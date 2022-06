Jak pracują urzędy w piątek po Bożym Ciele? 17 czerwca nietypowym dniem

W czwartek 16 czerwca przypada święto Bożego Ciała. To ustawowo dzień wolny od pracy.

Dziesiątki urzędów miast, gmin, powiatów oraz podległych im jednostek będzie mieć wolny dzień także w piątek 17 czerwca.

Większość z nich odrabiała go w którąś z poprzednich sobót.

Jeśli planujemy wybrać się do urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego lub ich jednostek w piątek 17 czerwca, powinniśmy najpierw sprawdzić, czy będą one wtedy czynne. Bardzo wiele z nich będzie mieć bowiem wtedy wolny dzień. 17 czerwca nie będą pracować urzędy miast i gmin m.in. w Mikołowie, Piasecznie, Kątach Wrocławskich, Ustrzykach Dolnych, Borowej, Goworowie, Opatówku, Sułoszowej, Iłży, Prażmowie, Kościanie, Podkowie Leśnej, Czerwonaku, Chojnicach, Wojniczu, Kocku, Buku, Nałęczowie, Dębnie i Lesznowoli.

W większości z nich pracownicy urzędów odrabiali ten dzień w którąś z poprzednich sobót. Np. w Opatówku i Czerwonaku 11 czerwca, Starogardzie – 4 czerwca, a w Piasecznie – 7 maja.

- Informujemy, że piątek 17 czerwca 2022 roku będzie dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Dzień ten odpracowywany był przez pracowników w sobotę 7 maja - czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Inne jednostki będą go odrabiać później, np. w Ustrzykach Dolnych wyznaczono dwie dodatkowe soboty – 20 sierpnia i 3 września, w których urząd miasta będzie pracował w godzinach 8-14.

Są też urzędy, którego 17 czerwca odbierają dzień wolny za jakieś święto, które przypadło w tym roku w sobotę, np. za 1 stycznia.

Dyżury w urzędach stanu cywilnego

Warto przy tym wiedzieć, że w wielu urzędach samorządowych, które 17 czerwca będą nieczynne, będzie dyżurował urząd stanu cywilnego (USC). Na ogół jednak tylko w określonych, skróconych godzinach, np. w Mikołowie, w godzinach 9-12, a w Chojnicach – 9-13, a w Kościanie – 8-13. Często będą to też tylko dyżury telefoniczne (pod telefonem komórkowym), a nie stacjonarne w urzędzie.

Na dodatek w wielu przypadkach zastrzega się, że dyżur USC dotyczy tylko sporządzania aktów zgonu lub jedynie – tak, jak w Sułoszowej - „spraw pilnych, wynikających ze zdarzeń losowych”. Dlatego jeśli tego dnia chcemy załatwić coś w urzędzie stanu cywilnego, to i w tym przypadku powinniśmy wcześniej sprawdzić, jak pracuje.

Skrócone godziny

Trzeba też wziąć pod uwagę, że nawet jeśli jakiś urząd samorządowy jest czynny 17 czerwca, to może mieć skrócone godziny pracy. Tak będzie m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy Duszniki, który będzie pracował w piątek tylko do godz. 13. Tak samo będzie tam w przypadku podległych mu jednostek, np. Biblioteki Publicznej czy Centrum Animacji Kultury.

W Krakowie urząd miasta 17 czerwca będzie czynny do godz. 15.30. Ale jego punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych: Galerii Bronowice, Galerii Bonarka City Center oraz Galerii Serenada będą pracować do godziny 18.00. Z kolei punkt nadawania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w Tauron Arenie Kraków będzie czynny do godziny 16.00.