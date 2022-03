Miejskie dotacje na założenie firmy także dla uchodźców

Łódzki projekt „Młody biznes z nami” skierowany jest do osób, które mają od 18 do 29 lat, mieszkają w Łodzi i pozostają bez pracy od 1 marca 2020 r. Jego uczestnikami mogą być również studenci i uczniowie, a także imigranci przebywający na terenie Łodzi, w tym uchodźcy z Ukrainy. To wspólny projekt miasta (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi) oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

Wsparcie zostanie przyznane 25 osobom. Na czym będzie ono polegać? To przede wszystkim jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł. Oprócz tego wsparcie na pokrycie części kosztów prowadzenia firmy w pierwszych sześciu miesiącach – 2,8 tys. zł miesięcznie, które można przeznaczyć na opłacenie czynszu za najem lokalu, opłaty za media czy ubezpieczenie.

Osobom, które zakwalifikują się do programu, będą też przysługiwać bezpłatne szkolenia (z zakresu zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu), stypendia szkoleniowe w wysokości 822 zł na osobę oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i możliwy zwrot kosztów opieki na dzieckiem w trakcie tych zajęć.

Platforma ofert pracy dla uchodźców

Jak poinformowała we wtorek Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, platforma jest udostępniona m.in. podmiotom niosącym pomoc uchodźcom, samorządom oraz jednostkom odpowiedzialnym za koordynację pomocy Ukraińcom w Poznaniu, powiecie poznańskim, jak również w Wielkopolsce. "W ten sposób oferty pracy docierają bezpośrednio do organizacji oraz jednostek pierwszego kontaktu z Uchodźcami z Ukrainy" - zaznaczono.

Dodano, że ogłoszenia wielkopolskich firm dedykowane uchodźcom są tłumaczone na język ukraiński, co - jak wskazano - pozwala przyspieszyć proces zatrudnienia i maksymalnie skrócić kontakt na linii pracownik - pracodawca.

Osoby zainteresowane ofertami pracy mogą się z nimi zapoznać na stronie: https://wiph.pl/ukraina-oferty/.

Z kolei ofertę pracy można umieścić pod adresem: https://wiph.pl/ukraina-formularz/.

W Poznaniu uchodźcy poszukujący pracy mogą znaleźć wsparcie także m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie działa punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy.

Punkt działa w siedzibie PUP przy ul. Czarnieckiego 9; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30. Porady są udzielane również w języku ukraińskim. W godz. 8.00-14.30 funkcjonuje także specjalna infolinia dla obywateli Ukrainy: w języku polskim - tel. 512 360 258, w języku ukraińskim - tel. 512 360 273.

Urząd pracy zbiera również od pracodawców informacje dotyczące zainteresowania zatrudnieniem uchodźców. Wolne miejsca można zgłaszać na adres: pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl wraz z podaniem: miejsca pracy, nazwy stanowiska, warunków pracy, wymagań stawianych kandydatom, danych kontaktowych, ewentualnie możliwości zakwaterowania. Pracodawcy mogą kontaktować się z urzędem pracy pod nr tel. 533 302 788.