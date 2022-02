Nauczyciele znów dostali niższe przelewy – tym razem za nadgodziny

Polski Ład przyczynił się do kolejnego zamieszania z nauczycielskimi pensjami. Fot. Pixabay

Najpierw nauczyciele dostali niższe wypłaty z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, a teraz otrzymali mniejsze przelewy za nadgodziny w styczniu – napisał "Dziennik Gazeta Prawna". W tym przypadku to także efekt zamieszania związanego z Polskim Ładem.

Z wypłat za nadgodziny w styczniu potrącono nauczycielom nawet 90 proc. tych kwot – na rzecz podatku dochodowego oraz składek na ZUS.

Problemy z niższymi wynagrodzeniami nauczycieli i innych grup zawodowych mają skończyć jeszcze w lutym.

Powinna je rozwiązać nowelizacja przepisów podatkowych zawartych w Polskim Ładzie, która wprowadza do ustawy o PIT zapisy rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r.

„DGP” poinformowała, że z wypłat za nadgodziny w styczniu potrącono nauczycielom nawet 90 proc. tych kwot – na rzecz podatku dochodowego oraz składek na ZUS. W skrajnych przypadkach wyglądało to np. tak, że nauczyciel, który miał otrzymać 750 zł za dodatkowe przepracowane godziny w pierwszym miesiącu tego roku, dostał na konto 16 zł. Niektórzy w porównaniu z grudniem zeszłego roku stracili nawet więcej – po tysiąc złotych.

Gazeta przypomniała, że nauczyciele otrzymują pensję w dwóch częściach: pierwsza to wynagrodzenie zasadnicze płatne z góry (za niższe przelewy z tego tytułu za styczeń nauczyciele dostali już wyrównanie), a druga to wypłata za nadgodziny, która trafia na konta pod koniec miesiąca. I ta druga także była mniejsza w porównaniu do zeszłego roku.

Skąd te problemy?

Z czego to się wzięło? Według „DGP” są dwie przyczyny. Pierwszym jest zmiana przepisów podatkowych, w ramach Polskiego Ładu, ale zdaniem gazety „nie można również wykluczyć błędów ludzkich”.

Przytaczany przez gazetę Grzegorz Ogórek, starszy menedżer w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC, uważa, że w części przypadków jest to błąd, zawiniony także przez system kadrowo-płacowy.

- Wydaje się, że system płacowy naliczający wynagrodzenia nauczycielom policzył zaliczki PIT podwójnie – powiedział „DGP” Ogórek. - W potrąceniu znalazła się suma zaliczek za 2022 r. oraz prawdopodobnie ta należna za 2021 r. Tymczasem zgodnie z regulacjami rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia br. (Dz.U. z 2022 r. nr 28) płatnik powinien potrącić z wynagrodzenia niższą zaliczkę, a nie ich sumę.

Innym powodem może być to, że najlepiej zarabiający nauczyciele po wypłaceniu trzynastki przekroczyli górny limit ulgi dla klasy średniej i stracili do niej prawo w styczniu. Mogło też być tak, że niektórzy z nich w obawie przed skomplikowanymi zasadami dotyczącymi ulgi dla klasy średniej, złożyli wnioski o rezygnację z niej.

Jednak zdaniem eksperta PwC problemem jest również to, że zmiany w przepisach w ramach Polskiego Ładu są wprowadzane tak szybko, że urzędy nie nadążają za dostosowaniem do nich na czas systemów płacowych. Bo takie zmiany w systemach informatycznych zajmują co najmniej kilka tygodni. Grzegorz Ogórek zauważył w rozmowie z „DGP”, że wiele instytucji nie wprowadziło jeszcze mechanizmu „podwójnego” obliczania zaliczek.

Będzie lepiej

Na koniec dobra informacja: problemy z niższymi wynagrodzeniami nauczycieli i innych grup zawodowych mają skończyć jeszcze w lutym. Powinna je rozwiązać nowelizacja przepisów podatkowych zawartych w Polskim Ładzie, która wprowadza do ustawy o PIT zapisy rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Według niego jeśli zasady z 2021 r. są korzystniejsze dla podatników, to płatnicy, pobierając zaliczki na PIT, mają się ich trzymać zamiast zasad podatkowych z Polskiego Ładu.

Ta nowelizacja jest już rozpatrywana przez Senat. Niezależnie od tego trwają prace nad modyfikacją Polskiego Ładu.