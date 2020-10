Limity wynagrodzeń włodarzy do zmiany. "Nie będzie jakości bez dobrej płacy"

Podczas gdy od 2010 do 2020 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 97 procent, z poziomu 1,37 tys. zł w roku 2010 do 2,6 tys. zł w roku 2020 r., wynagrodzenia włodarzy samorządowych nominalnie spadły. W efekcie są one oderwane od realiów rynkowych i zupełnie nieadekwatne do zakresu pracy samorządowej – ocenia Związek Powiatów Polskich.