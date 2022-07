Jacek Morek komisarzem Rudy Śląskiej

- Do Urzędu Miasta wpłynęła informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia przez Premiera Mateusza Morawieckiego pana Jacka Morka do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Ruda Śląska do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta - poinformował rudzki magistrat.