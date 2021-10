Nadchodzi czas decyzji. Radni przesądzą o pensjach swoich włodarzy

- Radni mają reprezentować mieszkańców, a nie blokować podwyżki stawek za śmieci czy obniżać do minimum wynagrodzenie wójta czy burmistrza. Takie sytuacje, jak w Karczewie, trzeba nagłaśniać jako przykład patologii w samorządzie - zaznacza Tomasz Szczerba.

Cieszą podwyżki, ale wciąż brakuje rozwiązań systemowych

Zdaniem burmistrza Wojkowic zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska w samorządzie wciąż wymagają systemowych zmian. Jego zdaniem, ustawowe określenie widełek, w których rada może poruszać się rada i pozostawienie jej decyzji, to o wiele za mało.

- Jest wiele czynników, które można w samorządzie zmierzyć. Są różnego rodzaju rankingi, jak na przykład europejski ranking samorządów. Moim zdaniem powinno się brać pod uwagę takie wyznaczniki, jak wysokość ściągniętych środków zewnętrznych, liczbę inwestycji czy zrealizowanych zadań. Nawet menedżerowie spółek mają cele zarządcze... To rady powinny je określać, a potem z nich rozliczać - na przykład premią. Myślę, że to zadziałałoby motywująco - mówi Tomasz Szczerba - Niestety, ustalanie wysokości wynagrodzeń, wysokości stawek za odpady często jest wykorzystywane do gry politycznej, której nie powinno być w samorządzie - dodaje.

Zdaniem Marcina Gołaszewskiego, przewodniczącego rady miejskiej w Łodzi, system wynagradzania nie tylko wójtów czy burmistrzów, ale także ten dotyczący wysokości diet radnych, należy uprościć. Mogło by to - według niego - nastąpić poprzez powiązanie wspomnianych wynagrodzeń czy diet z przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce.

- Wtedy nie musimy się oglądać na kwotę bazową, ustalaną w Sejmie, a na samych radnych nie spoczywa odpowiedzialność uchwalania wysokości wynagrodzeń czy też diet - uważa Marcin Gołaszewski - Jeżeli gospodarka będzie się rozwijała i średnie wynagrodzenie będzie wzrastać, to i osoby publiczne zarobią więcej. Jeżeli jednak doszłoby do spowolnienia gospodarczego, także osoby publiczne dostawałyby mniej pieniędzy. I co ważne: działoby się to z automatu - zaznacza Marcin Gołaszewski.

To tylko przykrywka dymna

Odnosząc się do wspomnianych na początku słów wójta Kochanowic, Marcin Gołaszewski zaznacza, że rozumie jego punkt widzenia.

Jego zdaniem wielu samorządowców wciąż jest rozgoryczonych po decyzji z 2018 r., kiedy jednym rozporządzeniem obniżono im wynagrodzenia o 20 proc.

- Rządzący mieli szatański pomysł powiązania podwyżek dla samorządowców z uposażeniem prezydenta. Wykorzystano samorządowców do usprawiedliwienia jego podwyżek... Gdyby nie to, pies z kulawą nogą by na nas nie spojrzał! Unia Metropolii Polskich czy Związek Miast Polskich od wielu lat zabiegały o zmianę w systemie wynagradzania samorządowców, a ta pojawiła się nagle. Dostaniemy podwyżki, ale jako element gry politycznej - uważa przewodniczący rady miejskiej w Łodzi.

Składowe wynagrodzeń

Przypomnijmy, że zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od lat składają się z czterech składowych.

To wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę. Z wymienionych tylko dodatek funkcyjny nie jest obligatoryjny, co oznacza, że rada gminy nie musi go włodarzowi przyznawać. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę (obligatoryjnego) wynosi 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu 5 lat i zwiększa się co roku o 1 proc. - aż do wartości 20 proc.

Jak już wspomniano, nowością w ustawie jest wprowadzenie wynagrodzenia minimalnego, wynoszące 80 proc. wynagrodzenia maksymalnego. Biorąc te dwa składniki pod uwagę: radni ustalając wynagrodzenie dla swojego włodarza, będą musieli się zmieścić w o wiele węższych widełkach. Oto one.

Wójt, burmistrz gminy do 15 tys. mieszkańców:

wynagrodzenie minimalne 13 936 zł - wynagrodzenie maksymalne 17 420 zł

Wójt, burmistrz gminy 15-100 tys. mieszkańców:

min. 14 435 zł - maks. 18 044 zł

Burmistrz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

min. 14 788 zł - maks. 18 486 zł

Prezydent miasta do 300 tys. mieszkańców:

min. 14 788 zł - maks. 18 486 zł

Prezydent miasta powyżej 300 tys. mieszkańców:

min. 15 464 zł - maks. 19 331 zł.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy:

min. 16 033 zł - maks. 20 041 zł.

Co jednak ważne: wymienione kwoty maksymalne mogą w praktyce wynieść więcej. Chodzi o to, że dotychczas wynagrodzenie maksymalne ustalało się na podstawie sumy wszystkich czterech składowych uposażenia włodarza. Nowelizacja ustawy sprawiła, że nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę tzw. wysługa lat.