Lubartów zyska fabrykę światłowodów nowej generacji. Będą nowe miejsca pracy

Sprzedaż gruntu otworzyła drogę do budowy centrum. O planach firmy mówiono podczas środowej konferencji prasowej (fot. UML)

Wartość inwestycji jest szacowana na 65,8 mln zł, z czego 37,5 mln zł ma pochodzić z unijnego dofinansowania, będzie realizowana w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo -Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”.

Firma IPT Fiber na początek planuje zatrudnienie około 50 osób.

W lubartowskim Centrum Badawczo–Rozwojowym realizowane będą prace nad unikalnymi na skalę światową światłowodami wielordzeniowymi do zastosowań między innymi w telekomunikacji nowej generacji.

W środę, 31 marca, prezes firmy IPT Fiber Tomasz Nasiłowski i burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik podpisali akt notarialny sprzedaży gruntów pod budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego.

- Będzie to kolejna zaawansowana technologicznie firma zlokalizowana w Lubartowie. Rozmowy z przedsiębiorcą rozpoczęły się jeszcze w 2020 roku - oznajmił Krzysztof Paśnik. - Ogromnie cieszymy się z tego, że firma wybrała właśnie Lubartów i naszą strefę gospodarczą. To świadczy o tym, że nasza strefa ciągle się rozwija, a my stawiamy na rozwój gospodarczy naszego miasta - dodał.

Firma IPT Fiber należy do grupy InPhoTech i jest spółką powołaną w celu wdrożenia do produkcji światłowodów specjalnych. Grupa InPhoTech liczy obecnie blisko 100 pracowników pracujących m.in. w Centrum Badawczo-Rozwojowym w podwarszawskim Ołtarzewie oraz w oddziale w Lublinie.

Czytaj też: Strefa inwestycyjna w Obicach coraz bliżej. Samorządy podpisały list

Firma InPhoTech to firma badawczo-wdrożeniowa, działająca w obszarze nowych technologii.

- Dla mnie jest o wspaniałe wydarzenie. Zależy nam na tym, aby nowe technologie stały się chlubą tego regionu. Nasze centrum umożliwi stworzenie produktu, który będzie innowacją w skali światowej. Chcemy, aby Lubartów był kolebką światowego światłowodu - stwierdził podczas konferencji prasowej Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu spółki IPT Fiber.

W lubartowskim Centrum Badawczo–Rozwojowym realizowane będą prace nad unikalnymi na skalę światową światłowodami wielordzeniowymi do zastosowań między innymi w telekomunikacji nowej generacji.

Czytaj też: Białystok sprzedał tereny pod nowe inwestycje

Firma IPT Fiber na początek planuje zatrudnienie około 50 osób.

- Cieszę się, że Lubartów podejmuje wyzwania. Jest otwarty na nowe technologie. Mamy tu wspaniałych ludzi. Współpraca między samorządami doskonale się układa, co mam nadzieję odczuwają przedsiębiorcy - powiedziała Ewa Zybała, starosta powiatu lubartowskiego.