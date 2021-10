Kiedy uchwały w sprawie podwyżek diet radnych i pensji włodarzy? Nie wszędzie będą konieczne

Ale nie wszystkim przysługiwać będzie ona w tej wysokości, zachowano bowiem uzależnienie od wielkości gminy i powiatu. Maksymalne uposażenie będzie mógł otrzymać radny gminy powyżej 100 tys. mieszkańców. Radni z gmin od 15 do 100 tys. mieszkańców najwięcej otrzymają 75 proc. maksymalnej, czyli 3220,86 zł (obecnie 2013,10 zł), a radni gmin poniżej 15 tys. mieszkańców – 50 proc. maksymalnej, czyli 2147 zł (obecnie 1342,07 zł).

Zróżnicowanie ze względu na wielkość samorządu nie obejmie sejmików województw, ale rady powiatu już tak. Na przewidziane w ustawie maksimum mogą liczyć radni powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. Równowartość 85 proc. tej kwoty, czyli 3650,42 zł (aktualnie 2281,54 zł), przysługiwać będzie radnym powiatów między 60 a 120 tys. mieszkańców. Z kolei ci z powiatów poniżej 60 tys. mieszkańców otrzymają 3006 zł (jak dotąd 1878,89 zł), czyli 70 proc. kwoty maksymalnej.

Trzeba jednak mieć świadomość, że w zależności od pełnionych w radzie funkcji wysokość diet musi być zróżnicowana, w przeciwnym przypadku nadzór prawny wojewody prawdopodobnie uchyli uchwałę. Maksymalne dopuszczalne w ustawie kwoty będą więc przysługiwać głównie przewodniczącym rad.

Nie wszyscy muszą podjąć uchwały. Łódź ma uniwersalną

Choć podwyżka diet radnych i wynagrodzeń włodarzy wynika z przepisów odgórnych, to jednak w większości przypadków musi być poprzedzona stosowną uchwałą. Część samorządów ma tak sformułowane uchwały, że nie będzie to konieczne – jeśli np. wysokości diet są rozpisane jako procent odnoszący się do kwoty maksymalnej. Chyba, że w zakresie wartości procentowych będzie chęć dokonania korekty.

Sprawdziliśmy, jak ta sytuacja wygląda w wybranych samorządach oraz kiedy można spodziewać się uchwał.

- W Łodzi sytuacja jest o tyle specyficzna, że od dłuższego czasu mamy uchwałę sformułowaną dość uniwersalnie, więc nie ma konieczności przyjmowania osobnych, specjalnych uchwał. Na ostatniej sesji dokonaliśmy tylko przesunięcia środków finansowych w budżecie, aby zabezpieczyć pieniądze na wyrównanie od sierpnia – powiedział Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miasta Łodzi.

Inaczej już jednak wygląda sprawa jeśli chodzi o wynagrodzenie prezydent Hanny Zdanowskiej, która obecnie zarabia ok. 12,3 tys. zł brutto.

- Ta kwestia jeszcze nie jest uregulowana i wymaga dokładniejszej analizy. Będzie potrzebna nowa uchwała, ale na razie nie wiem, kiedy będziemy ją procedować – dodał przewodniczący łódzkiej rady.

Marcin Gołaszewski oraz wiceprzewodniczący rady będą więc teraz pobierali dokładnie po 4294,60 zł miesięcznie, radni członkowie trzech komisji lub Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 3865,14 (90 proc.), członkowie dwóch komisji 3006,22 zł (70 proc.), a jednej 1717,84 (40 proc.).

Ponieważ przewodniczącemu klubu oraz przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu komisji przysługuje zgodnie z łódzką uchwałą dodatkowo 10 proc. maksymalnej diety, otrzymają dodatkowo po 429,46 zł (tak samo radny uczestniczący w pracach więcej niż trzech komisji).

Prezydent Zdanowska będzie mogła od przyszłego miesiąca zarabiać co najmniej 15 464 tys. zł.

Procentowe współczynniki w Sosnowcu bez zmian

Wszystko wskazuje na to, że uchwała nie będzie też potrzebna w sprawie diet radnych Sosnowca. Obecnie otrzymują oni: 2684,13 zł (czyli obecnie maksymalnie) w przypadku przewodniczącego rady, 2549,92 zł, jeśli chodzi o przewodniczącego komisji lub zastępcy oraz 2415,72 zł dla radnego bez funkcji. Takie kwoty wynikają z zapisów procentowych w uchwale odnoszących się do kwoty maksymalnej.

- To idzie z automatu. Jeśli radni tego nie zmienią, to procentowy współczynnik zostaje ten sam, czyli 100, 95 i 90 proc. Póki co nic o takiej ewentualnej zmianie nie słychać – wyjaśnił Rafał Łysy, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta Sosnowca.

Przy tych samych procentowych współczynnikach diety wzrosną odpowiednio do: 4294,61 zł, 4079,88 zł oraz 3865,15 zł.

- Co do prezydenta to jeszcze nie mam informacji od radnych, kiedy zajmą się tematem jego pensji – powiedział Rafał Łysy.

Prezydent Arkadiusz Chęciński – po podwyżce, którą rada przyznała mu na początku kadencji – zarabia ok. 12,4 tys. zł, co oznacza, że w myśl nowych uregulowań będzie musiała wzrosnąć co najmniej o 2,4 tys. zł.

Marszałek otrzyma co najmniej 4,2 tys. zł miesięcznie więcej

Cisza w kwestii uchwał panuje na razie w Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Radzie Miasta Krakowa. Marszałek Mazowsza Adam Struzik otrzymuje obecnie ok. 11,8 tys. zł brutto miesięcznie. Radni wojewódzcy muszą więc podnieść mu uposażenia przynajmniej o ok. 4,2 tys. zł.

Wysokość diet radnych reguluje uchwała sejmiku z 30 czerwca 2003 r. Jest w niej mowa, że podstawę do ustalania wysokości diety, o której mowa w ust. 1, stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ponieważ od 1 listopada nie będzie to już półtorakrotność, tylko mnożnik w wysokości 2,4 kwoty bazowej, wygląda na to, że należy podjąć nową uchwałę.

W aktualnej wersji 100 proc. podstawy przysługuje przewodniczącemu sejmiku (2 684,13 zł), 99 proc. wiceprzewodniczącym sejmiku i przewodniczącym komisji (2 657,29 proc.), 98 proc. wiceprzewodniczącym komisji (2 630,45 zł), a 97 proc. pozostałym radnym wojewódzkim (2 603,61 zł). Jeśli procenty zostaną utrzymane, to diety wzrosną o ok. 1,6 tys. zł.

- Nie jest znany termin uchwalenia nowych uchwał. Nie ma również projektów uchwał w powyższych sprawach – skwitowała Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podwyżki dla prezydenta Krakowa, dla radnych niekoniecznie

Wynagrodzenie brutto prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wynosi 12 250 zł miesięcznie. W myśl nowych przepisów nie może zarabiać mniej niż 15 464 zł, co oznacza podwyżkę o ponad 3,2 tys. zł.

W dotychczas funkcjonującej uchwale krakowskiej dotyczącej zarobków prezydenta widnieje zapis: „wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w maksymalnych wysokościach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych dla prezydenta miasta powyżej 300 tysięcy mieszkańców”. Jeśli więc radni uznają, że Jacek Majchrowski nadal powinien zarabiać maksymalnie tyle, ile zgodnie z przepisami może, nowa uchwała może nie być potrzebna.

Diety radnych również kręcą się w Krakowie wokół maksymalnego dopuszczalnego poziomu, więc wejście w życie ustawy może zapewnić im podwyżki z automatu, jeśli sposób naliczania i wysokość wskaźników zostanie utrzymana.

Zmiany w tym zakresie być może jednak nastąpią. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec jeszcze latem zapowiedział, że zwiększenia wysokości diet nie będzie.

– Samo przyjęcie ustawy nie oznacza automatycznej podwyżki diet radnych. Diety naliczane są na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, a nie ustawy, ta druga określa jedynie ich górny limit – zwrócił uwagę przewodniczący Dominik Jaśkowiec, cytowany przez portal krknews.pl. – Obecnie maksymalna wysokość uposażenia radnego wynosi 2684,13 zł i taka pozostanie niezależnie od tego, co uchwali w Sejmie PiS – zadeklarował.

W Lublinie czekają na rozporządzenie płacowe

Maksymalną dopuszczalną przepisami prawa wysokość diet otrzymują obecnie radni Rady Miasta Lublina. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w tym zakresie dopiero przed nimi.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zarabia 12 250 zł. Od 1 listopada będzie mógł pobierać 15 464 zł, co podobnie jak w przypadku Jacka Majchrowskiego oznacza podwyżkę w wysokości co najmniej ok. 3,2 tys. zł.

- Decyzję o zmianie wynagrodzenia prezydenta podejmie Rada Miasta. Będzie to możliwe dopiero po wejściu w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym zostaną określone minimalne i maksymalne stawki pensji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – powiedziała Monika Głazik z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina.

Niektóre dopiero się szykują, inne nawet uprzedziły posłów

Nic w kwestii uchwał dotyczących podwyżek nie słychać m.in. w Zawierciu. Co nieco w Lublińcu, ale na razie bez szczegółów.

- Przymierzamy się do przygotowania tych zmian zgodnie z nowymi założeniami i rozporządzeniem – stwierdził Gabriel Podbioł, przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu.

Wielkiego pośpiechu w kwestii zatwierdzania podwyżek nie widać też w Sejmiku Województwa Opolskiego.

- Na najbliższej sesji takich tematów nie ma. Jaki będzie program kolejnej sesji, jeszcze nie wiemy. Ustawa wchodzi w życie w listopadzie, więc poczekajmy do listopada – stwierdziła Violetta Ruszczewska z gabinetu marszałka województwa opolskiego.

Tymczasem w Wadowicach radni nie czekali na parlament i na początku września przegłosowali podwyżki diet. W ten sposób uposażenie wadowickiego radnego wzrosło z 600 do 939 zł. Przewodniczący komisji otrzymuje teraz 1308 zł, wiceprzewodniczący rady miejskiej 1395 zł, a przewodniczący rady 2013 zł. Ale po 1 listopada będzie mogło wzrosnąć znowu.

Na początku września po raz pierwszy w historii wadowickiego samorządu wprowadzono też diety dla przewodniczących klubów radnych (obecnie są trzy: KR Wolne Wadowice, KR Prawa i Sprawiedliwości oraz KR Razem dla Gminy i Mieszkańców). Co miesiąc otrzymają po 1019 zł.

Diety z mocą wsteczną to przypadek?

Kontrowersje budzi zapis o wyrównaniu wynagrodzeń już od 1 sierpnia. Zdaniem Rafała Wróbla – radcy prawnego z Kancelarii Radców Prawnych PWKP, który ostatnio był gościem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – organy nadzoru nie powinny oskarżać nikogo o naruszenie dyscypliny finansowej. Zasugerował jednak, żeby rady podjęły decyzje jak najszybciej. Nieco inaczej jest w przypadku diet radnych.

- Moim zdaniem to przypadek, a nie celowy zabieg ustawodawcy, żeby świadomie pozwolić na zmiany wysokości diet z mocą wsteczną. Trzeba jednak zakładać, że organy nadzoru czy sądy administracyjne mogą mieć inne zdanie. Sugeruję zatem, aby w uchwałach o wysokości diet zapisy o obowiązywaniu ich z mocą wsteczną wstawić do dokumentu jako osobną część redakcyjną. W przypadku uchylenia, zakwestionowany zostanie tylko jeden przepis, a nie cała uchwała - powiedział Rafał Wróbel.

Ważną kwestią jest też fakt, że do wyliczenia pensji włodarzy ma nie być brany pod uwagę dodatek za wieloletnią pracę. Oznacza to, że w rzeczywistości włodarze mogą pobierać nawet większe kwoty, niż przewidują zatwierdzone przepisy.

W przypadku diet radnych z kolei trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą zwolniona z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych jest ona do poziomu 3000 zł. Większa grupa radnych pobierających ją w większej wysokości oznaczać będzie więc, że więcej diet zostanie opodatkowanych.