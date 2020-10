Miasta i powiaty delegują urzędników do pracy w Sanepidzie

O pomoc we wsparciu służb sanitarnych zwrócił się także wojewoda mazowiecki, który w korespondencji do wszystkich powiatów w województwie, prosi o oddelegowanie urzędników i urzędniczek do pomocy w inspekcji sanitarnej.

"Gwałtowny przyrost zakażeń uniemożliwia już dziś sprawne wykonywanie koniecznych czynności leżących po stronie inspekcji sanitarnej. Inspekcja nie jest w stanie obsłużyć telefonicznie oczekujących na kontakt i wydać na piśmie decyzji administracyjnych o kwarantannie" - pisze Konstanty Radziwiłł.

I zwraca się do starostów o kontakt z poszczególnymi stacjami w celu określenia ich potrzeb i delegowania pracowników w sytuacji, gdy taka potrzeba zaistnieje.

Za chwilę braknie rąk do pracy

Na problemy rosnącego obciążenia Sanepidów i potrzebę kadrowego wsparcia zwracają też uwagę samorządowcy z Wielopolski.

- Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologicznych, ze względu na dynamikę sytuacji, mają coraz większy problem z informowaniem mieszkańców m.in. o powinności odbycia kwarantanny ze względu na nieświadomy kontakt z zarażonym. W tych działaniach stacje wspierane są przez pracowników starostw, w których jednak ze względu na wypadki kwarantanny, jest coraz mniej do dyspozycji - alarmuje Tomasz Telesiński, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Jak podkreśla, dynamicznie rozwijający się krąg osób skierowanych na kwarantannę, powinien znaleźć się w szczególnej orbicie zainteresowań decydentów.

- To grupa, która częściowo wymaga wsparcia, zaopatrzenia i ogólnego zainteresowania. Do tej pory JST starały się wspierać swoich mieszkańców w tej sytuacji poprzez m.in. koordynację prac wolontariuszy, których niestety z różnych względów coraz trudniej pozyskać - mówi Telesiński.