Kołobrzescy kierowcy w sporze zbiorowym ze spółką miejską. Już protestują

W poniedziałek 11 lipca 2022 r. Związek Zawodowy Kierowców Związkowa Alternatywa, działający w spółce Komunikacja Miejska w Kołobrzegu, poinformował o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą i rozpoczęciu działań protestacyjnych. To wynik braku porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Związek postuluje, by od lipca br. wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 17,92 zł za godzinę plus 25 proc. tej kwoty, a od stycznia 2023 r. była to minimalna stawka godzinowa powiększona o 50 proc.

- Dzisiaj pojawiły się utrudnienia w ruchu, które w kolejnych dniach będą narastać. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, związek planuje rozpoczęcie akcji strajkowej 21 lipca – zakomunikowała Związkowa Alternatywa Kierowców w Kołobrzegu.

W ubiegłym tygodniu zakończył się strajk kierowców w Bydgoszczy. Ale pozostaje niepewność czy podwyżki faktycznie zostaną wypłacone.

Kierowcy wyliczyli, że obecnie ich wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od ustawowej płacy minimalnej i wynosi 17,76 zł brutto za godzinę (licząc 3010 zł podzielone na 168 godzin, co daje 17,92 zł).

Postulowali więc, by od lipca br. wspomniane wynagrodzenie wynosiło 17,92 zł za godzinę plus 25 proc. tej kwoty, a od stycznia 2023 r. chcieli otrzymywać minimalną stawkę godzinową powiększoną o 50 proc.

- Ten mechanizm mógłby obowiązywać przez lata - stawki za godzinę rosłyby bowiem wraz ze wzrostem płacy minimalnej – wyjaśnił Związek Zawodowy Kierowców Związkowa Alternatywa.

Już w ubiegłym tygodniu informował, że pomimo pierwszych przychylnych deklaracji miasta i władz spółki, ostatecznie propozycje związkowców zostały odrzucone. Zagroził jednocześnie, że jeśli decyzja nie zostanie pilnie zmieniona, to wejdzie w spór zbiorowy, w ciągu kilku dni przeprowadzi referendum strajkowe, a 21 lipca (wtedy startuje największa wakacyjna impreza w Kołobrzegu, czyli Sunrise Festival) komunikacja publiczna w Kołobrzegu zostanie zablokowana.

- Jeśli dojdzie do strajku w czasie festiwalu, to straty miasta będą wielokrotnie wyższe od kwot oczekiwanych przez kierowców – zwrócili uwagę związkowcy.

Dzisiaj 11 lipca poinformowali, że związek wszedł właśnie w spór zbiorowy z pracodawcą, jednocześnie rozpoczynając działania protestacyjne.

- Stąd pojawiły się utrudnienia w ruchu, które w kolejnych dniach będą narastać. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, związek planuje rozpoczęcie akcji strajkowej 21 lipca – zakomunikowała Związkowa Alternatywa Kierowców w Kołobrzegu, która powstała niecałe dwa tygodnie temu i już skupia zdecydowaną większość kierowców pracujących w spółce.

"To działanie nielegalne, świadomie czynione wbrew interesom pasażerów oraz spółki"

Na stronie internetowej spółki pojawił się komunikat prezesa zarządu KM Michała Jaczyńskiego w tej sprawie. Poinformował on, że część kierowców podjęła decyzję o rozpoczęciu strajku włoskiego oraz, że dochodzić będzie do opóźnień autobusów, a także wypadaniu losowych kursów.

- Strajkujący nie powiadomili Zarządu Spółki o planowanych działaniach i są one wykonywane absolutnie bez mojej zgody. Jest to działanie nielegalne, świadomie czynione wbrew interesom pasażerów oraz spółki. Przepraszam Państwa bardzo za wszelkie utrudnienia i deklaruję, że podjąłem już kroki, aby jak najszybciej doprowadzić do przywrócenia punktualność rozkładu jazdy - zakomunikował Michał Jaczyński.

W innych miastach też niespokojnie

Kołobrzeg nie jest wyjątkiem. Niezadowolenie kierowców z wysokości pensji dotyczy wielu innych miast np. Bydgoszczy, Gdyni czy Warszawy. Przed tygodniem Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP wystosował apel do włodarzy miast o poważne potraktowanie postulatów płacowych.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bydgoszczy strajkowali od piątku 24 czerwca. 7 lipca tutejszy magistrat poinformował o zakończeniu strajku i przywróceniu z dniem następnym wszystkich stałych linii autobusowych i tramwajowych.

Kierowcy zgodzili się wrócić na trasy, żeby nie paraliżować komunikacji publicznej w mieście, chociaż nie są do końca pewni czy faktycznie podwyżki w końcu otrzymają. Zapowiadają, że będą walczyć dalej.