 zł do 1766,46 zł i od tamtego czasu zwiększono ją zaledwie o 22,96 zł (niecałe 1,3 proc.)" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Z przedstawionego w dokumencie zestawienia wynika też, że o ile w 2000 r. maksymalny poziom wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru pozostawał do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w proporcji 5,41, to obecnie relacja ta zmniejszyła się dwukrotnie i wynosi 2,73. W stosunku natomiast do minimalnego wynagrodzenia za pracę widać drastyczny spadek proporcji z poziomu 14,9 do 5,96.

Wynagrodzenia na nowych zasadach

Projektowane rozwiązania dotyczą wyłącznie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i zakładają rewizję modelu ich wynagradzania wyłącznie w odniesieniu do niektórych spośród składników pensji: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz nagrody rocznej. W odniesieniu do innych świadczeń, takich jak np. dodatek za wieloletnią pracę czy odprawa emerytalno-rentowa, nadal znajdować będą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Jak czytamy w uzasadnieniu, senacki projekt zakłada uregulowanie na poziomie ustawowym zasad ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego włodarzy.

"Oznacza to odejście od mało elastycznej i podlegającej szybkiej dezaktualizacji metody kwotowego określania minimalnego i maksymalnego poziomu tego wynagrodzenia w rozporządzeniu rządowym" - napisano.

W projekcie zaproponowano mnożnikowy system ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dla którego kwotę bazową stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położona jest jednostka samorządu terytorialnego, w której zatrudniony jest pracownik samorządowy.

Taka kalkulacja, jak wskazano, pozwala na:

oderwanie wysokości wynagrodzeń samorządowych od stanu budżetu państwa, z którego nie są one finansowane,

zrelatywizowanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych do uwarunkowań lokalnych, w ramach których realizują swoje obowiązki, w szczególności różnych rynków pracy i różnych kosztów utrzymania się w poszczególnych województwach,

uelastycznienie systemu wynagradzania z punktu widzenia zmian w gospodarce narodowej poprzez możliwość okresowej rewizji aktualności wysokości wynagrodzenia zasadniczego bez konieczności dokonywania nowelizacji obowiązujących przepisów prawa,

trwałe powiązanie wysokości wynagrodzeń z kondycją gospodarczą i stanem rynku pracy w regionie.

Kolejna propozycja zakłada, aby w odniesieniu do organów wykonawczych oraz przewodniczących kolegialnych organów wykonawczych JST (odpowiednio także do przewodniczących kolegialnych organów wykonawczych związków oraz dzielnic Warszawy) wynagrodzenie zasadnicze skalkulowane według zasad określonych ustawą stanowiło wynagrodzenie gwarantowane.

Oznacza to ograniczenie właściwości organów stanowiących JST w zakresie przysługującej im dotychczas kompetencji do ustalania wysokości wynagrodzenia organu wykonawczego lub przewodniczącego kolegialnego organu wykonawczego, ale wyłącznie w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

"Przyjęcie mechanizmu automatycznego ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego włodarzy pozwoli na zaprzestanie nierzadko spotykanego w praktyce zjawiska wykorzystywania kompetencji do ustalania ich wynagrodzenia jako narzędzia nieformalnego nacisku na organ wykonawczy lub wręcz narzędzia walki politycznej. Przedmiotowa zmiana niewątpliwie ogranicza dotychczasowe kompetencje organów stanowiących, jednakże z uwagi na cel, jakiemu ograniczenie to służy, którym jest zapewnienie większej stabilizacji warunków płacy pracowników, ingerencję tę uznać należy za uzasadnioną konstytucyjnie" - napisano w uzasadnieniu.

Jednocześnie podkreślono, że projekt ustawy utrzymuje dotychczasowy dodatek specjalny oraz wprowadza nagrodę roczną.

W odniesieniu do pozostałych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w projekcie ustawy przyjęto, że wynagrodzenie zasadnicze nie będzie przyznawane z mocy ustawy, lecz stanowić będzie podstawę do określenia konkretnej wysokości wynagrodzenia przez osobę wykonującą względem nich czynności z zakresu prawa pracy - w granicach widełek określonych ustawą.

"Zastosowanie w tym przypadku odmiennego modelu wynika z faktu, że w odniesieniu do tych pracowników wysokości ich wynagrodzenia nie ustala odrębny ustrojowo podmiot, lecz podmiot bezpośrednio organizujący pracę tych pracowników" - wyjaśniono.

W projekcie ustawy proponuje się zastosowanie jednolitego mnożnika w wysokości 2,5-krotności kwoty bazowej do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, z wyłączeniem gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

"Korekta mnożnika dla JST z województwa mazowieckiego wynika z wpływu, jaki wywiera przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Warszawie na przeciętne wynagrodzenie miesięczne w województwie. Pozostawienie wskaźnika bez korekty skutkowałoby istotnym zaburzeniem relacji w stosunku do wszystkich innych jednostek samorządu terytorialnego i mogłoby skutkować tym, że organ wykonawczy małej gminy (poniżej 15 tys. mieszkańców) w województwie mazowieckim uzyskiwałby zdecydowanie wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż prezydenci miast na prawach powiatów w większości województw. Z korekty mnożnika wyłączeniu podlegać będą jedynie prezydent Warszawy i burmistrz dzielnicy Warszawy, z uwagi na fakt, że do tych stanowisk uzasadnione jest zastosowanie mnożnika uwzględniającego poziom zarobków w Warszawie" - wyjaśniono.

Dodatek funkcyjny i zróżnicowane kryteria

W projekcie ustawy podtrzymano dotychczasową zasadę, zgodnie z którą dodatek funkcyjny przysługuje każdemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie wyboru. Istotą dodatku funkcyjnego jest zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych w zależności od zakresu ich zadań i odpowiedzialności.

"Proponowane rozwiązania różnicujące wysokość dodatku w zależności od wielkości JST określanej liczbą jej mieszkańców nawiązują do stanowiska wyrażonego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2002 r. Wskazano w nim, że poziom wynagrodzeń pracowników samorządowych nie musi być jednolity dla wszystkich pracowników na danym stanowisku, lecz może podlegać różnicowaniu z uwagi na obiektywne kryteria" - wyjaśnia projektodawca.

Trybunał wskazał w nim, że wielkość gminy uprawnia do dokonania takiego różnicowania z uwagi na to, że „istnieją niewątpliwie różnice w zakresie zadań publicznych w gminach większych i mniejszych.”

Wskazał ponadto, że dużo większe wątpliwości pojawić musiałyby się wtedy, gdyby wysokość wynagrodzeń członków zarządu gminy oraz innych pracowników samorządowych była we wszystkich gminach jednakowa i osoby sprawujące swoje funkcje w gminach dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców) otrzymywałyby identyczne wynagrodzenia jak w gminach małych (poniżej 15 tys. mieszkańców).

Tym samym Trybunał uznał, że kryterium wielkości jednostki samorządu terytorialnego jako kryterium różnicujące wysokość wynagrodzeń w sektorze samorządowym nie tylko nie stoi w opozycji do zasady równości, lecz służy jej pełniejszej realizacji, różnicując warunki płacy w zależności od zakresu obowiązków przypisanych do określonej funkcji publicznej.

"W kontekście proponowanych w projekcie wartości zwrócić należy w szczególności uwagę na fakt, że zakłada się w nim skokowy wzrost wysokości dodatku funkcyjnego dla prezydentów miast na prawach powiatu, którzy w ramach jednego stanowiska pracowniczego łączą funkcje właściwe dla wójta oraz zarządu powiatu i starosty. Prezydenci miast na prawach powiatu mają niejako „podwójny” zakres zadań, z czym wiąże się nie tylko dodatkowy nakład wymaganej od nich pracy, ale przede wszystkim zwiększony zakres ich odpowiedzialności. Tym samym, ustalenie dla tej grupy pracowniczej wyższego poziomu dodatku funkcyjnego jest w pełni uzasadnione" - uważa projektodawca.

W projekcie przyjęto, że wysokość dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych podlega corocznej aktualizacji wraz z aktualizacją wysokości wynagrodzenia zasadniczego, co wynika z tego, że wynagrodzenie zasadnicze stanowi kwotę bazową do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego.

Dodatek specjalny i nagroda roczna

W senackiej propozycji przewidziano możliwość przyznania każdemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie wyboru dodatku specjalnego. W przeciwieństwie zatem do obecnie obowiązującego modelu, w projekcie ustawy zrywa się z obligatoryjnością ustalenia dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa.

Przyjęto, że wynagrodzenie włodarzy - jak każde wynagrodzenie pracownicze - powinno uwzględniać nie tylko sam fakt zajmowania określonego stanowiska, lecz przede wszystkim konkretną pracę świadczoną w związku z jego zajmowaniem. Stąd też jego poziom powinien odpowiadać zaangażowaniu i efektom realizowanych przez pracownika działań.

Dodatek specjalny stanowić ma fakultatywny składnik wynagrodzenia samorządowca, który może zostać mu przyznany wyłącznie w związku ze zwiększonymi obowiązkami służbowymi.

W projektowanych przepisach wskazano, że dodatek specjalny przyznawany jest pracownikom pełniącym funkcję organu wykonawczego lub przewodniczącego tego organu w sytuacji spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

realizacji zadań strategicznych jednostki samorządu terytorialnego,

realizacji zadań o znaczeniu wykraczającym poza obszar jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie porozumień samorządowych, porozumień z administracją rządową lub w ramach związków samorządowych,

pełnienia funkcji reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego, w której jest zatrudniony, w organach zarządzających krajowych lub międzynarodowych zrzeszeń lub w ramach innych form współpracy, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie ustawy przewidziano możliwość przyznania każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie wyboru nagrody rocznej. Jest to propozycja powrotu do przewidzianej niegdyś w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych instytucji "nagrody za osiągnięcia". Jej przyznanie będzie uzależnione od całościowej oceny pracy pracownika samorządowego za ubiegły rok. Nagroda będzie przyznawana pod warunkiem wydania przez RIO pozytywnej opinii dotyczącej przedłożonego przez organ wykonawczych sprawozdania z wykonania budżetu.

O przyznaniu nagrody rocznej i jej wysokości przy zachowaniu określonego ustawowo dolnego i górnego limitu rozstrzygać ma w drodze uchwały rada.

Z uwagi na to, że przesłanki przyznania nagrody rocznej odnoszą się do oceny efektów pracy organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, w projekcie ustawy przyjęto, że w odniesieniu do pozostałych członków kolegialnych organów wykonawczych przewodniczący tego organu (a w przypadku związku - przewodniczący zgromadzenia) również można przyznać nagrodę roczną w ustawowo określonych granicach.