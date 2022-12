Kwota bazowa na 2023 r. Będą podwyżki pensji włodarzy i diet radnych?

W 2023 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie będzie waloryzowana. Oznacza to, że podwyżek dla włodarzy, przynajmniej tych ustawowych, nie będzie.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2023 r. wyniesie 1 789,42 zł.

To od tej kwoty zależy wysokość wynagrodzeń włodarzy: prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i marszałków województw.

Od kwoty bazowej zależy też wysokość diet radnych.

Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 czyli tzw. ustawa okołobudżetową, w 2023 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie będzie waloryzowana. Oznacza to, że kolejny rok pozostanie ona na poziomie wynoszącym 1 789,42 zł.

To od tej kwoty zależy wysokość wynagrodzeń włodarzy: prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i marszałków województw.

Oni podwyżki dostali w 2021 r.

Przypomnijmy, zgodnie z nowelizacja ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska z listopada 2021 r., maksymalny poziom zarobków włodarzy nie może przekroczyć 11,2- krotności kwoty bazowej ( czyli 20 041,50 zł brutto).

Kwota ta jest maksymalną możliwą kwotą zarobków przewidzianą dla prezydenta Warszawy i marszałków województw, których liczba mieszkańców przekracza 2 miliony mieszkańców.

Dzięki nowelizacji, pensje prezydentów, burmistrzów, marszałków znacząco podskoczyły w 2021 r. ale kolejnych podwyżek ustawowych w roku 2022 już nie było. Podobnie sytuacja wyglądać będzie zatem w roku 2023.

Mowa o podwyżkach ustawowych, bo zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast składają się z czterech składowych - wynagrodzenia zasadniczego, dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę.

Jedynie dodatek funkcyjny nie jest obligatoryjny, co oznacza, że rada gminy nie musi go przyznać, stanowiąc o wysokości wypłaty włodarza gminy. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę to 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu 5 lat (zwiększa się on co roku o 1 proc. - aż do wartości 20 proc.).

Diety radnych bez zmian w 2023 r.

Dodajmy, że od kwoty bazowej zależy też wysokość diet radnych.

W tzw. ustawach samorządowych (o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa) przepisy odnoszące się do wysokości diet radnych mówią o przeliczniku w wysokości 2,4 kwoty bazowej.

Radni największych gmin powyżej 100 tys. mieszkańców oraz sejmików województw będą mogli pobierać miesięcznie maksymalnie 4 294,61 zł. W przypadku gmin o liczbie mieszkańców między 15 i 100 tys., gdzie dieta nie może być wyższa niż 75 proc. ww. kwoty, mowa o 3 220,96 zł; natomiast w najmniejszych gminach wskaźnik ten wynosi 50 proc., co daje 2147,30 zł.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w powiatach, choć i tu znaczenie ma liczba mieszkańców. Radnemu takiej jednostki samorządu terytorialnego przysługują miesięczne diety w maksymalnej dopuszczanej przepisami wysokości jeżeli powiat liczy sobie ponad 120 tys. mieszkańców. Tam, gdzie liczba mieszkańców mieści się w przedziale 60-120 tys., dieta nie może przekroczyć 85 proc. wspomnianej kwoty czyli 3650,42. Z kolei radni powiatów poniżej 60 tys. mieszkańców pobierać mogą diety będące równowartością 70 proc. maksymalnej kwoty, czyli 3006,23. W województwach dieta radnych sejmiku nie zależy od wielkości regionu.

Tak jak w przypadku burmistrzów radni stosowne uchwały dostosowujące wysokość diet podejmowali już w 2021 r, więc w 2023 roku wobec niezmienionej kwoty bazowej nie będzie podstaw do kolejnych podwyżek.

