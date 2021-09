Komisja sejmowa za rozszerzeniem grupy osób uprawnionych do górniczych odpraw

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych pozytywnie zaopiniowała w czwartek złożoną przez opozycję poprawkę do projektu nowelizacji tzw. ustawy górniczej rozszerzającą grono uprawnionych do górniczych odpraw pieniężnych o grupę osób zatrudnionych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.

Pozostałe trzy poprawki do projektu nowelizacji, złożone przez posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, nie uzyskały poparcia komisji.

Jedyna przyjęta - wbrew stanowisku rządu - poprawka przeszła jednym głosem.

Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć w piątek Sejm.

Rozpatrywany projekt nowelizacji wydłuża do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do spółki restrukturyzacyjnej oraz ich likwidacji ze środków budżetowych do roku 2027. Daje też prawo do osłon socjalnych - urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych - dla ponad 3,7 tys. górników, którzy trafią do SRK wraz z majątkiem kopalń.

Koalicja Obywatelska zgłosiła do projektu poprawkę dotyczącą objęcia osłonami także grupy pracowników SRK - głównie kobiet zatrudnionych w administracji, np. w likwidowanej kopalni Makoszowy w Zabrzu, które boją się o pracę, gdy zakończy się likwidacja tego zakładu. Rozszerzenie prawa do odpraw pieniężnych o tę grupę kosztowałoby dodatkowo do 120 mln zł.

"Chodzi o to, żeby wyrównać szanse i zapewnić możliwość skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej także pracownikom, którym nie przysługuje urlop górniczy czy urlop przeróbkarski, a którzy są w zakładach, którzy już znajdują się w likwidacji, czyli zwykle w zarządzie Spółki Restrukturyzacji Kopalń" - argumentowała posłanka KO Urszula Zielińska, wskazując, iż potencjalny koszt takiego rozwiązania (do 120 mln zł) jest relatywnie niewielki w stosunku do wskazanego w ustawie limitu wydatków na restrukturyzację górnictwa powyżej 8 mld zł.

Czytaj też: Anna Hetman, prezes Stowarzyszenia Gmin Górniczych: mamy obawy, szukamy alternatyw

Resort aktywów państwowych jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Jak tłumaczył w środę wieczorem w Sejmie wiceszef MAP Artur Soboń, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z 2010 roku, z osłon mogą skorzystać tylko pracownicy kopalń przekazywanych do likwidacji. Na podstawie nowelizowanej obecnie ustawy będzie to ponad 3,7 tys. osób, które przejdą do spółki restrukturyzacyjnej z majątkiem kopalń Pokój i Jastrzębie III. Natomiast należąca już do SRK zabrzańska kopalnia Makoszowy jest aktualnie w trakcie likwidacji. Jak zapewniał Soboń, obecnie zatrudnione tam osoby nie muszą obawiać się o pracę, ponieważ SRK nie planuje zwolnień pracowników.

Na czwartkowe posiedzenie komisji przyjechał prezes SRK Janusz Gałkowski, który jednak - mimo pytań ze strony posłów KO - nie zabrał głosu. Wiceminister Soboń poinformował, że w sprawie pracowników likwidowanej kopalni Makoszowy jeszcze w czwartek odbędzie się spotkanie z udziałem prezesa SRK, zaproszonych posłów oraz przedstawicieli samych zainteresowanych. Soboń ocenił, iż ta sprawa nie ma związku z rozpatrywaną obecnie nowelizacją ustawy. MAP negatywnie zaopiniowało poprawkę.

Czytaj też: Łukasz Kohut: nadzieja gmin górniczych może zostać zaprzepaszczona