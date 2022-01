Komu szkołę, komu przedszkole? Dyrektor pilnie poszukiwany

Dodaje jednocześnie, że gdyby przyszło mu znowu zająć się dyrektorowaniem szkoły pod rządami prawa, które właśnie jest procedowane, to zapewne powiedziałby: „nie”.

Sytuacja w Sosnowcu nie jest wyjątkowa. W 2021 r. UM w Gdyni na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2021 r. przeprowadził łącznie 39 postępowań konkursowych na 37 placówek oświatowych, z czego 2 konkursy były powtórzone.

W przypadku 4 placówek nie wyłoniono żadnego kandydata i stanowisko dyrektora powierzono na rok. Tylko w przypadku 3 placówek startowało po 2 kandydatów, a całkowicie nowych dyrektorów wybrano 7.

Podobna sytuacja wystąpiła w grudniu 2021 r., gdy wybierano dyrektorów na kadencję od 1 września 2022 r. - na 28 konkursów 3 postępowania nie zostały rozstrzygnięte. Tylko w przypadku 1 placówki zgłosiło się 2 kandydatów, a nowych dyrektorów wyłoniono 7.

Podsumowując konkursy za cały rok 2021: na ogłoszonych postępowań 67 tylko w przypadku 4 o funkcję dyrektora placówki oświatowej ubiegał się więcej niż 1 kandydat, a tylko w przypadku 14 stanowisko to obejmą nowe osoby.

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz przyznaje, że problem braku chętnych do obejmowania placówek oświatowych jest już w mieście odczuwalny, mimo że oświata zawsze była w centrum uwagi władz miasta.

- Dofinansowywaliśmy szkoły, przekazywaliśmy środki na zajęcia dodatkowe z budżetu miasta, wspieraliśmy pasje i zainteresowania uczniów – wylicza.

Dzięki tym działaniom uczniowie gdyńskich szkół mogą się pochwalić lepszymi wynikami na egzaminach, niż wskazywałaby na to średnia kraju, oraz czołowymi miejscami zdobywanymi w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Nasz rozmówca zauważa jednak, że zmiany wprowadzone Polskim Ładem i nowe finansowanie w ramach pomniejszania udziału subwencji zmuszą miasto do wycofywania się z finansowania części inicjatyw edukacyjnych, a to jeszcze bardziej zniechęci osoby myślące o stanowisku dyrektora placówki oświatowej.

- To smutne, że zamiast dawać dyrektorom narzędzia do rozwoju, trzeba będzie ograniczać im możliwości, co z pewnością jeszcze bardziej zniechęci potencjalnych kandydatów. Jednak Gdynia nie poddaje się i nadal będzie szukać sposobów na inwestowanie w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców - stwierdza Bartosz Bartoszewicz.

Niekorzystne zmiany w prawie

Według Renaty Kaznowskiej, wiceprezydent Warszawy w organizowanych przez stolicę konkursach w 2021 r. regułą był jeden kandydat, co więcej - w kilku przypadkach nie było uch w ogóle. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy planuje przeprowadzenie do końca roku szkolnego 2021-2022 około 200 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Przedstawicielka miasta spodziewa się, że ta liczba może być wyższa, ponieważ dyrektorzy coraz częściej rezygnują z zajmowanego stanowiska w trakcie kadencji, a poza tym ponad 100 z nich ma już uprawnienia do świadczeń emerytalnych. Szefowie szkół mogą też rezygnować np. ze względu na niekorzystne zmiany prawa.

Powtórzmy: znaczący wpływ na te decyzje może mieć procedowana przez parlament nowelizacja prawa oświatowego, tzw. Lex Czarnek, ograniczająca m.in. rolę dyrektorów placówek poprzez podporządkowanie ich kuratoriom oświaty (podległym z kolei bezpośrednio MEiN), które będą miały decydujący wpływ na wybór, a przede wszystkim odwołanie dyrektorów placówek, ofertę zajęć edukacyjnych, a nawet likwidację szkoły...

- Lex Czarnek to skandaliczny projekt zmian w oświacie, który wprowadza przepisy karne do prawa oświatowego, aby kurator (jak prokurator) mógł pociągnąć do odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w kwestii opieki lub nadzoru nad małoletnim, powodujących szkodę tego małoletniego (cokolwiek by to znaczyło). Środowisko dyrektorów, samorządowców, nauczycieli jednoznacznie odbiera ten zapis w projekcie jako demotywujący "efekt mrożący" - mówi wiceprezydent Warszawy.

Podkreśla, że Lex Czarnek ogranicza rolę gmin, miast i powiatów do roli płatnika, bez możliwości współdecydowania o tym, co będzie działo się w szkole i znacznie ograniczonym wpływem na wybór dyrektora placówki. Zwraca przy tym uwagę na niedostateczną pulę środków, jakie miasto otrzymuje na realizację zadań oświatowych.

- W przypadku Warszawy rządowa subwencja oświatowa wyniosła w 2021 roku ok. 2,4 mld zł - i nie wystarczała nawet na zapłacenie pensji pracownikom edukacji; w 2021 r. roczne koszty bieżące w Warszawie związane z edukacją wyniosły ponad 5 mld zł. Natomiast planowana subwencja oświatowa na 2022 rok to ponad 2,5 mld zł, a z kolei planowane wydatki bieżące na oświatę w tym roku to ponad 5,3 mld zł.... - wylicza wiceprezydent Warszawy.

Na brak chętnych do zarządzania placówkami oświatowymi zwraca uwagę również Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich.

- Niestety, od 2-3 lat dostrzegamy niepokojący trend. Do udziału w konkursach na stanowiska dyrektorów szkół zgłasza się coraz mniej chętnych. Najczęściej jest tylko jeden kandydat i z reguły to jest dotychczasowy dyrektor - mówi Krzysztof Kosiński.

Jego zdaniem na znikome zainteresowanie tym stanowiskiem wpływ ma wiele czynników, z których najważniejsze to katalog zadań oświatowych oraz wymagań stawianych dyrektorowi szkoły, które stają się coraz bardziej rozległe.

- Złożoność procesu zarządzania jednostką oświatową, wynikająca ze zwiększających się obowiązków, a przy tym niejednoznaczne zapisy prawa stanowią istotną trudność w kierowaniu placówką. Zarządzanie szkołą publiczną w ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym jest nie lada wyzwaniem. Świeżym przykładem może być tu kontrowersyjny, aktualnie procedowany projekt przyznania kuratorom oświaty większych uprawnień, dzięki którym kurator może odwołać dyrektora, bez zgody organu prowadzącego, czy też nie wyrazić zgody na zajęcia dodatkowe - wyjaśnia.

Zwraca też uwagę, że uprawnienia dyrektora są bardzo szerokie, a jednocześnie bardzo nieprecyzyjne. W związku z tym łatwo narazić się na zarzut nadużycia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków.

- To wszystko pogłębia brak zainteresowania sprawowaniem funkcji kierowniczej. Co więcej, nauczyciele i dyrektorzy nie odczuwają satysfakcji z wykonywanej pracy z powodu niskich wynagrodzeń, przeciążenia obowiązkami, problematycznych relacji z rodzicami, biurokratyzacji. Tymczasem resort edukacji - jak widzimy - zajmuje się głównie sprawami ideologicznymi. Coraz mniej komfortowe warunki pracy dla nauczycieli i dla dyrektorów zniechęcają tych, którzy chcą pracować z pasji, z powołania - tłumaczy Krzysztof Kosiński.

Kraków liczy na szkolenia

Problem braku śmiałków do objęcia stanowiska dyrektora placówki nie omija również Krakowa. Do 77 konkursów zorganizowanych w roku ubiegłym zgłosiło się tylko 100 kandydatów. To oznacza, że w wielu przypadkach kandydaci nie mieli konkurentów. Do 3 konkursów na stanowiska dyrektora przedszkola nie złożono żadnej oferty...

- Od kilku lat zaobserwować można również spadek zainteresowania urzędujących dyrektorów ubieganiem się o to stanowisko po raz kolejny. W obecnym roku szkolnym niemal co dziesiąty dyrektor sprawuje ten urząd po raz pierwszy - mówi Anna Korfel-Jasińska, IV zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

Jest jednak przekonana, że wśród nauczycieli nie brakuje osób ambitnych i chętnych do działania, z których wielu realizowałoby się jako dyrektorzy miejskich przedszkoli, szkół i placówek. Dlatego z myślą o nich przygotowane zostały spotkania warsztatowe, w trakcie których będą mogli szczegółowo poznać procedurę konkursową oraz dowiedzieć się, co zrobić, aby wziąć w niej udział i jak właściwie przygotować dokumenty aplikacyjne.

- Mamy nadzieję, że te działania wpłyną na wzrost zainteresowania udziałem w konkursach - mówi przedstawicielka Krakowa.

W najbliższym czasie prezydent Krakowa ogłosi 98 konkursów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest co najmniej ocena bardzo dobra z ostatnich 5 lat pracy.

Liczba spływających do Urzędu Miasta Krakowa ocen pracy dyrektorów może wskazywać, że w obecnym roku wielu z nich jest zainteresowanych kontynuowaniem pracy na tych stanowiskach.

Warto podkreślić, że Wydział Edukacji UMK obecnie realizuje również projekty szkoleniowe skierowane do nowych oraz doświadczonych dyrektorów. Obejmują one zagadnienia związane z relacją organu prowadzącego z dyrektorem szkoły, budowaniem wizerunku szkoły w sieci, zarządzaniem finansami, prowadzeniem kontroli zarządczej oraz elementami "protokołu dyplomatycznego", a także doskonaleniem szeroko rozumianych kompetencji miękkich, jak komunikacja, motywacja pracowników czy współpraca z rodzicami.