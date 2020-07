Na pomoc przedsiębiorcom. Miasto tworzy mapę ginących zawodów

Jeszcze tylko do 15 lipca można zgłaszać lokalne zakłady rzemieślnicze do udziału w bełchatowskiej akcji „Tylko dobre rzemiosło”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych profesji oraz zainteresowanie niszowymi branżami myślącej o swojej zawodowej przyszłości młodzieży.

Szewcy, krawcy, tapicerzy, szklarze, a może parasolnicy, lutnicy, modystki. Dawniej rzemieślnicy byli uznanymi fachowcami. Moda na wyroby rzemieślnicze powoduje, że dziś niektóre z dawnych zawodów powoli się odradzają. Proces ten jednak przebiega powoli, co bezpośrednio wiąże się z wysoką ceną ręcznie wykonywanych produktów. Dlatego też bełchatowski magistrat rusza z nowym programem wparcia lokalnych przedsiębiorców. Tym razem chodzi o rzemieślników.

Powstająca "Mapa ginących zawodów" to pomysł na wsparcie lokalnych mistrzów rzemieślniczych.

- Naszym celem jest przede wszystkim pobudzenie zainteresowania produktami i usługami rękodzielniczymi. Bez wątpienia cechuje je wysoka jakość, która zasługuje na docenienie. Jestem przekonana, że wkraczająca na rynek pracy młodzież, wybierając tradycyjne profesje, może odnieść sukces zawodowy - mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Promocja tzw. ginących zawodów to nie jedyny cel miejskiej akcji "Tylko dobre rzemiosło". Wydarzenie wpisuje się także w coraz bardziej popularny trend "zero waste" propagujący ograniczanie produkcji odpadów, a, co za tym idzie, także mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

- Mam nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie przypomnimy starszym mieszkańcom naszego miasta, a młodszym uświadomimy, że zanim coś się wyrzuci można to naprawić - dodaje prezydent Bełchatowa.

Do akcji można zgłaszać zakłady i pracownie oferujące usługi rzemieślnicze w Bełchatowie i okolicy. Jak? Wystarczy do 15 lipca przesłać maila z informacjami o mistrzach i na adres: wrm@um.belchatow.pl. Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu pod nr tel. 44 733 51 45. Zwieńczeniem akcji będzie wystawa w Muzeum Regionalnym, pokazująca lokalnych rzemieślników przy pracy.