Kierowcy, maszyniści i motorniczy jak urzędnicy. Posłowie przyjęli ustawę

Dzięki przyjętej 14 kwietnia nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, kierowcy, motorniczy, maszyniści i drużyny konduktorskie zyskają szczególną ochronę za sprawą nadania im statusu funkcjonariuszy publicznych.

Zdecydowaną większością głosów sejm przyjął 14 kwietnia nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

443 posłów głosowało za nadaniem kierowcom w transporcie publicznym oraz motorniczym, maszynistom i drużynom konduktorskim statusu funkcjonariuszy publicznych.

Tylko czterech posłów było przeciwnych takiej nowelizacji ustawy.

Dzięki zmianie przepisów zostanie zaostrzona odpowiedzialność karna osób, które dopuszczą się naruszenia nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia osób wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

Nietykalność cielesna kierowców, motorniczych i maszynistów będzie szczególnie chroniona

14 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nadającą status funkcjonariuszy publicznych kierowcom, motorniczym, maszynistom i drużynom konduktorskim w transporcie publicznym.

- Mój projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nadający status funkcjonariuszy publicznym kierowcom, motorniczym, maszynistom i drużynom konduktorskim w transporcie publicznym zyskał poparcie 443 posłów (4 przeciw) - napisał 14 kwietnia na Twitterze poseł Lewicy Marek Rutka, który jeszcze w ubiegłym roku złożył w sejmie projekt nowelizacji.

Zgodnie z jej uzasadnieniem „przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się między innymi nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także - prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań”.

"Ataki na pracowników transportu zbiorowego są coraz częstsze"

Zmiana przepisów pozwoli zaostrzyć odpowiedzialność karną osób, które dopuszczają się naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, czynnej napaści czy znieważenia kierowców (motorniczych, maszynistów, inne osoby) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym podczas wykonywania tych przewozów i w związku z nimi.

Przypomnijmy, że projekt ustawę przygotowany przez posłów Lewicy został skierowana do sejmu w listopadzie 2022 roku, natomiast 11 stycznia 2023 r. posłowie zdecydowali o przekazaniu go do po pierwszego czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury.

- Sytuacje ataku - nie tylko werbalnego, ale i fizycznego - na kierowców, motorniczych i maszynistów dokonywanego przez pasażerów zdarzają się i są niestety coraz częstsze - mówi poseł Marek Rutka na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury 7 marca 2023 r.

Postępowania karne w takich sprawach będą ścigane z urzędu

Jako przykład podał między innymi zdarzenie z sierpnia 2022 r., kiedy pasażer autobusu w Jeleniej Górze pobił kierowcę, który potem musiał spędzić dłuższy czas w szpitalu.

Ściganie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u takiej osoby nie jest obecnie wszczynane z urzędu, lecz kierowca czy motorniczy musi sam z takim wnioskiem wystąpić. Nowelizacja spowoduje, że takie czyny będą ścigane z urzędu.

- Powinniśmy dążyć i zachęcać obywateli, aby korzystali ze środków publicznego transportu zbiorowego, dlatego wydaje się celową właściwa ochrona pracowników wykonujących na rzecz obywateli pewną misję publiczną - zaznaczył parlamentarzysta.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowy trafi do senatu.

