Ile zarobisz w przemyśle i w budowlance? Spore różnice między regionami

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosło o 12,7 procenta w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To dużo, ale trzeba pamiętać, że cały czas rosła także inflacja oraz że nie we wszystkich województwach pensje rosną równie szybko.

Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach – największy w lubuskim, podlaskim i małopolskim.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia w przemyśle, to największy skok płac odnotowano na Pomorzu, w budownictwie zaś Podlasie odnotowało największy wzrost.

Najwyższy poziom wynagrodzeń wciąż utrzymywał się w województwie mazowieckim - 116,9 procent średniej krajowej.

W pierwszym półroczu 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) było wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosły wynagrodzenia zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie – wynika z najnowszego raportu GUS „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw”.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w podziale na regiony

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 tys. 452,51 zł i było o 12,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skok płac był znaczący – przed rokiem wynosił 7,8 procent – ale trzeba pamiętać, że cały czas rośnie inflacja.

Jak podaje GUS, wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach. Największy w lubuskim (o 15 proc.), a następnie w: podlaskim (o 14,7), małopolskim (o 14,5), pomorskim (o 14,2). Najmniejszy – w łódzkim i lubelskim (odpowiednio o 10,5 i o 10,6 proc.).

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, poprawiła się w 8 województwach (od 1,7 proc. w lubuskim i małopolskim do 0,3 proc. w zachodniopomorskim). W pozostałych pogorszyła się – od 1,8 proc. w łódzkim do 0,3 proc. w opolskim.

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 0,4 p.p. i wyniosła 35,7 proc.

Wynagrodzenie w przemyśle - największy wzrost na Pomorzu

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w przemyśle w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wyniosło 6 tys. 395,22 zł i było 11,1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu ub. roku (przed rokiem wzrost o 8,7 proc.).

Wzrost wystąpił we wszystkich województwach, w tym największy w pomorskim (o 13,5), a następnie w: podlaskim (o 13 proc.), dolnośląskim (o 12,8) i śląskim (o 12,6). Najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w przemyśle zwiększyły się w łódzkim (o 9,2 proc.) i podkarpackim (o 9,3).

Wynagrodzenia w przemyśle były wyższe niż średnio w kraju w czterech województwach: dolnośląskim (o 14,1 proc.), mazowieckim (o 11,8 proc.), śląskim (o 7,8 proc.) i pomorskim (o 4,4 proc.). W pozostałych województwach kształtowały się poniżej średniej krajowej; najniższe nadal notowano w warmińsko-mazurskim i podkarpackim (odpowiednio o 14,6 i 14,2 proc. mniej niż średnia w kraju).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w przemyśle do średniej krajowej poprawiła się w 7 województwach – od 2,2 p.p. w pomorskim do 0,2 p.p. w świętokrzyskim. W województwie wielkopolskim relacja utrzymała się na poziomie sprzed roku, a w pozostałych województwach pogorszyła się – od 1,7 p.p. w łódzkim i mazowieckim do 0,1 p.p. w lubuskim i małopolskim.

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym wynagrodzeniu w przemyśle zwiększyła się o 0,1 p.p. i wyniosła 28,7 proc.

Ile płacą w budownictwie w poszczególnych regionach?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w okresie styczeń-czerwiec wyniosło 6 tys. 308,43 zł i było aż o 13,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Wtedy ten wzrost był ponad dwukrotnie niższy i wynosił 6,1 proc.

Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach, największy w podlaskim (o 21,1 proc.), a następnie w: pomorskim (o 17,3 proc.), mazowieckim (o 16,2 proc.) i kujawsko-pomorskim (o 14,8 proc.); najmniejszy – w świętokrzyskim (o 6,5 proc.), opolskim (o 7,3 proc.) i dolnośląskim (o 7,8 proc.).

Najwyższym poziomem przeciętnych wynagrodzeń w budownictwie nadal charakteryzowało się województwo mazowieckie – 132,7 procent średniej krajowej. W kolejnych pod względem wysokości wynagrodzeń województwach – podlaskim, dolnośląskim i pomorskim – płace były wyższe niż przeciętnie w kraju, odpowiednio o 8,2, 2,4 i 0,2 proc. W pozostałych województwach wynagrodzenia były niższe od średniej krajowej, w tym najniższe w: świętokrzyskim (o 24,8 proc.), lubelskim (o 22,1 proc.) i podkarpackim (o 21,4 proc.).

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w budownictwie do średniej krajowej poprawiła się w 5 województwach: podlaskim (o 7,1 proc.), mazowieckim (3,5 proc.), pomorskim (o 3,4 proc.), kujawsko-pomorskim (o 1,3 proc.) i zachodniopomorskim (o 0,3 proc.). W pozostałych województwach relacja pogorszyła się – najbardziej w dolnośląskim (o 5,1 proc.), opolskim i świętokrzyskim (o 4,7 proc.) oraz wielkopolskim (o 4,2 proc.).

