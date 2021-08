"Mobilny urzędnik" wchodzi w fazę wdrożenia. Nowa usługa wesprze mieszkańców i samorządy

Rusza nabór do fazy wdrożeniowej projektu "Mobilny urzędnik". To rozwiązanie, które ma ułatwić mieszkańcom miast i gmin korzystanie z niedostępnych dla nich na co dzień usług. Wniosek o dowód, deklaracja "śmieciowa", wiosek o zasiłek pielęgnacyjny itp. - urzędnik przyjedzie do domu i zajmie się formalnościami.