Macierzyństwo to też praca. Konieczne jest podniesienie prestiżu roli matek

Macierzyństwo to też samorozwój (fot. pixabay)

Potrzebna jest kontrrewolucja matek. Potrzebne jest podniesienie prestiżu ich roli, ich pracy – także tej w domu – i tego, co wnoszą w społeczeństwo - oceniła przewodnicząca, działającej przy MRiPS, Rady Rodziny Dorota Bojemska.

Kobiety - jak dodała Dorota Bojemska w najnowszym "Gościu Niedzielnym” - "tracą tożsamość matek, gubią się i wątpią, czy to jest zadanie warte życia".

W Polsce, jak oceniła, praca zawodowa jest na pierwszym planie. "To takie przeciąganie liny między postawą nastawioną na pracę i karierę a aktywnością ukierunkowaną na rodzinę" - wskazała.

Jej zdaniem, takie nastawienie jest w pewnym stopniu spowodowane wspomnieniami z lat 90., kiedy było wysokie bezrobocie i utrata pracy wiązała się ze zubożeniem.

"Dzisiaj tego nie mamy, ale mocno w nas siedzi przekonanie, że praca jest najważniejsza. Dodajmy do tego przekaz wmawiający kobietom, że na pierwszym planie powinien być ich samorozwój. To wielkie oszustwo, bo samorozwój to również macierzyństwo" - stwierdziła.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę