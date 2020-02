Menadżerowie od centrów miast? Na Zachodzie to standard, w Polsce nadal eksperyment

- Sytuacji tej nie zmieniło także uchwalenie ustawy o rewitalizacji, która określiła rewitalizację jako zadanie własne gminy. W związku z powyższym, problematyka centrów zarządzania miastami nie jest także często obecna w badaniach – komentują Gawłowski i Makowski.

Zobacz też: Centra Usług Wspólnych. Jak działają po ponad dwóch latach od wprowadzenia? Zobacz raport.

Poza Toruniem, w Polsce jednostki te działają zaledwie od kilku lat. Ich struktura organizacyjna oparta jest o trzy modele – jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturze urzędu gminy; powołanie osoby/ pracownika samorządowego odpowiedzialnego za prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz centrum miasta; nawiązanie współpracy z osobą spoza urzędu wywodząca się ze środowiska przedsiębiorców w formie umowy cywilnoprawnej.

- W opinii menadżerów centrów miast, skuteczna realizacja powierzonych zadań wymaga wyodrębnienia w strukturze urzędu osobnej jednostki organizacyjnej (biura lub wydziału), które podlegałoby bezpośrednio przez osobę z najwyższego kierownictwa (prezydenta lub jego zastępcę) – czytamy w raporcie.

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez menadżerów jest dbanie o przestrzeń publiczną, animacja społeczna, rozwiązywanie problemów społecznych oraz dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne. Kompetencje niezbędne w pracy menadżerów centrum miast to m.in. umiejętność animowania aktywności społecznej, analiza danych i pozyskiwanie informacji na temat funkcjonowania centrów, a także negocjacje i komunikacja społeczna.

Zdaniem autorów raportu, funkcjonowanie CZM w Polsce cały czas należy postrzegać jako pewien eksperyment w zarządzaniu publicznym.

- Dotychczasowa praktyka ich funkcjonowania pokazuje, że są one zbliżone do modelu brytyjskiego polegającego na aktywizowaniu interesariuszy w centrum miasta przy głównym zaangażowaniu przedsiębiorców. Powołując CZM, należy jednak pamiętać, że realizują one złożone zadania, które wymagają zaangażowania wielu interesariuszy zewnętrznych. Tym samym menadżer powinien posiadać konieczne do tego zasoby, kompetencje i umiejętności zarządzania – dodają.

Zobacz też: Rewitalizacja musi być dopasowana do miasta

Toruń i Gdańsk – menadżerowie w strukturze urzędów miast

Jeśli chodzi o nasz kraj to najdłużej stanowisko menadżera starówki funkcjonuje w Toruniu (od 2008 r.). Zostało utworzone na podstawie zarządzenia prezydenta miasta w ramach struktury Urzędu Miasta Torunia.

Do zadań biura należy m.in.: integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, stymulowanie wzrostu konkurencyjności i pobudzenia gospodarczego, identyfikowanie problemów rewitalizacyjnych, koordynacja spraw związanych z systemem identyfikacji wizualnej, współpraca w obszarze podnoszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpraca z europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką TCM, jak również prowadzenia działalności promocyjnej TCM. Kierujący biurem menadżer ma do dyspozycji 5 pracowników.

W Gdańsku zdecydowano się na powołanie menadżera z uwagi na konieczność stawienia czoła wyzwaniom dotyczącym zarządzania przestrzenią śródmieścia jako całości, ustanowienia gospodarza-opiekuna śródmieścia, który musiał odpowiedzieć na oczekiwania interesariuszy tej części miasta, mnogości realizowanych projektów, sprzecznych interesów, w tym również konfliktów.

Pierwotnie funkcję powierzono Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, które było samodzielnym stanowiskiem. W maju 2018 roku powołano jednak p.o. kierownika referatu rozwoju Śródmieścia w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku, tym samym podstawą prawną zatrudnienia jest ustawa o pracownikach samorządowych (podobnie jak w Toruniu).

Do zadań gdańskiego menadżera należy: koordynowanie działań oraz wspieranie współpracy jednostek organizacyjnych miasta i grup interesariuszy, podejmowanie działań w celu usprawnienia przepływu informacji oraz aktywizacja mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Śródmieścia.

Szef centrum zarządzania miastem ma inspirować i koordynować przedsięwzięcia służące poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego, identyfikować problemy społeczne i przestrzenne oraz nadawać odpowiedni bieg sprawom służącym ich rozwiązaniu. Aktualnie menadżer zatrudniony jest jako główny specjalista ds. Śródmieścia Gdańska i umiejscowiony jest w Referacie Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Gdańska.

Doświadczenia innych polskich miast

W Łodzi na przestrzeni lat struktura i forma działania centrum ulegała zmianom. Na początku 2014 r. prezydent miasta powołał Społecznego Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. ulicy Piotrkowskiej. Jego wybór nastąpił na podstawie wskazania kandydata przez środowisko łódzkich przedsiębiorców. Zajmuje się m.in. koordynacją działań przewidzianych w ramach Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej, jak również podtrzymywaniem życia kulturalnego oraz atrakcyjności traktu.

Sprawdź też Raport o rewitalizacji polskich miast: coraz odważniejsze, ale ciągle ostrożne.

Prezydenckim zarządzeniem powołano menadżera lubelskiego śródmieścia 28 lutego 2017 r.

- Do jego zadań należy w szczególności: nadzorowanie działań związanych ze stanem technicznym, wizerunkiem i estetyką obszaru Starego Miasta, stymulowanie wzrostu konkurencyjności biznesu i pobudzenia gospodarczego, identyfikowanie problemów rewitalizacyjnych, prowadzenie zadań związanych z organizacją przestrzeni i koordynowanie działań współpracy z jednostkami organizacyjnymi urzędu, integracja i aktywizacja mieszkańców, a także prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej obszaru śródmieścia – wymieniają autorzy raportu.

Osoba zatrudniona na stanowisku menadżera to pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublina (główny specjalista).

- Na chwilę obecną nie ma planu oraz strategii działania dla starego miasta, wskazywane są za to konkretne zadania jak na przykład przygotowanie księgi standardów reklamowych dla Starego Miasta i Śródmieścia oraz organizację warsztatów dla przedsiębiorców, w tym zakresie – czytamy w opracowaniu.

Bydgoszcz ma swojego menadżera najkrócej, bo od sierpnia 2018 r., kiedy to osoba pełniąca tę funkcję została zatrudniona na umowę zlecenie.

- Tym samym umiejscowiona została poza strukturą Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Jego rola sprowadza się do pośredniczenia pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i urzędnikami w sprawach dotyczących centrum miasta. Podejmowane działania mają zmierzać do poprawy jakości życia i estetyki miasta, jak również zgłaszaniu pomysłów, które zwiększą atrakcyjność turystyczną i gospodarczą ścisłego centrum – podkreślają dr Gawłowski i dr Makowski.

W raporcie przedstawiono także m.in. szczegółowe wyniki ankiety, które pozwoliły odpowiedź na kilka istotnych pytań. Na koniec autorzy przedstawili rekomendacje, z których wyniki, że aby skutecznie rewitalizować centralne części miasta należy: dokonać analizy centrum, przeprowadzić analizę potrzebnych zasobów oraz możliwych rozwiązań instytucjonalnych, powołać menadżera i przygotować plan działania, a na koniec dokonać ewaluacji działania z udziałem wszystkich interesariuszy.

Cały raport publikujemy poniżej w dziale „Multimedia”.

Dr Robert Gawłowski – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK, pełnił funkcję doradcy ministra administracji i cyfryzacji, współpracownik OECD oraz Rady Europy.

Dr Krzysztof Makowski - absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, menadżer gospodarczy, a obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.