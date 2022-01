Nauczyciele mogą w tym roku dostać niższą trzynastkę

Przy rocznym rozliczeniu i wysokiej inflacji takie postępowanie może być korzystne, ale należy pamiętać, że w rozliczeniu rocznym dopłata do pobranych podatków będzie wysoka, a na to nie każdy jest przygotowany. Dlatego warto podkreślić, że jeśli nauczyciel złożył oświadczenie, że nie chce mieć odpisywanej na bieżąco ulgi dla klasy średniej, bo przewidywał, że zarobi więcej, to będzie mógł z niej skorzystać, dokonując rozliczenia rocznego.

Przepisy wyraźnie bowiem wskazują, że jeżeli ktoś zrezygnuje z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku, to ulga nie znika. Po spełnieniu warunków zarówno w kwestii źródeł przychodów, jak i limitów – w przypadku zarobków w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie – można w zeznaniu podatkowym skorzystać z odliczenia ulgi za cały rok. Trzeba jednak pamiętać, że zrealizujemy ją dopiero w 2023 r., co w dobie inflacji nie jest zbytnio opłacalne.

– Dlatego z oświadczeniem o niekorzystaniu z ulgi nie warto się spieszyć, zwłaszcza że może się okazać, że za pół roku nie będzie dla nas pracy albo tej pracy skutkującej wyższymi zarobkami będzie więcej – argumentuje skarbnik Łodzi.

W przypadku środowiska nauczycielskiego nie jest to takie nieprawdopodobne, zważywszy, że już tylko tygodnie, a może nawet dni dzielą nas od ukazania się projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, która ma utorować drogę do zmiany wysokości pensum oraz znacznych podwyżek wynagrodzeń.

Ta zmiana będzie jednak okupiona masowymi redukcjami, które mają objąć nawet 50 tys. nauczycieli. Tym samym ci nauczyciele, którzy będą w stanie uzbierać 22-godzinne pensum (lub nawet wyższe), otrzymają wyższe wynagrodzenia – część z nich poza odprawą już ich nie zobaczy, a pozostali zostaną przy dotychczasowych zarobkach.

Przewidzieć, kto w której grupie się znajdzie, tylko z pozoru jest łatwo... Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w kwietniu, jak chce tego minister Czarnek, to ruch kadrowy zacznie się na wiosnę.

Czytaj też: Bez porozumienia ws. pensum i wynagrodzeń nauczycieli. "Jeśli ministerstwo zmieni taktykę, idziemy na wojnę!"

Czy to się w ogóle opłaca?

Na pewno (chociaż ta opłacalność jest proporcjonalna do zarobków) im mniej zarabiam, tym mniej zyskuję na uldze dla klasy średniej. Według wyliczeń MF (broszurę publikujemy w załączeniu) pracownik zarabiający 6000 zł brutto na uldze w skali roku zyska 252 zł, a zarabiający 10 000 zł – 1008 zł. Przy maksymalnym limicie będzie to pewnie o 100 zł więcej.

Chuchając na zimne: można by się zastanowić nad wypłatą tej trzynastej pensji w dwóch transzach – w lutym i w marcu. Ale - zdaniem skarbników - nie byłoby to dobre rozwiązanie.

– W tej sprawie jednoznacznego stanowiska prawnego nie ma. Jedni uważają, że to możliwe, byle do końca marca wynagrodzenie zostało w całości zrealizowane, inni zaś, że nie. Musimy jednak pamiętać, że nie będzie wielu nauczycieli, którzy - mimo otrzymania trzynastki - przekroczą górną kwotę widełek. I nawet jeślibyśmy założyli, że możemy podzielić tę wypłatę na transze, to ci nauczyciele, którzy otrzymują niskie wynagrodzenia, byliby zawiedzeni, ponieważ w lutym dostaliby tylko połowę kwoty, a kolejną - dopiero w marcu. A skrzywdzeni by zostali nauczycieli słabiej zarabiających, których jest większość – mówi Krzysztof Mączkowski.

Skarbniczka z Dolnego Śląska dodaje jeszcze, że podzielenie kwoty trzynastki byłoby zadaniem karkołomnym - ze względu na brak odpowiednich przepisów oraz konieczność przeliczania poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli i ich odprowadzenie do właściwych organów.