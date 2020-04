Leśnicy w czasie pandemii – pracują, pomagają, liczą straty

Oczywiście prowadzimy cały czas monitoring przeciwpożarowy lasów. Skutki bezśnieżnej zimy i obecnych wysokich temperatur spowodowały wzrost zagrożenia pożarowego do najwyższego 3 stopnia. Mamy do walki z pożarami na terenach leśnych RDLP w Poznaniu między innymi: sieć 44 punktów obserwacji naziemnej (dostrzegalnie i wieże z aparaturą TV), z których prowadzi się obserwację lasu, dwa samoloty patrolowo-gaśnicze typu dromader, które stacjonują w dwóch Leśnych Bazach, Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne (PAD) działające w każdym nadleśnictwie od godzin rannych do wieczornych.

W przypadku zauważenia pożaru - apelujemy - należy powiadomić straż pożarną, policję, właściciela lasu lub zadzwonić na telefon alarmowy 112, 998.

Czy zauważacie braki kadrowe związane z pandemią?

- Aktualnie sytuacja jest stabilna i nie doświadczamy braków kadrowych. Oczywiście część naszych pracowników przebywa na zasiłkach opiekuńczych w związku z koniecznością opieki na dziećmi, ale pracujemy zgodnie z założonymi harmonogramami i realizujemy wszystkie nasze zadania.

Jak wygląda obecnie kwestia rekrutacji?

- Sytuacja epidemiologiczna w kraju, jak i w Europie, wpływa na sytuację ekonomiczną, nie oszczędzając przy tym także Lasów Państwowych. Dbając o zapewnienie miejsc pracy i zachowanie płynności finansowej, wstrzymaliśmy zatrudnianie nowych pracowników. Na bieżąco analizujemy poziom kosztów i przychodów. Działamy tak, by zapewnić bezpieczeństwo pracy naszym obecnym pracownikom.

Obowiązuje zakaz wstępu do lasów. Czy ruch w lasach przed wprowadzeniem go był duży? Jak to wygląda teraz?

- Rzeczywiście w pewnych miejscach, szczególnie w podmiejskich lasach obserwowaliśmy wzmożoną koncentrację ludzi. Dochodziło do incydentów związanych z przebywaniem ludzi w dużych grupach, swoistym biesiadowaniem, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest wielce ryzykowne. Obecnie obowiązujący zakaz trwa do 11 kwietnia.

Jeśli chodzi o zakaz korzystania z terenów w zarządzie Lasów Państwowych, warto wyjaśnić na wstępie podstawowe kwestie prawne, gdyż jest w tej mierze w przestrzeni publicznej mnóstwo nieporozumień. Ani dyrektor generalny LP, ani nadleśniczowie nie wprowadzili 3 kwietnia 2020 roku zakazów wstępu do lasu w rozumieniu art. 26 ustawy o lasach (zgodnie z nią, dyrektor generalny nie ma takiego uprawnienia; mają je nadleśniczowie, lecz tylko w ściśle określonych sytuacjach, związanych z uszkodzeniem drzewostanów, zagrożeniem pożarowym lub prowadzonymi pracami z zakresu gospodarki leśnej).

Dyrektor generalny polecił jedynie jednostkom organizacyjnym LP, by rozpowszechniły informację oraz w praktyce wdrożyły i egzekwowały już funkcjonujący zakaz ustanowiony przez rząd w § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis ten mówi o zakazie korzystania z terenów zieleni pełniących funkcje publiczne do 11 kwietnia. Warto zauważyć, że przepis ten w kwestii „pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni”, ani nie odsyła do definicji z ustawy o ochronie przyrody, ani nie wskazuje zamkniętego katalogu takich terenów, a jedynie przykładowe („w szczególności”).

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wydał w zeszłym tygodniu Lasom Państwowym dyspozycję, że wskazany przepis odnosi się i musi być zastosowany także do lasów znajdujących się w zarządzie LP. Z kolei uprawnienie do wydawania różnym podmiotom, m.in. takim jak LP, poleceń do natychmiastowego wykonania, wynika z art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W czwartek, jak wszyscy, usłyszeliśmy podczas konferencji prasowej zapowiedź premiera, że okres obowiązywania różnych ograniczenia zawartych we wskazanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów zostanie wydłużony - w przypadku ograniczeń, o których mowa w § 17 ust. 1, do 19 kwietnia. Padła również zapowiedź, że państwowe lasy zostaną wprost wskazane w nowych przepisach. Czekamy zatem na pojawienie się nowego lub znowelizowanego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, by zapoznać się z dokładnym brzmieniem przepisów.

Aktualnie Straż Leśna kontroluje i głównie poucza napotkane, spacerujące osoby. W ostatnim czasie strażnicy leśni z terenu RDLP w Poznaniu nałożyli 3 mandaty i 307 upomnień. Należy podkreślić, że łamanie zakazu wstępu do lasu może również skutkować nałożeniem przez Straż Leśną mandatu w wysokości do 500 zł, a przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do nawet 30 tys. zł.

RDLP włączają się w pomoc w walce z koronawirusem. Przekazaliście pieniądze na zakup sprzętu medycznego. Czy możliwe są także inne formy pomocy, np. udostępnienie ośrodków szkoleniowych?

- Lasy Państwowe zgodnie z inicjatywą Ministra Środowiska p. Michała Wosia przekażą łącznie 2 miliony złotych na walkę ze skutkami pandemii, głównie na zakup respiratorów. Nasza poznańska dyrekcja wraz z 25 nadleśnictwami i Fundacją Drużyna Szpiku zakupiła respirator dla Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu oraz sprzęt medyczny w postaci rękawiczek i maseczek. Dostarczyliśmy te niezbędne środki do ratowania życia przedstawicielom szpitala w dniu 8 kwietnia. W najbliższym czasie przekażemy również maseczki i rękawiczki dla Komend Miejskich Policji w Poznaniu i Chodzieży oraz dla Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UM w Poznaniu przy ulicy Polnej. Czekamy na dostarczenie 4 pomp infuzyjnych do Szpitala w Koninie.

W sytuacji dalszego wzrostu liczby osób objętych kwarantanną w naszym kraju, gotowi jesteśmy wesprzeć służbę zdrowia poprzez udostępnienie naszych ośrodków szkoleniowych.

Czy zauważacie efekty spowolnienia gospodarki? Czy kryzys może dotknąć także lasy?

- Jak każda branża, również drzewna, czyli producenci wyrobów z drewna, a także dostarczający ten ekologiczny surowiec na rynek, Lasy Państwowe odczuwają skutki wstrzymania tzw. łańcuchów dostaw. Polscy producenci mebli należą do ścisłej czołówki eksporterów w Europie. Z uwagi na zatrzymanie produkcji oraz zamknięcie granic większości europejskich krajów, nie mogą produkować, a też sprzedawać swoich produktów za granicą. To oczywiście przekłada się na sytuację ekonomiczną RDLP w Poznaniu.

Lasy Państwowe działają na zasadzie samofinansowania, co oznacza, że z pieniędzy, które wypracują, muszą pokryć koszty zadań z zakresu gospodarki leśnej, jak i koszty administracji. Obserwujemy spadek dochodów i staramy się dostosować do aktualnej sytuacji ekonomicznej. Ograniczamy koszty do niezbędnego minimum, aby zachować płynność finansową oraz wykonujemy niezbędne zadania gospodarcze w trosce o polskie lasy.