Kierowcy autobusów chcą więcej zarabiać. Czy to możliwe?

Czy rozwiązaniem mogą być zmiany systemowe, np. wprowadzenie odgórnie narzuconych widełek płacowych dla kierowców publicznego transportu zbiorowego, wzorem m.in. pracowników samorządowych? Zapytaliśmy o to prezesa Public Transport Consulting i ekonomistę transportu Marcina Gromadzkiego.

„Takie przepisy zamiast pomóc zaszkodzą”

Jego zdaniem problem leży zupełnie gdzie indziej. Ekspert twierdzi, że niewydolny finansowo system publicznego transportu zbiorowego w Polsce przy obecnym braku rozwiniętej technologii autonomicznych pojazdów siłą rzeczy przekłada się na deficyt kierowców.

– Zdecydowanie odradzam regulację w postaci płacy minimalnej dla kierowców (lub jakąkolwiek inną w tym zakresie), gdyż przez niektóre samorządy takie przepisy postrzegane będą jako kolejna bariera (lub pretekst), aby nie podejmować się roli organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Przedsiębiorcy – przewoźnicy komercyjni – odbiorą je zaś jako czytelny sygnał, że należy szukać nisz rynkowych w innych branżach, nieobjętych analogicznymi regulacjami – mówi Marcin Gromadzki.

Według szefa PTC paradoksalnie regulacja mająca w zamyśle poprawić płace kierowców, może wpłynąć na brak popytu na ich usługi na obszarach, w których jednostki samorządu terytorialnego nie zorganizują transportu.

– W rezultacie takie przepisy zamiast pomóc, dodatkowo zaszkodzą – kwituje.

Zobacz: Autobus nie przyjeżdża, bo nie ma kierowców. Chodzi nie tylko o wynagrodzenia

Ekspert podkreśla, że aktualna sytuacja na rynku jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. braku stabilnych uregulowań prawnych. Chodzi m.in. o nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wprowadzającą nowe zasady organizacji rynku przewozów drogowych osób. Od 2016 r. regularnie odraczany jest termin wejścia w życie tych zasad i dzieje się tak pomimo zapowiedzi rządowych, że przepisy uchwalone w grudniu 2010 r. i mające obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., nigdy nie wejdą w życie.

Umowy wieloletnie zachętą do przekwalifikowania

– Brak znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zrekompensowano prowizorką – ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA), której mankamenty także mają spory wpływ na rynek pracy kierowców. Przywołana ustawa zapewnia bowiem jak dotąd finansowanie co najwyżej roczne, tymczasem w celu obsługi nowej linii operator musi zatrudnić kierowców, a przecież w niektórych rejonach kraju występuje znaczny deficyt pracowników w tym zawodzie – zwraca uwagę prezes Public Transport Consulting.

Dodaje, że nie można zatrudnić kierowcy np. na pół roku, a potem zwolnić, bo dany samorząd nie otrzymał dopłaty. A z drugiej strony kontynuacja zatrudnienia kierowcy bez jego wykorzystania do wykonywania przewozów, powoduje u operatora powstawanie znacznych strat, co na dłuższą metę jest nie do zaakceptowania.

Zachętą np. do przekwalifikowywania na kierowców pracowników z innych zawodów byłyby umowy wieloletnie, których wprowadzenie rząd zapowiedział, ale tych zapowiedzi póki co nie wcielił w życie.

Marcin Gromadzki wskazuje też na kwestię wyczerpania puli środków z FRPA już w 2021 r. w niektórych województwach (Podkarpackie, Pomorskie). Nie daje to pewności otrzymania dofinansowania wszystkim aplikującym, co także przekłada się na ich ograniczony optymizm dla tworzenia systemu zachęt do pracy dla kierowców.

– W mojej opinii niezbędna jest nowa regulacja – kompleksowa nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – która spowodowałaby zaprzestanie kilkuletniej już praktyki prowizorycznego odraczania o kolejny rok daty wejścia w życie nowych zasad organizacji przewozów drogowych osób, przewidzianych w ustawie w jej brzmieniu uchwalonym w 2010 r. – podkreśla.

Trzeba zmian w Funduszu

Wspomniane odroczenia zwykle wprowadzane są w ustawach okołobudżetowych publikowanych z reguły dopiero pod koniec roku. Marcin Gromadzki sygnalizuje, że taki sposób działania legislatorów skutecznie destabilizuje rynek usług przewozowych. Chodzi o to, że nie można ich planować oraz kontraktować z wyprzedzeniem i wieloletnio – w celu racjonalizacji ponoszonych nakładów o dłuższej niż roczna amortyzacji, a także w celu zapewniania stabilnej oferty pracy dla kierowców.

– Wsparciem z FRPA powinny być objęte wszystkie linie danego organizatora spełniające określone kryteria, a nie tylko połączenia uruchamianie jako nowe – taka zmiana wyeliminuje mające obecnie miejsce różne patologie. Aktualny model tworzy liczne bariery, m.in. w zakresie integracji taryfowej i efektywnego zarządzania przewozami. Wyeliminowanie tych barier należy uznać za jeden z ważniejszych celów nowej regulacji – mówi ekonomista transportu.

Wsparciem z FRPA powinny być, jego zdaniem, objęte także odcinki linii komunikacji miejskiej w gminach wiejskich oraz na obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Umożliwiłoby to dalsze funkcjonowanie obecnych, zintegrowanych sieci komunikacyjnych w obszarach funkcjonalnych miast – dodaje.

Tymczasem od początku funkcjonowania FRPA komunikację miejską wyłączono z możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego do działalności eksploatacyjnej. Efekt? Nierzadko sprawnie działające systemy komunikacji miejskiej, także sąsiednie gminy podmiejskie, zastępowane są mniejszymi sieciami komunikacji gminnej lub gminno-komercyjnej ze wsparciem finansowym rządu. Na ten problem eksperci z zakresu transportu, w tym Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, zwracają już uwagę od dłuższego czasu, alarmując, że burzone są wieloletnie dobrze funkcjonujące systemy z nowoczesnym taborem, a w ich miejsce powstają sieci, których przyszłość jest zagadką.