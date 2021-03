Minister o wynagrodzeniach samorządowców: podwyżka o 20 proc. nie rozwiąże problemu

Do tematu wynagrodzeń samorządowców nawiązano także w środę 3 marca podczas Konwentu Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Te reformę trzeba przygotować bardziej kompleksowo – twierdzi minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządu terytorialnego.

Podkreślić należy również ogromną odpowiedzialność prawną osób zarządzających samorządami, gdzie za jeden podpis pod wadliwym dokumentem można stanąć przed komisją dyscypliny finansów publicznych lub nawet iść do więzienia – zauważa w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Adam Ciszkowski, prezes Związku Samorządów Polskich.

- To naprawdę jest już kompromitacja, że zarobki samorządowców są tak niskie. Może tak szybko jak nam zabrano 20 proc., to równie szybko może by je podnieść – zwrócił się do ministra Michała Cieślaka burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś.

Michał Cieślak wziął udział w środowym (3 marca) konwencie burmistrzów organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

- Nie wiem, czy podniesienie wynagrodzeń o 20 proc. byłoby dla państwa satysfakcjonujące. Chcemy by możliwości, jeśli chodzi o wysokość płac dla samorządowców, były większe. Tę reformę trzeba przygotować bardziej kompleksowo – odpowiedział samorządowcom minister Cieślak.

- Mamy głęboką świadomość tego, że poziom wynagrodzeń, którym obecnie objęci są samorządowcy: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie wymaga bardzo poważnej zmiany i analizy. Pracujemy nad tym, chcemy to zmienić. Są pomysły, które mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie wdrożyć – deklarował podczas Konwentu Michał Cieślak.

System do zmiany, zbyt dużo słabych ogniw

Wynagrodzenia samorządowców są tematem od dawna nierozwiązanym. Samorządowcy i eksperci wielokrotnie zwracali uwagę, że system jest oderwany od rynkowych realiów.

Argumentów w debacie jest więcej.