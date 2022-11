Metropolia chce zatrzymać młodych. Transformacja pomoże?

– Chcemy promować nasz region jako taki, który zapewnia młodym ludziom olbrzymie możliwości i szanse. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przechodzi proces głębokiej transformacji; dużo się zmienia, dużo się dzieje, pojawia się wiele szans i możliwości – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM, w rozmowie z Portalem Samorządowym.

– Na razie naszym miastom ubywa mieszkańców, także młodych. Wyhamowywanie tego trendu będzie jednym z naszych głównych zadań, jako Metropolii – zapewnia Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– To jest możliwe, bo jak pokazują badania OECD czy ONZ, metropolie są dziś głównymi ośrodkami wzrostu gospodarczego i dzięki temu przyciągają nowych mieszkańców – dodaje.

W wywiadzie także o wysokich cenach energii, o grupach zakupowych GZM, o kolei metropolitarnej i o innych korzyściach, jakie daje współpraca w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia radzi sobie ze skutkami kryzysu energetycznego, czyli m.in. z dużym wzrostem cen paliw i energii? Jak radzą sobie z tym miasta z obszaru GZM i jak pomagają im w tym grupy zakupowe funkcjonujące w ramach Metropolii?

- Od początku, kiedy nasze grupy zakupowe funkcjonują, czyli jeszcze za czasów naszej poprzedniczki, tj. stowarzyszenia miast, za każdym razem grupa zakupowa była sposobem na spore oszczędności w porównaniu do cenników czy ofert pozyskiwanych indywidualnie przez miasta. Stąd członków naszej grupy zakupowej przybywało. W zeszłym roku objęła ona kilkaset jednostek, urzędów, spółek.

Tak się złożyło, że z zeszłorocznym przetargiem trafiliśmy na czas, kiedy ceny zaczęły już rosnąć. Poprzednie ceny były na poziomie 250-300 zł za MWh, a oferta dla naszej grupy była już wtedy dużym zaskoczeniem, bo opiewała na 506 zł. Długo zastanawialiśmy się wtedy, co zrobić. Czy ten przetarg rozstrzygnąć, czy go unieważnić. W końcu zdecydowaliśmy się go rozstrzygnąć.

Okazuje się, że to była słuszna decyzja. Ten przetarg był na dwa lata, dzięki czemu cenę w wysokości 506 zł będziemy mieć do końca przyszłego roku. W obecnych realiach jest to dla nas ratunek. Gdy w ostatnim czasie Bydgoszcz otworzyła oferty dla swojej grupy zakupowej, wprawdzie mniejszej, to uzyskała cenę – o ile dobrze pamiętam – powyżej 3 tys. zł.

Gdyby nasza grupa zakupowa otrzymała taką cenę, to oznaczałoby wydatki na energię elektryczną wyższe o prawie miliard złotych w skali dwóch lat. I mogłoby się okazać, że nie bylibyśmy w stanie tego udźwignąć.

Mieliśmy trochę szczęścia, bo zdążyliśmy przed największymi zawirowaniami. Jednak z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się na rynku nośników energii, a zwłaszcza gazu, bo jesteśmy w trakcie przetargu na jego zakup. Cieszą nas działania rządu w sprawie ograniczenia maksymalnych cen dla odbiorców wrażliwych, dla samorządów i ich jednostek, nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale i gazu. To z tego powodu unieważniliśmy trwający już przetarg na zakup gazu dla naszej grupy zakupowej.

Wielu samorządowców twierdzi, że ceny prądu oferowane samorządom i ich jednostkom w tym roku przez państwowe firmy energetyczne są przez te firmy zawyżone. Czy pan podziela tę opinię?

- Po zniesieniu obliga giełdowego, spółki energetyczne będą mogły sprzedawać energię po rzeczywistych kosztach jej wytworzenia i dodaniu swojej marży. Gdy sprzedawały ją na giełdzie, to te przedsiębiorstwa uzyskiwały nawet kilkusetprocentowe marże, choć wcześniej były one na poziomie 10-15 proc.

I dlatego większość tych przedsiębiorstw opływa dziś w gigantyczne zyski. Np. Tauron jeszcze dwa lata temu był w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a – o ile dobrze przeczytałem – teraz ma na koncie 2 mld zł. Podobnie jest w przypadku innych dużych firm energetycznych, które gromadziły gigantyczne środki i to niezasłużenie, w mojej opinii, kosztem odbiorców, ich rosnących rachunków. I z tym na pewno coś trzeba zrobić. Stąd decyzje o maksymalnej cenie energii, bo nawet po jej wprowadzeniu okaże się zapewne, że te przedsiębiorstwa będą zarabiały i to więcej niż przed kryzysem energetycznym.

Tę sytuację trzeba traktować wieloaspektowo, ale nie można doprowadzić do tego, że w Polsce z powodu bardzo wysokich cen energii przestanie się opłacać jakikolwiek biznes, który z niej korzysta, że nie będziemy w stanie dostarczać usług publicznych jako samorządy i jako państwo naszym mieszkańcom.

Jak zaawansowane są przygotowania do utworzenia kolei metropolitarnej na terenie GZM?

- Jak tylko powstała metropolia, uważaliśmy, że nasze miasta zasługują na szybki transport publiczny. Nawet mówiliśmy o śląskim metrze, ale ze względu na tutejsze warunki geologiczne, byłoby to bardzo trudne i kosztowne. Ale już naziemne pociągi, kursujące co kilka minut w szczycie, czyli kolej metropolitarna, znakomicie ułatwiłaby przemieszczanie się po naszych miastach.

Opracowaliśmy koncepcję takiej kolei i zawarliśmy porozumienie z PKP PLK w tej sprawie. Jego częścią jest projektowanie dodatkowych torów aglomeracyjnych z Katowic do Gliwic, które wcześniej nie były planowane.

Czekamy też na rozstrzygnięcie przetargu na projekt dodatkowych torów z Będzina do Katowic, do Tychów i jeszcze dalej. Dzięki temu chcemy stworzyć główną sieć naszej kolei metropolitarnej i tak zwiększyć przepustowość linii między największymi miastami GZM, żeby można było skokowo zwiększyć dostępność transportu kolejowego na terenie Metropolii.

Do tego się przygotowujemy, choć to jest projekt na dekadę. Pierwsze zalążki naszej kolei metropolitarnej już powstały. Jest nim wspólny bilet dla komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitarnego i dla Kolei Śląskich, co ułatwia mieszkańcom przemieszczanie się po Metropolii. Finansujemy kilkanaście dodatkowych połączeń Kolei Śląskich w obrębie GZM tak, żeby zwiększyć w niej siatkę pasażerskich połączeń kolejowych.

Zalążkiem kolei metropolitarnej na Górnym Śląsku są dodatkowe połączenia w ramach Kolei Śląskich. Fot. Koleje Śląskie

Warto też wspomnieć o tym, że Dąbrowa Górnicza uruchamia tunel pod torami kolejowymi w centrum miasta. Tam, dzięki wsparciu Metropolii, w wysokości 26 mln zł został przygotowany cały układ kolejowy, który umożliwi budowę dodatkowych torów z Będzina w stronę Zawiercia.

Żałujemy jedynie, że tak późno powstała GZM, bo dziś bylibyśmy w innym miejscu, jeśli chodzi o tworzenie kolei aglomeracyjnej. Przypomnę, że w kilku polskich miastach taka kolej już powstała: kończy jej budowę Szczecin, a zaczyna ją już budować Rzeszów, choć tam potrzeby są nieporównywalnie mniejsze w zestawieniu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, gdzie łączymy 13 miast powiatowych i 28 gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich.

To pokazuje, że metropolia jest potrzebna – dzięki niej łatwiej realizować projekty kolejowe dla całego jej obszaru, niż gdyby miała to robić sama PKP PLK, uzgadniając te projekty z każdym z miast osobno. W tym miejscu chciałbym podziękować PKP PLK za dobrą współpracę, za to, że chce rozwoju transportu kolejowego w naszym regionie.

Gdy mówimy o współpracy śląskich i zagłębiowskich miast w ramach GZM, to trzeba wspomnieć o jednym z jej instrumentów, wyjątkowym w skali kraju. Czyli o Funduszu Solidarności, dzięki któremu miasta wzajemnie się wspierały. W obecnych realiach takie narzędzia wydają się być nie do przecenienia.

- Fundusz Solidarności powstał wtedy, gdy nie było jeszcze przygotowanych projektów, które GZM miała realizować w ramach swych zadań ustawowych. A mieliśmy już środki na jej funkcjonowanie. Stąd pomysł, by w pierwszym roku przeznaczyć z tych środków 100 mln zł na poprawienie jakości usług publicznych w miastach Metropolii.

Potem pieniądze z Funduszu Solidarności przeznaczaliśmy m.in. na projekty z zakresu infrastruktury transportu publicznego, dróg rowerowych, bezpieczeństwa na tych drogach.

Później jednak zaczęliśmy przeznaczać coraz więcej środków na program ograniczenia niskiej emisji, mający na celu poprawę jakości powietrza. Finansowaliśmy z niego m.in. wymianę starych pieców. Uznaliśmy bowiem, że to jest konieczne, by poprawić jakość życia naszych mieszkańców.

Śląskie i zagłębiowskie miasta w ostatnich kilkunastu latach bardzo zmieniły się na lepsze, odrodziły się gospodarczo po zapaści górnictwa i przemysłu ciężkiego w latach 90., wzrosła w nich jakość życia, bardzo poprawił się stan środowiska. Mimo to według danych GUS wciąż dość szybko ubywa im mieszkańców – miasta starzeją się. Czy GZM mogłaby mieć jakąś rolę do odegrania w rozwiązaniu tego problemu?

- Ten problem jest złożony i jest efektem przede wszystkim dwóch czynników. W dużej mierze wynika to z faktu, że w latach PRL, gdy w śląskich i zagłębiowskich miastach rozbudowywały się przemysł i górnictwo, przybyło tu za pracą bardzo wiele osób z innych części Polski. I ci ludzie, dziś już w wieku emerytalnym, często wracają w swoje rodzinne strony. Ten proces trudno zatrzymać.

Ale jest drugi ważny czynnik, na który możemy mieć wpływ. To odpływ ludzi młodych z naszego regionu. Dlatego kładziemy m.in. nacisk na poprawianie poziomu i atrakcyjności oferty naszych uczelni. Stworzyliśmy w tym celu fundusz wspierania nauki; dofinansowujemy uczelniom organizację wykładów noblistów i najwybitniejszych naukowców na świecie.

Czytaj też: Prace nad Strategią Rozwoju GZM dobiegają końca



Chcemy promować nasz region jako taki, który zapewnia młodym ludziom olbrzymie możliwości i szanse. Bo tak już rzeczywiście jest. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przechodzi właśnie proces głębokiej transformacji, a w takich miejscach dużo się zmienia, dużo się dzieje, tworzy się wiele nowych szans i możliwości, łatwiej zrobić karierę zawodową niż tam, gdzie wszystko jest już poukładane, gdzie jest już pewna hierarchia, przez którą trudno się przebić. Dlatego warto tu pozostać czy przeprowadzić się tutaj z innej części kraju.

Śląskie i zagłębiowskie miasta zmieniły się w ostatnich dwóch dekadach nie do poznania. Na zdjęciu centrum Katowic. Fot. UM Katowice

Wiele zależy od wizerunku danego miejsca czy jakości usług publicznych; na to możemy mieć wpływ i nad tym pracujemy.

Dużo może nam dać też współpraca w ramach GZM w planowaniu przestrzennym, zagospodarowywaniu przestrzeni w taki sposób, by była ona przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców. Łatwiej i efektywniej można to zrobić wspólnie, niż gdyby każde miasto chciało to zrobić samo, np. chcąc mieć na swoim terenie wszystkie możliwe usługi, co generuje duże koszty, a w obrębie jednej metropolii nie jest to konieczne.

Warszawa ma jeden duży miejski stadion piłkarski, a nie pięć, jak nasza metropolia, dzięki czemu może przeznaczyć więcej środków, chociażby na budowę metra. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia też może i powinna funkcjonować w wielu obszarach jak jedno miasto. Bo to stwarza naszym miastom większe możliwości i umożliwia im również bardziej racjonalne, bardziej efektywne wydatkowanie środków.

