Nauczyciele nie chcą czekać na podwyżki do września. Apelują do prezydenta

ZNP zwracał uwagę na tę kwestię już w listopadzie 2019 r., kiedy otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia płacowego MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.

- Wzrosną wynagrodzenia tylko tych nauczycieli, których płace zasadnicze byłyby w 2020 r. poniżej płacy minimalnej, czyli poniżej 2600 zł brutto. Płace zasadnicze zdecydowanej większości nauczycieli nie rosną – poinformował wówczas na swojej stronie internetowej Związek.

Strona rządowa, w tym kierownictwo resortu edukacji zapewniało wielokrotnie, że nauczyciele mogą w 2020 r. liczyć na 6-procentową podwyżkę, ale prawdopodobnie dopiero od września.

- Potwierdziłem to, co mówił pan premier w expose, tzn., że nauczyciele mogą spodziewać się 6-procentowej podwyżki od września 2020 r. Prawdopodobnie będzie to zorganizowane w ten sposób, że zostanie zmieniona kwota bazowa tak, aby również i samorządy od 1 stycznia wiedziały jakiego rodzaju wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli czekają je w przyszłym roku, żeby nie były zaskakiwane w trakcie roku budżetowego - zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski na spotkaniu ze związkami zawodowymi na początku grudnia.