Kolejarze i motorniczy z ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. - To historyczny moment dla polskiej kolei - mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

23 maja Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki zmianom członkowie obsady pociągu skorzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że każde naruszenie nietykalności cielesnej kolejarza, będzie ścigane z urzędu przez prokuraturę.

Dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym za napaść na pracownika obsługi pociągu będzie grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.



- To historyczny moment dla polskiej kolei. Dobrze jest wiedzieć, że ochrona prawna przed ewentualnymi zdarzeniami będzie adekwatna do specyfiki pracy, jaką świadczą kierownicy i konduktorzy. O zmiany w ustawie o transporcie kolejowym apelowaliśmy do ustawodawcy już w czerwcu 2018 roku, po ataku na konduktorów Kolei Dolnośląskich. Cieszy mnie, że presja środowiska kolejowego będzie skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników spółek transportowych - mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich i dodaje: - Dodatkowo, nowelizacja ta podnosi rangę transportu publicznego, który zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie.

Czuć się bezpieczniej mogą czuć się nie tylko kolejarze. Tego samego dnia Andrzej Duda podpisał też nowelizację ustawę o transporcie transporcie zbiorowym. Zmiany dotyczą także pracowników innych publicznych spółek przewozowych m.in. kierowców miejskich autobusów i tramwajów.

Nowelizacja ustaw wejdzie w życie po upływie vacatio legis (tj. 14 dni od ogłoszenia zmian w ustawach), naruszenie nietykalności cielesnej kolejarza będzie ścigane przez prokuraturę z urzędu.

