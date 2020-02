Nagrody dla urzędników pełniących funkcje publiczne nie mogą być zatajane

Mieszkaniec wniósł skargę do WSA w Gdańsku. W odpowiedzi wójt ponownie podkreślił, że przekazał już wszystkie dane.

- W zakresie imion i nazwisk osób pełniących funkcje publiczne opisanych w treści tego pisma organ podał, że ustalenie ich tożsamości nie powinno stanowić problemu dla skarżącego z uwagi na fakt, że dane w postaci imion i nazwisk pracowników znajdują się na stronie internetowej urzędu, przy czym podkreślenia wymaga, że strona daje możliwość wyszukania pracowników zarówno według ich przynależności do poszczególnych referatów, jak i po nazwisku poszczególnych pracowników. Skarżący na podstawie danych otrzymanych od organu miał możliwość ustalenia danych personalnych w postaci imienia i nazwiska poszczególnych osób wskazanych w odpowiedzi na wniosek przy minimalnym nakładzie starań - czytamy uzasadnienie do wyroku WSA.

Sąd uznał, że skarga podlega uwzględnieniu. Jego zdaniem nie budzi wątpliwości, że żądane przez skarżącego informacje dotyczące nagród wypłacanych pracownikom urzędu pełniącym funkcje publiczne oraz podstawa jej przyznania stanowi informację publiczną.

- Jest nią każda informacja wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa - wskazał WSA.

Szerszy zakres ingerencji w sferze prywatności

W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że w orzecznictwie ustalono, iż informacja o wysokości wynagrodzenia, nagród i premii wypłaconych osobom pełniącym funkcje publiczne nie podlega ograniczeniom na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, mówiącym o ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Zaznaczył, że ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

- Jakkolwiek wartość związana z transparentnością życia publicznego nie może prowadzić do całkowitego przekreślenia i zanegowania ochrony związanej z życiem prywatnych osób wykonujących funkcje publiczne, to osoby wykonujące funkcje publiczne z momentem ich podjęcia muszą zaakceptować szerszy zakres ingerencji w sferze ich prywatności, niż w wypadku innych osób - zauważył sąd.

Stwierdził, że wniosek skarżącego powinien zostać rozpoznany przez wójta albo poprzez udzielenie informacji w formie czynności materialno-technicznej albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., bądź decyzji o umorzeniu postępowania w sytuacji określonej w art. 14 ust. 2 u.d.i.p. Odpowiedź wójta sąd uznał za niepełną.

- Pytania zawarte we wniosku dotyczyły bowiem wszystkich pracowników urzędu, pełniących funkcje publiczne, a jak wynika z całokształtu przeanalizowanych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy - istnieją uzasadnione wątpliwości co do kompletności ujawnionych informacji - czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

Nie naruszył prawa rażąco, ale wniosek musi rozpatrzyć

WSA wskazał, że rozumienie pojęcia "osoby pełniącej funkcję publiczną" na gruncie u.d.i.p. jest szersze i obejmuje każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa. Pod kątem należy więc za taką uznać także np. radcę prawnego urzędu.

- Podmiotem pełniącym funkcję publiczną jest także osoba, której przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. Chodzi tu o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wyłączone są zaś takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają jedynie charakter usługowy lub techniczny - zwrócił uwagę sąd.

Wytknął wójtowi, że ten nie wyjaśnił powodów, dla których wszystkie osoby zajmujące kierownicze stanowiska w urzędzie nie zostały zakwalifikowane do grona osób pełniących funkcje publiczne i w konsekwencji nie udostępniono danych o ich nagrodach we wskazanym we wniosku okresie.

W konsekwencji nakazał wójtowi rozpatrzenie wniosku w ciągu 14 dni od momentu uprawomocnienia się wyroku. Nie znalazł natomiast dowodów na to, że wójt rażąco naruszył prawo.

- Bezczynność organu nie wyczerpywała przesłanki rażącego naruszenia prawa, gdyż wynikała z błędnej oceny prawnej organu, nie zaś celowego działania, mającego uniemożliwić uzyskanie wnioskowanej informacji - zaznaczył WSA w Gdańsku.