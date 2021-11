Inkasują znacznie więcej niż pensja. Oto jak dorabiają prezydenci miast

We wrześniu 2021 r. głośna była sprawa Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha. Został on zwolniony ze szpitala, w którym pracował jako ordynator oddziału kardiologii. Dyskutowano przede wszystkim nad wysokością jego zarobków w tymże szpitalu... Jednak Roman Szełemej to niejedyny prezydent polskiego miasta, który poza pracą w urzędzie ma dodatkowe źródła dochodów. Nie jest także jedynym, który poza urzędem zarabia więcej niż jako prezydent. Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe prezydentów polskich miast za 2020 r.

Około 2/3 polskich prezydentów miast na prawach powiatu wykazało dodatkowe, pozaurzędowe zarobki w 2020 r.

20 z nich zarobiło poza urzędem kwotę większą niż wynosiła ówczesna średnia krajowa. 10 z nich zainkasowało w ten sposób więcej niż 100 tys. zł.

Podajemy szczegóły: ile zarobili prezydenci polskich miast - poza tym, że sprawują publiczny urząd?

Roman Szełemej był w 2020 r. prezydentem polskiego miasta na prawach powiatu, który w oświadczeniu majątkowym wykazał największe dochody na tle swoich kolegów po fachu.

Zarobił ponad 511 tys. zł brutto. Co ciekawe, większa część tej kwoty nie pochodzi z tytułu sprawowania urzędu prezydenta, a z pracy w szpitalu. Choć Roman Szełemej w rubryce dochody wpisał tylko jedną, zsumowaną kwotę, z uchwały rady miasta ustalającej jego zarobki wynika, że za pracę w urzędzie otrzymał ponad 131 tys. zł brutto. Oznacza to, że w szpitalu zarobił 380 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe prezydenta za 2020 r. wcale nie musi być niższe - mimo tego, że został ze szpitala zwolniony. Jak donosiły media, tylko do końca lipca 2021 r. jako ordynator zarobił 402 tys. zł, zatem więcej niż za cały poprzedni rok.

Roman Szełemej nie jest jedynym prezydentem polskiego miasta, który - z tytułu pełnienia funkcji - zarabia mniej niż z innych źródeł.

Dochody pozaurzędowe atrakcyjniejsze niż urzędowe

Spośród 66 prezydentów polskich miast, pięciu wykazało w oświadczeniach majątkowych większe dochody poza urzędem niż w samym urzędzie.

Poza Romanem Szełemejem to prezydent Żor, Waldemar Socha (139 tys. w urzędzie i 280 tys. poza nim), prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski (148 tys. plus 221 tys.), prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz (140 tys. plus 176 tys.) i prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski (138 tys. plus 149 tys.)

Ponadto pięciu kolejnych prezydentów polskich miast w 2020 r. wykazało dodatkowe (pozaurzędowe) dochody powyżej 100 tys. zł: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak (132 tys.), prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (130 tys.), prezydent Chorzowa Andrzej Kotala (119 tys.), prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (106 tys.) oraz prezydent Torunia Michał Zaleski (103 tys.).

Poniższa mapka przedstawia listę 10 prezydentów miast na prawach powiatu, którzy w 2020 r. podali największe dodatkowe dochody - poza pracą w urzędzie.

Opracowanie: PortalSamorzadowy.pl

2/3 prezydentów wykazuje dochody poza urzędem