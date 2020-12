Mandat nie zawsze obroni radnego przed utratą pracy

Zwolnić osobę sprawującą mandat radnego można tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez samą radę - tak wynika z obecnie obowiązujących przepisów.

Rady miast, gmin i powiatów są wręcz zobligowane do odmowy takiej zgody, ale tylko wtedy, kiedy planowane zwolnienie radnego jest związane ze sprawowaniem przez niego mandatu.

W niektórych jednak przypadkach, radni nadinterpretują przyznane im kompetencje i "chronią" swoich kolegów przed utratą pracy.

Zgodnie z przepisami, jeżeli pracodawca chce rozwiązać stosunek pracy z osobą, która zasiada w radzie gminy, miasta, powiatu lub województwa, musi wystąpić do odpowiedniej rady o wyrażenie na to zgody. Tak też zrobiło Nadleśnictwo Kutno, którego władze postanowiły zwolnić pracownika, zatrudnionego tam od 1986 r., który jednocześnie zasiada w radzie powiatu łowickiego.

Nadleśnictwo w swoim wniosku wymieniło szereg powodów, dla których podjęto takie działania. Pracownikowi zarzucano: nieprawidłową realizację sprzedaży detalicznej drewna, brak kontroli nad powierzonym mieniem, doprowadzenie do obniżenia wartości rynkowej drewna dłużycowego, brak nadzoru przy pielęgnacji upraw i niepodejmowanie działań ochronnych przed zwierzyną.

Rada odmówiła... bo mogła to zrobić?

Radni powiatu łowickiego odmówili pracodawcy zwolnienia jednego ze swoich członków. W uzasadnieniu przytoczyli art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W artykule tym czytamy, że "rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu".

Radni zinterpretowali ten przepis w ten sposób, że nie są zobligowani do wyrażenia zgody na zwolnienie radnego, nawet jeśli zarzuty pracodawcy nie dotyczą wykonywania mandatu. Dalej stwierdzili, że nawet w przypadku podzielenia stanowiska pracodawcy co do zarzutów wobec radnego, sama rada nie jest zobligowana do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Nie można ingerować w prawo pracodawcy

Z taką argumentacją nie zgodził się WSA w Łodzi. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, przytoczony przez radę powiatu przepis, ma zapewnić radnemu swobodne wykonywanie mandatu a nie zabezpieczać go przed utratą pracy. Mało tego, sąd podkreślił, że rada nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do "rozstania się" z pracownikiem.

- Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy nie doszłoby, gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego - podkreślił WSA w Łodzi.

Sąd unieważnił uchwałę powiatu koneckiego o odmowie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem nadleśnictwa.