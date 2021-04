Kierownik urzędu stanu cywilnego: To nie praca, to piekło

- Od jakiegoś czasu nie mówimy, że przychodzimy do pracy, ale do piekła - mówi Bożek. - Tylko w przedświąteczny poniedziałek wydaliśmy 52 akty zgonów, z czego kilkanaście dotyczyło mieszkańców Wilkowic, a trzeba zaznaczyć, że pracujemy w ograniczonym składzie. Trzy pracownice są na zwolnieniu lekarskim, jedna ma COVID-19, do tego w styczniu władze miasta - szukając oszczędności - podjęły decyzję o likwidacji jednego etatu. Pozornie może się wydawać, że to tylko jeden pracownik, ale tej dodatkowej pary rąk naprawdę brakuje i niestety wiele z zadań realizowanych jest po godzinach pracy - mówi kierownik bielskiego USC.

O standardowych godzinach pracy nie było też mowy w Giżycku, gdzie pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego byli dostępni 24 godziny na dobę.

- Dwukrotnie mieliśmy sytuację, że nasz USC przejmował obowiązki sąsiednich gmin w zakresie wydawania aktów zgonów. Przepisy mówią, że jeżeli zgon nastąpi w efekcie choroby zakaźnej, to akt zgonu musi być wydany w ciągu 24 godzin. Co prawda w wykazie chorób zakaźnych nie ma COVID-19, ale przecież wszyscy doskonale wiemy, że jest to choroba zakaźna i ludzie nie mogą czekać od poniedziałku do piątku, ale potrzebują go dostać od ręki, by mogli przygotowywać pochówek. Byliśmy w związku z tym zmuszeni uruchomić całodobowe dyżury - również w weekendy - by któryś z pracowników urzędu zawsze był pod telefonem - mówi Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka.

Czytaj też: Urzędnicy do szczepienia? Samorządowcy podzieleni

Niezwłoczne wydawanie aktów zgonów miało również na celu usprawnienie szpitala.

- To jest paraliż całego systemu, bo gdzie trzymać te ciała? Jak my jednego dnia mieliśmy na oddziale covidowym 7 zgonów, a chłodnie są 4, to można sobie wyobrazić, co byśmy mieli po tych dwóch dniach weekendu. Tu nie ma mowy o zwłoce, bez sprawnej pracy urzędników mogłoby być naprawdę dramatycznie, choć i tak sytuacja jest niezwykle trudna - mówi samorządowiec.

Tym bardziej że urzędnicy - podobnie jak klienci urzędów - również chorują, a każda absencja przekłada się na konieczność reorganizacji systemu pracy.

- W Warszawie działają dwa urzędy stanu cywilnego, w gminach sąsiadujących z moją nie działa żaden, a my obsługujemy ludzi z promienia 30-40 km. Nie rozumiem, dlaczego prokuratorzy są szczepieni w pierwszej kolejności, a urzędnicy, którzy na co dzień mają kontakt z ludźmi, muszą czekać - mówi Dorota Zmarzlak, wójt Izabelina. - Sama prawdopodobnie przeszłam zakażenie koronawirusem bezobjawowo, bo mój organizm wytworzył już przeciwciała, natomiast bardziej niż o siebie obawiam się o panie, które pracują w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego i które każdego dnia obsługują mieszkańców - naszej gminy i gmin ościennych - dodaje.

Zastąpić? To nie takie łatwe

Specyfika urzędów stanu cywilnego nie ułatwia sprawnego rozwiązywania kryzysowych sytuacji. Choć najprostsze wydaje się delegowanie do pracy w USC innego pracownika gminy, to w praktyce na niewiele się to zda. Praca w USC jest bowiem prowadzona w sieci wydzielonej rejestrów państwowych. Nie można jej wykonywać zdalnie, a żeby wystawiać akty stanu cywilnego, trzeba posiadać certyfikat. A to nie wszystko.

Czytaj też: Sejmowe zmiany. Rewolucja w Urzędach Stanu Cywilnego o krok

- Praca w systemie "Źródło" wymaga nadania uprawnień i wydania karty kryptograficznej, czyli karty z czipem. To nie dzieje się od ręki, ten proces wymaga czasu. Nie jest więc tak, że w przypadku nieobecności pracownika USC można go zastąpić innym urzędnikiem. To jest bardziej skomplikowane. Nie ma też mowy o tym, żeby pracownik zabrał komputer do domu i stamtąd wykonywał swoje obowiązki - mówi Jerzy Bożek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej.

Jednym z utrudnień w pracy urzędów stanu cywilnego jest bowiem fakt, iż działają one w tzw. sieci wydzielonej, która nie ma połączenia z internetem. W efekcie nie ma możliwości zastosowania modelu pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika.

Odmiejscowić rejestrację aktów zgonu

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) przyjęło stanowisko dotyczące koncepcji m.in. odmiejscowienia rejestracji aktów zgonu. W skrócie chodzi o to, by ułatwić obywatelom załatwianie urzędowych spraw.

"Konieczność zgłoszenia się do urzędu stanu cywilnego w celu zarejestrowania aktu zgonu jest niepotrzebna. Weryfikacja danych prowadzona przez kierownika USC w procesie rejestracji aktu zgonu polega wyłącznie na sprawdzeniu informacji zawartych w dokumentach (karta zgonu) lub rejestrach publicznych (rejestr stanu cywilnego, rejestr PESEL). Sprowadzenie funkcji osoby zgłaszającej zgon wyłącznie do roli pośrednika, który dostarcza dokumenty w postaci papierowej do urzędu stanu cywilnego, zdecydowanie wykracza poza współczesne standardy działania administracji publicznej i nie powinno być akceptowane" - czytamy w stanowisku OPOS.

Czytaj też: Koroner w każdej gminie? Sytuacja trudna, a ustawa – w zamrażarce

Na bezpośredni przepływ danych między podmiotami uczestniczącymi w procesie stwierdzania, dokumentowania i rejestracji zgonu bez potrzeby angażowania obywateli ma pozwolić wykorzystanie technologii informatycznych i skomunikowanie systemów teleinformatycznych.

- Proponujemy rozwiązanie nowoczesne i aktualne wobec obecnych wyzwań w administracji samorządowej - podkreślał prezentujący stanowisko Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli oraz ekspert OPOS i Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w zakresie spraw obywatelskich.

Przypomniał też o trwających od 2019 r. pracach legislacyjnych nad wdrożeniem całkowicie nowego sposobu dokumentowania i rejestracji zgonu. Prace prowadzi Ministerstwo Zdrowia, a samorządowcy zgłaszali w konsultacjach wiele uwag. - Stronie samorządowej od wielu lat zależy na wprowadzeniu zawodu koronera - przypomniał Wojciechowski.