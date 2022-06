Najgorzej opłacany burmistrz w Polsce z podwyżką. Już wie, na co wyda wypłatę

Nowy garnitur i wakacje dla żony - na to ma zamiar wydać pierwszą, dostosowaną do przepisów wypłatę Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. Po wielu miesiącach radni zdecydowali się dostosować jego wynagrodzenie do znowelizowanych w 2021 r. przepisów.

Samorządowcy od wielu lat apelowali, że system ich wynagrodzeń jest niesprawiedliwy i może prowadzić do patologii. Karczewo to jaskrawy przykład przemocy politycznej, kiedy rada nie zgadza się z wójtem.

Wielu samorządowców nie było jednak przekonanych do swoich podwyżek... Uważali, że czas pandemii i pierwsze oznaki inflacji to nieodpowiedni moment na zwiększanie wynagrodzeń.

- Za pierwszą, zgodną z prawem wypłatę zabiorę żonę na wakacje i kupię sobie garnitur - mówi z uśmiechem Michał Rudzki, burmistrz Karczewa w woj. mazowieckim.

Ale przez wiele miesięcy do śmiechu mu nie było. W czerwcu 2021 r. radni gminy podjęli decyzję o obniżeniu mu wynagrodzenia do kwoty około 4,4 tys. zł brutto miesięcznie (w praktyce otrzymywał na konto około 3,2 tys.). Radni mieli pełne prawo do obniżenia pensji włodarza do takiego poziomu, a swą decyzję argumentowali "negatywną oceną jego pracy przez organ stanowiący".

Tym samym o Karczewie stało się głośno w całej Polsce, bo to burmistrz właśnie tego miasta stał się najgorzej opłacanym włodarzem w Polsce.

Oderwać kwestię wynagrodzeń od rad miast i gmin

Jak już wspomniano, w 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca wynagrodzeń organów wykonawczych miast, gmin, powiatów i województw. Zaczęła obowiązywać od 1 listopada tego samego roku, ale z możliwością zastosowania ich wstecz, od 1 sierpnia. Mimo tego że sam Michał Rudzki kilkukrotnie składał projekt uchwały dostosowujący jego wynagrodzenie do przepisów, radni odmawiali włączenia go do projektu uchwały.

- Kiedy radni obniżyli wynagrodzenie do kwoty 3,2 tys. zł brutto, musiałem sobie zadać pytanie: "co dalej?". Mam kredyt, rodzinę, ciągle nie ma mnie w domu - i tak naprawdę nic nie miałem z tego wynagrodzenia. Absolutnie nie chodziło mi o zarabianie kokosów, ale przecież dorobić nigdzie też nie mogłem - mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Michał Rudzki. - Pracownicy urzędu także pytali mnie o moje plany... Pojawił się nawet pomysł zrezygnowania ze stanowiska. Ostatecznie podjąłem decyzję, że zaangażuję się w działania na rzecz zmiany patologicznego systemu.

Jak dalej opowiada Michał Rudzki, zaczął spotykać się z przedstawicielami parlamentu: zarówno Sejmu, jak i Senatu. Był także gościem konferencji czy komisji senackich.

Wśród projektów i poprawek przewijających się w 2021 r. pojawił się nawet pomysł, aby wynagrodzenia burmistrzów były całkowicie niezależne od decyzji radnych. Z relacji Michała Rudzkiego wynika, że ów przepis przepadł, bo posłowie nie chcieli się narażać organom stanowiącym.