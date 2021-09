Kierowcy i motorniczy przyjaźni pasażerom. Najlepsi nagrodzeni

– Warszawski Transport Publiczny to przede wszystkim ludzie. Bardzo się cieszę, że w szeregach naszych przewoźników mamy tak wielu ofiarnych, zaangażowanych i odpowiedzialnych kierowców, motorniczych, dyżurnych, kierowników pociągów - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, wręczając dyplomy i statuetki laureatom „Osobowości WTP Przyjaznej Pasażerom”.

Nagrody w konkursie „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom” wręczone.

Konkurs jest przeznaczony dla etatowych pracowników firm przewozowych działających na terenie stolicy.

Laureatami trzeciej edycji zostali pracownicy Metra Warszawskiego, Tramwajów Warszawskich i Arrivy Bus Transport Polska.

Konkurs „Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom” jest wspólną inicjatywą Zarządu Transportu Miejskiego oraz operatorów (przewoźników, z którymi ZTM zawarł umowy na świadczenie usług przewozowych). Jest przeznaczony dla etatowych pracowników firm przewozowych działających na terenie stolicy.

Kandydatów zgłosili pracodawcy, którzy ocenili szczególne osiągnięcia, dyscyplinę pracy, zaangażowanie, stosunek do pasażerów, współpracowników i przełożonych. Laureatów wybrała kapituła złożona z przedstawicieli ZTM oraz Urzędu m.st. Warszawy, której przewodniczyła Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

– Warszawski Transport Publiczny to przede wszystkim ludzie. Bardzo się cieszę, że w szeregach naszych przewoźników mamy tak wielu ofiarnych, zaangażowanych i odpowiedzialnych kierowców, motorniczych, dyżurnych, kierowników pociągów. Serdecznie gratuluję profesjonalizmu w codziennej pracy. Mieszkańcy stolicy mogą na was zawsze liczyć. A przyjazna stolica to przyjazny transport publiczny – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wręczając dyplomy i statuetki laureatom „Osobowości WTP Przyjaznej Pasażerom”.

W tegorocznej edycji zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Marcin Cieślak, Metro Warszawskie, dyżurny stacji

II miejsce - Rafał Grądzki, Tramwaje Warszawskie, motorniczy

III miejsce - Kinga Wiśniewska, Arriva Bus Transport Polska, kierowca

Po raz pierwszy przyznano także wyróżnienia, które otrzymali:

Dorota Nosarzewska, Szybka Kolej Miejska, kierowniczka pociągu oraz Tomasz Czarnota, Tramwaje Warszawskie, motorniczy.

- Dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort podróży. Są odpowiedzialni, profesjonalni, empatyczni. To nasi kierowcy, motornicze, dyżurne i kierownicy pociągów. Poświęcają się dla pracy i nas – pasażerów. A nie jest to praca łatwa. Odpowiedzialność jaka na nich ciąży jest ogromna - podkreślił dodatkowo prezydent Warszawy na swoim profilu w mediach społecznościowych.