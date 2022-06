Jak nauka współpracuje z biznesem - pierwszy taki kierunek studiów w Polsce

Miejsce uruchomienia kierunku Global business services nie jest przypadkowe. Kraków na mapie Polski jest miastem o najwyższej liczbie osób zatrudnionych w sektorze zaawansowanych usług dla biznesu (GBS).

To przykład współpracy nauki z biznesem pod kątem nowoczesnego rynku pracy. Partnerami nowego kierunku kształcenia jest ponad 25 korporacji międzynarodowych.

Kierunek umożliwia studentom dostęp do liderów z międzynarodowych korporacji podczas oferowanych praktyk i wykładów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uruchomił właśnie rekrutację na unikalnym w skali kraju kierunku, który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Global business services to trzyletnie studia stacjonarne. Partnerami kierunku jest ponad 25 korporacji międzynarodowych, działających w Krakowie i nie tylko.

Razem z liderami rynku

- Ten kierunek w bardzo wielu miejscach w Polsce, ale też na świecie, jest pokazywany jako nowy sposób myślenia o tym, czym jest akademia, czym jest biznes i jak budować wspólną relację - mówi rektor UE w Krakowie Stanisław Mazur.

Global business services to inaczej usługi dla biznesu. Ten sektor gospodarki tworzą najczęściej duże firmy z kapitałem zagranicznym zajmujące się usługami biznesowymi: informatycznymi, finansoweymi, logistycznymi czy związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Przy tworzeniu kierunku przedstawiciele firm byli zaangażowani w dobór treści kształcenia, a także występują jako współprowadzący zajęcia, przyczyniając się do uatrakcyjnienia przekazywanych treści. Partnerzy - zgodnie z ideą kierunku - będą oferować praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów z międzynarodowych korporacji.

Kraków - stolica usług dla biznesu

Miejsce uruchomienia kierunku Global business services nie jest przypadkowe. Kraków na mapie Polski jest miastem o najwyższej liczbie osób zatrudnionych w sektorze GBS. W tej chwili w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie pracuje 77 tysięcy osób. To ogromny rynek, na który składają się aż 234 centra usług dla biznesu. Ponad 40 z nich to duże firmy zatrudniające więcej niż 500 pracowników.

- Nie ma dobrej gospodarki bez dobrej nauki. Co znaczy dobra nauka? Dobre finansowanie, mądre regulacje, mało biurokracji, duża autonomia, no i duża zdolność do tego, co się dzieje w biznesie - podkreśla Stanisław Mazur, rektor UE w Krakowie.

Kadry potrzebne od zaraz

- Dzięki temu, że firmy są partnerami w tworzeniu tego unikalnego na skalę Polski rozwiązania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ucieka od problemu, z którym większość uczelni wyższych boryka się już od kilku lat - braki kadrowe. Z powodu niskiego finansowania wielu pracowników akademickich decyduje się na zmianę pracy i ucieczkę do biznesu. O nowych pracowników, ze względu na proponowane stawki, też trudno - dodaje Stanisław Mazur.

- Doszliśmy do takiej sytuacji, że w dużych miastach, a tam są zlokalizowane uniwersytety ekonomiczne, wynagrodzenie doktora jest najczęściej niższe od pierwszego wynagrodzenia, które jego student otrzymuje, idąc po skończeniu studiów do pracy w biznesie - mówi Stanisław Mazur, rektor UE w Krakowie.

Zapis video rozmowy z rektorem krakowskiej UE, Stanisławem Mazurem poniżej.