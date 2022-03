Kobiety garną się do samorządu. Co drugi sołtys na Mazowszu jest kobietą

Według danych GUS w 2020 r. na Mazowszu było 7285 sołtysów, z czego aż 3248 to kobiety, co stanowi niemal połowę.

Pań w samorządach przybywa

Rośnie liczba kobiet zasiadających na fotelach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwie mazowieckim. Jednak wciąż jest ich tam bardzo mało, bo tylko jedna na dziesięć osób piastujących te stanowiska to kobieta. Tę funkcję na Mazowszu pełni obecnie 40 pań.

Biorąc pod uwagę współczynnik feminizacji w samorządach wojewódzkich, województwo mazowieckie zajmuje ósme miejsce w Polsce. Łosicki i płoński to pod tym względem najbardziej sfeminizowane powiaty, a wśród miast znalazły się Ząbki, Wołomin, Kobyłka i Wyszogród. Wciąż niewiele jest kobiet w warszawskiej polityce - na 18 dzielnic rządzą tylko czterema.

Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski zaznacza, że w każdym środowisku zdominowanym przez mężczyzn, trzeba po prostu nauczyć się funkcjonować, ale przede wszystkim nie bać się zacząć działać.

- Samorządy każdego szczebla potrzebują kobiet. Jesteśmy lepiej zorganizowane, niejednokrotnie lepiej przygotowane z doskonałym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, a mimo wszystko to mężczyźni mają więcej odwagi, by walczyć o siebie. Coraz więcej kobiet angażuje się w działalność społeczną, polityczną. Wszystkie panie, które chcą coś zrobić serdecznie zachęcam do takiej aktywności - mówi Potocka-Rak.

Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski ( fot.ciechanow.powiat.pl)

Aktywność kobiet z urzędowym wsparciem

Na terenie Mazowsza działają liczne organizacje zrzeszające mieszkanki miast i obszarów wiejskich. Są to zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i lokalne grupy. Pielęgnują one regionalne tradycje i kulturę, aktywizują mieszkańców, edukują i rozwijają potencjał swoich miejscowości.

Samorząd Mazowsza dostrzega, docenia i wspiera tę kobiecą aktywność poprzez programy wsparcia, organizację konkursów czy wydarzeń. W tym roku władze Mazowsza przeznaczyły 3 mln zł dla aktywnych gospodyń z terenów wiejskich. Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa podkreśla, że organizacje takie jak koła gospodyń wiejskich są siłą sprawczą wielu ważnych przedsięwzięć.

– Na mazowieckiej wsi nie brakuje kobiet energicznych i przedsiębiorczych. To kobiety, które nie boją się wyzwań i często realizują inicjatywy, których nie podjąłby się niejeden mężczyzna. Są w stanie zrobić wiele na rzecz swoich lokalnych społeczności - dodaje.

Do przedstawicielek społeczności wiejskiej adresowany jest również konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”, a w konkursie Mazowiecka Lady D. nagradzane są kobiety z niepełnosprawnościami i te działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których postawa może być wzorem do naśladowania.